කොළඹ අධිකරණය හිටපු රාජ්ය බුද්ධි අංශ ප්රධානී සුරේෂ් සල්ලේට උපකරණ මුරපද CID වෙත භාර දෙන ලෙස නියෝග කරයි
කොළඹ කොටුව මහේස්ත්රාත් අධිකරණය, හිටපු රාජ්ය බුද්ධි සේවා (SIS) අධ්යක්ෂ සුරේෂ් සල්ලේ, තම ඉලෙක්ට්රොනික උපකරණවල මුරපද අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට (CID) භාර දෙන ලෙස නියෝගයක් නිකුත් කර ඇත.
අධිකරණය පරීක්ෂකවරුන් සමඟ සහයෝගීතාවය ඉල්ලා සිටී
මහේස්ත්රාත්වරයාගේ තීන්දුවට අනුව, සල්ලේ තම ලැප්ටොප් පරිගණකයේ සහ ජංගම දුරකථනයේ ප්රවේශ මුරපද ලබා දිය යුතු අතර, හිටපු බුද්ධි ප්රධානියාට එරෙහිව පවත්වාගෙන යන විමර්ශනයේ කොටසක් ලෙස පරීක්ෂකවරුන් ඩිජිටල් දත්ත පරීක්ෂා කිරීමට ඉදිරිපත් වී ඇති බව මින් පැහැදිලි වේ.
රටේ ප්රමුඛ බුද්ධි ඒකකයේ ප්රධානියා ලෙස ඔහු ගත කළ කාලය සම්බන්ධව CID විමර්ශනය කරන කරුණු සම්බන්ධයෙන් සල්ලේගෙන් පූර්ණ සහයෝගීතාවය ලබා ගැනීමට අධිකරණය අපේක්ෂා කරන බව මෙම නියෝගය මගින් පෙනේ.
සුරේෂ් සල්ලේ පිළිබඳ පසුබිම
සුරේෂ් සල්ලේ ශ්රී ලංකාවේ බලගතුම ආරක්ෂක ආයතනවලින් එකක් වන රාජ්ය බුද්ධි සේවයේ අධ්යක්ෂ ලෙස පෙර සේවය කළේය. ඔහුගේ හිටපු භූමිකාවේ සංවේදී ස්වභාවය සහ ඔහු අධීක්ෂණය කළ බුද්ධි කාර්යයන් සැලකිල්ලට ගත් කල, ඔහු අත්අඩංගුවට ගැනීම සහ ඉන් අනතුරු ව ගෙන යන නීතිමය කටයුතු සැලකිය යුතු මහජන අවධානයක් ආකර්ෂණය කර ගෙන ඇත.
CID විමර්ශනය ක්රියාශීලීව ඉදිරියට ගෙන යන අතර, ඩිජිටල් සාක්ෂි අත්පත් කර ගැනීම විමර්ශනය ත්වරාන්විත කිරීමේ තීරණාත්මක පියවරක් ලෙස බහුලව සැලකේ.
තීන්දුවේ වැදගත්කම
සැකකරුවෙකු උපකරණ මුරපද හෙළිදරව් කිරීමට බල කිරීම ශ්රී ලාංකික අධිකරණ කටයුතුවල සැලකිය යුතු වර්ධනයක් බව නීති නිරීක්ෂකයෝ පෙන්වා දෙන අතර, එය ඩිජිටල් පෞද්ගලිකත්වය සහ විමර්ශන බලාධිකාරයේ විෂය පථය සම්බන්ධ ප්රශ්න මතු කරයි.
- නියෝගය නිකුත් කළේ කොළඹ කොටුව මහේස්ත්රාත් අධිකරණය විසිනි
- සල්ලේ ඔහුගේ ලැප්ටොප් පරිගණකයේ සහ ජංගම දුරකථනයේ මුරපද භාර දිය යුතුය
- CID දෙපාර්තමේන්තුව නඩුව හසුරුවන ප්රධාන විමර්ශන ආයතනයයි
සල්ලේගේ ඉහළ මට්ටමේ පසුබිම සහ ශ්රී ලංකාවේ බුද්ධි ආයතනය සඳහා විමර්ශනය ඇති කළ හැකි ප්රතිවිපාක සැලකිල්ලට ගනිමින් නඩුව දිගටම සමීපව නිරීක්ෂණය කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.