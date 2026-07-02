යාපනය මහනගර සභා ගොඩනැගිල්ලේ දෙවන අදියර සඳහා රු. බිලියන 1.96ක් කැබිනට් අනුමැතිය ලබයි
යාපනය මහනගර සභා ගොඩනැගිල්ලේ දෙවන අදියරේ ඉදිකිරීම් සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා බදු රහිතව රු. මිලියන 1,958.85ක සංශෝධිත පිරිවැය ඇස්තමේන්තුවකට කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය හිමිව තිබේ.
මෙම තීරණය, උතුරු පළාතේ පරිපාලන යටිතල පහසුකම් දිගු කලක් තිස්සේ අපේක්ෂා කළ සංවර්ධනයේ තීරණාත්මක ඉදිරියෙහි එය සනිටුහන් කරන අතර, යාපනයේ ආයතනික පහසුකම් ශක්තිමත් කිරීම සඳහා රජය නැවත කැපවී සිටින බව ද පෙන්නුම් කරයි.
උතුරේ සංවර්ධනයට ශක්තියක්
යාපනය මහනගර සභා ගොඩනැගිල්ලේ ව්යාපෘතිය අදියර ගණනාවක් ඔස්සේ ඉදිරියට ගෙන යන අතර, නවතම කැබිනට් අනුමැතිය මගින් දෙවන අදියරේ ඉදිකිරීම් කටයුතු ඉදිරියට ගෙන යාමට අවශ්ය මූල්ය රාමුව සකස් වේ. සංශෝධිත ඇස්තමේන්තුව, සංවර්ධනය සම්පූර්ණ කිරීමට අවශ්ය යාවත්කාලීන ව්යාපෘති වියදම් පිළිබිඹු කරයි.
ගැටුම් පශ්චාත් පුනරුත්ථාපන හා සංවර්ධන ගමනේ දිගටම යෙදී සිටින උතුරු කලාපයේ සිවිල් යටිතල පහසුකම් නවීකරණය කිරීමට වර්තමාන රජය ලබා දෙන ප්රමුඛතාවය මෙම අනුමැතිය මගින් ඉස්මතු වේ.
යාපනය සඳහා වන වැදගත්කම
යාපනය මහනගර සභාව නගරය හා එහි අවට ප්රදේශවල ප්රධාන පරිපාලන ආයතනය ලෙස කටයුතු කරයි. නවීකරණය කළ, සම්පූර්ණ කාර්යක්ෂමතාවෙන් ක්රියාත්මක වන සභා ගොඩනැගිල්ලක් හරහා ජනතාවට ලබා දෙන රාජ්ය සේවා වැඩිදියුණු වනු ඇතැයි, පරිපාලන කාර්යක්ෂමතාව ඉහළ යනු ඇතැයි, සහ උතුරේ සංස්කෘතික අගනුවරට ගරු සහගත ආයතනික සන්ධිස්ථානයක් ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
යාපනයේ පළාත් බල ධාරීන් සහ පදිංචිකරුවන් මෙම පහසුකම සම්පූර්ණ කිරීම දිගු කලක් තිස්සේ අපේක්ෂා කළ අතර, සංශෝධිත අරමුදලට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිවීමෙන් ඉදිකිරීම් ත්වරණය වනු ඇතැයි පිළිගැනේ.
ඉදිකිරීම් කාලසටහන සහ කොන්ත්රාත් පිරිනැමීම සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර, අදාළ බලධාරීන් විසින් නියමිත වේලාවේදී නිවේදනය කිරීමට නියමිතය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.