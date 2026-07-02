ශ්රී ලංකාව පුරා වහල් සෞරශක්ති බලය ශක්තිමත් කිරීමට ADB ඩොලර් මිලියන 57ක් ප්රතිශ්රුති දෙයි
ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව (ADB) ශ්රී ලංකාවේ වහල් සෞරශක්ති ඡායාරූප වෝල්ටීය පද්ධති ව්යාප්ත කිරීම වේගවත් කිරීමට එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 57ක් ප්රතිශ්රුති දී ඇති අතර, මෙය දිවයිනේ පිරිසිදු හා වඩාත් දරාගත හැකි බලශක්ති විසඳුම් සඳහා වන ප්රයත්නයේ වැදගත් ඉදිරි පියවරක් සනිටුහන් කරයි.
පුනර්ජනනීය බලශක්තිය සඳහා විශාල දිරිගැන්වීමක්
මෙම අරමුදල් ප්රතිශ්රුතිය ශ්රී ලංකාවේ පුනර්ජනනීය බලශක්ති අභිලාෂයන් කෙරෙහි ජාත්යන්තර විශ්වාසය ශක්තිමත් වෙමින් පවතින බව අවධාරණය කරයි. මෙරට මිල අධික ඛනිජ තෙල් ආනයනයෙන් ඉවත් වීමේ ආර්ථික හා සැපයුම් අභියෝගවලට මුහුණ දෙමින් සිටී. දිවයිනේ නිවාස හා ව්යාපාර යන දෙකටම පිරිසිදු බලශක්තිය ලබා ගැනීමේ ක්ෂේත්රය පුළුල් කිරීමේ ප්රායෝගිකම හා පුළුල් කළ හැකි මාර්ගවලින් එකක් ලෙස වහල් සෞරශක්ති ස්ථාපනයන් හඳුනාගෙන ඇත.
ADB හි මූල්ය සහාය ලැබෙනු ඇති නිවාස හා වාණිජ වහල් මත සෞරශක්ති පුවරු ස්ථාපනය කිරීමේ ව්යාපෘතිය, ජාතික ජාලකය මත රඳා පැවැත්ම අඩු කරමින් පාරිභෝගිකයන්ගේ විදුලි බිල් අඩු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. මෙම පියවර, ශ්රී ලංකාවේ විදුලිබල නිෂ්පාදන මිශ්රණයේ පුනර්ජනනීය බලශක්තියේ කොටස ඉහළ නැංවීම සඳහා වන පුළුල් ජාතික ඉලක්කයන් සමගද සමපාත වේ.
කලාපීය සන්දර්භය
ශ්රී ලංකාවේ සෞරශක්ති ව්යාප්තිය ආසියා පැසිෆික් කලාපය පුරා පෙනෙන පුළුල් ප්රවණතාවක කොටසකි. එම කලාපයේ රජයන් හා බහුපාර්ශ්වික ආයතන ඡායාරූප වෝල්ටීය තාක්ෂණයට ආයෝජනය ශීඝ්රයෙන් වැඩිකරමින් සිටිති. කලාපය පුරා ජාතීන්, සංවර්ධන බැංකු හා පෞද්ගලික අංශ හවුල්කරුවන්ගෙන් ලැබෙන අරමුදල් භාවිතයෙන් තම බලශක්ති යටිතල පහසුකම් නවීකරණය කිරීමට හා දේශගුණ ප්රතිශ්රුති ඉටු කිරීමට කටයුතු කරමින් සිටිති.
ශ්රී ලංකාවට මෙයින් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?
සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයන්ට ADB සහය ලත් මෙම මුලපිරීම, පහත ව්යවහාරික ප්රතිලාභ කිහිපයක් ලබා දිය හැකිය:
- වහල් පද්ධති භාවිත කරන නිවාස හා කුඩා ව්යාපාරවල මාසික විදුලි වියදම් අඩු වීම
- වැඩිහිටි බලශක්ති ස්වාධීනත්වය හා ඉන්ධන මිල උච්චාවචනයන්ට ගොදුරු වීමේ අවදානම අඩු වීම
- දේශීය සෞරශක්ති ස්ථාපන හා නඩත්තු අංශයේ නව රැකියා අවස්ථා ඇති වීම
- ඉදිරි වසරවල මෙරටේ කාබන් විමෝචනය මැනිය හැකි ලෙස අඩු වීම
ශ්රී ලංකාව මෑත වසරවල විදුලිබල හිඟය හා ඛනිජ තෙල් නිෂ්පාදන ආනයනයේ ආර්ථික බරක් ඇතුළු නිරන්තර බලශක්ති අභියෝගවලට මුහුණ දී සිටී. විදුලිබල නිෂ්පාදනය විමධ්යගත කිරීමට හා ජාතික විදුලිබල පද්ධතිය මත පීඩනය සමනය කිරීමට ලාභදායී ක්රමයක් ලෙස වහල් සෞරශක්ති ධාරිතාව පුළුල් කිරීම බලශක්ති විශේෂඥයින් විසින් පුළුල් ලෙස පිළිගනු ලැබේ.
ඉදිරිය දෙස බලමින්
බහුපාර්ශ්වික සහාය දැන් නිශ්චිතව ලබා ගෙන ඇති බැවින්, අනුමත කිරීම්, ජාල සම්බන්ධතාව හා මූල්ය යාන්ත්රණයන් සුදුසුකම් ලත් නිවාස හා ව්යාපාරවලට ලබා ගත හැකි ලෙස සැකසීම කෙතරම් ශීඝ්රයෙන් සිදු කළ හැකිද යන්න ඇතුළු ක්රියාත්මක කිරීමේ රාමුව කෙරෙහි අවධානය යොමු වනු ඇත. ශ්රී ලංකාවේ පුනර්ජනනීය බලශක්ති අංශය සඳහා මෙම අරමුදල් ආයෝජනය ඉක්මන් ප්රායෝගික ප්රගතියක් බවට පත් වේදැයි කර්මාන්ත නිරීක්ෂකයන් සැලකිල්ලෙන් නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.