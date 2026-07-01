Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

කොළඹ අධිකරණය හිටපු රාජ්‍ය බුද්ධි අංශ ප්‍රධානී සුරේෂ් සල්ලේට උපකරණ මුරපද CID වෙත භාර දෙන ලෙස නියෝග කරයි

01 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
කොළඹ අධිකරණය හිටපු රාජ්‍ය බුද්ධි අංශ ප්‍රධානී සුරේෂ් සල්ලේට උපකරණ මුරපද CID වෙත භාර දෙන ලෙස නියෝග කරයි

කොළඹ කොටුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය, හිටපු රාජ්‍ය බුද්ධි සේවා (SIS) අධ්‍යක්ෂ සුරේෂ් සල්ලේ, තම ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණවල මුරපද අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට (CID) භාර දෙන ලෙස නියෝගයක් නිකුත් කර ඇත.

අධිකරණය පරීක්ෂකවරුන් සමඟ සහයෝගීතාවය ඉල්ලා සිටී

මහේස්ත්‍රාත්වරයාගේ තීන්දුවට අනුව, සල්ලේ තම ලැප්ටොප් පරිගණකයේ සහ ජංගම දුරකථනයේ ප්‍රවේශ මුරපද ලබා දිය යුතු අතර, හිටපු බුද්ධි ප්‍රධානියාට එරෙහිව පවත්වාගෙන යන විමර්ශනයේ කොටසක් ලෙස පරීක්ෂකවරුන් ඩිජිටල් දත්ත පරීක්ෂා කිරීමට ඉදිරිපත් වී ඇති බව මින් පැහැදිලි වේ.

රටේ ප්‍රමුඛ බුද්ධි ඒකකයේ ප්‍රධානියා ලෙස ඔහු ගත කළ කාලය සම්බන්ධව CID විමර්ශනය කරන කරුණු සම්බන්ධයෙන් සල්ලේගෙන් පූර්ණ සහයෝගීතාවය ලබා ගැනීමට අධිකරණය අපේක්ෂා කරන බව මෙම නියෝගය මගින් පෙනේ.

සුරේෂ් සල්ලේ පිළිබඳ පසුබිම

සුරේෂ් සල්ලේ ශ්‍රී ලංකාවේ බලගතුම ආරක්ෂක ආයතනවලින් එකක් වන රාජ්‍ය බුද්ධි සේවයේ අධ්‍යක්ෂ ලෙස පෙර සේවය කළේය. ඔහුගේ හිටපු භූමිකාවේ සංවේදී ස්වභාවය සහ ඔහු අධීක්ෂණය කළ බුද්ධි කාර්යයන් සැලකිල්ලට ගත් කල, ඔහු අත්අඩංගුවට ගැනීම සහ ඉන් අනතුරු ව ගෙන යන නීතිමය කටයුතු සැලකිය යුතු මහජන අවධානයක් ආකර්ෂණය කර ගෙන ඇත.

CID විමර්ශනය ක්‍රියාශීලීව ඉදිරියට ගෙන යන අතර, ඩිජිටල් සාක්ෂි අත්පත් කර ගැනීම විමර්ශනය ත්වරාන්විත කිරීමේ තීරණාත්මක පියවරක් ලෙස බහුලව සැලකේ.

තීන්දුවේ වැදගත්කම

සැකකරුවෙකු උපකරණ මුරපද හෙළිදරව් කිරීමට බල කිරීම ශ්‍රී ලාංකික අධිකරණ කටයුතුවල සැලකිය යුතු වර්ධනයක් බව නීති නිරීක්ෂකයෝ පෙන්වා දෙන අතර, එය ඩිජිටල් පෞද්ගලිකත්වය සහ විමර්ශන බලාධිකාරයේ විෂය පථය සම්බන්ධ ප්‍රශ්න මතු කරයි.

  • නියෝගය නිකුත් කළේ කොළඹ කොටුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය විසිනි
  • සල්ලේ ඔහුගේ ලැප්ටොප් පරිගණකයේ සහ ජංගම දුරකථනයේ මුරපද භාර දිය යුතුය
  • CID දෙපාර්තමේන්තුව නඩුව හසුරුවන ප්‍රධාන විමර්ශන ආයතනයයි

සල්ලේගේ ඉහළ මට්ටමේ පසුබිම සහ ශ්‍රී ලංකාවේ බුද්ධි ආයතනය සඳහා විමර්ශනය ඇති කළ හැකි ප්‍රතිවිපාක සැලකිල්ලට ගනිමින් නඩුව දිගටම සමීපව නිරීක්ෂණය කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ජූනි මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවට සංචාරකයන් පැමිණීම තියුණු ලෙස පහත වැටේ — අංක හෙළි කරයි Sinhala

ජූනි මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවට සංචාරකයන් පැමිණීම තියුණු ලෙස පහත වැටේ — අංක හෙළි කරයි

ශ්‍රී ලංකාවට ජූනි මාසය තුළ සංචාරකයන් පැමිණීමේ සැලකිය යුතු පහත වැටීමක් වාර්තා වූ අතර, නව දත්ත පෙන්වා දෙන්නේ පසුගිය වසරේ එම කාලයට සාපේක්ෂව සියයට 9.90ක අඩුවීමක්…

01 Jul 2026 Discuss
මාර්තු මාසයේ ගාස්තු වැඩිවීමට පසුව ශ්‍රී ලංකාව නැවතත් බස් ගාස්තු ඉහළ නැංවීමට සැරසේ Sinhala

මාර්තු මාසයේ ගාස්තු වැඩිවීමට පසුව ශ්‍රී ලංකාව නැවතත් බස් ගාස්තු ඉහළ නැංවීමට සැරසේ

ශ්‍රී ලංකාවේ මගීන් නැවත වරක් බස් ගාස්තු ඉහළ යාමකට මුහුණ දීමට සූදානම් වෙමින් සිතින, මේ වසරේ මාර්තු මාසයේ සිදු කළ අවසාන ගාස්තු සංශෝධනයෙන් පසු නව වැඩිවීමක්…

01 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ මාසික ඉන්ධන ආනයන බිල මැයි මාසයේදී එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 536 දක්වා ඉහළ ගොස් පෙර මාසයේ වියදම දෙගුණ වෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ මාසික ඉන්ධන ආනයන බිල මැයි මාසයේදී එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 536 දක්වා ඉහළ ගොස් පෙර මාසයේ වියදම දෙගුණ වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්ධන ආනයන වියදම් මැයි මාසයේදී අහස උසට 치솟ා, දිවයිනේ මාසික බිල එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 536 දක්වා ළඟා වූ අතර, එය පෙර මාසයට සාපේක්ෂව සැලකිය යුතු ලෙස…

01 Jul 2026 Discuss