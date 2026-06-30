Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම 2026 කෙටි දිනකට ශ්‍රේණියේ තීරණාත්මක දෙවන ODI හි වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට එරෙහිව මුහුණ දෙයි

30 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම 2026 කෙටි දිනකට ශ්‍රේණියේ තීරණාත්මක දෙවන ODI හි වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට එරෙහිව මුහුණ දෙයි

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සහ වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කාන්තා කණ්ඩායම අතර ප්‍රචණ්ඩ තරඟයක් ලෙස ඉදිරිපත් වීමට නියමිත ජාත්‍යන්තර ශ්‍රේණියේ දෙවන එක් දින තරඟය සඳහා දෙපාර්ශ්වයම ඉදිරි තරඟය ජයගැනීමේ අධිෂ්ඨානයෙන් සිටී.

ශ්‍රේණිය එක් බැල්මකින්

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා සහ වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කාන්තා කණ්ඩායම් අතර ද්විපාර්ශ්වික ODI ශ්‍රේණිය දිවයිනේ ක්‍රිකට් රසිකයන් අතර සැලකිය යුතු උද්‍යෝගයක් ජනිත කර ඇති අතර, ජාතික කාන්තා කණ්ඩායම ශ්‍රේණි වගුවේ ශක්තිමත් ස්ථානයක් තහවුරු කරගනිමින් කලින් දැක්වූ කාර්යසාධනය මත ගොඩනඟාගැනීමට අපේක්ෂා කරයි.

දෙවන ODI තරඟය ශ්‍රේණියේ ප්‍රධාන転換 転換転換転換 転換転換 ざっと ざっと ざっと ざっと ざっと ざっと ざっと ざっと ざっと ざっと ざっと ざっと ざっと ざっと ざっとෙ ස转换转换転換 ශ්‍රේණිය. ශ්‍රේණියේ සමස්ත ප‍ලය හැඩගස්වා ගැනීම සඳහා ප‍ලිතය තීරණාත්මක විය හැකි බව දෙකණ්ඩායම‍ම හොඳින් දනී. ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් ක‍ලාකාරිනියන් ගෙදර ජනසහාය සහ සටන්කාමී ආත්මය ඇසුරු කරගනිමින් කැරිබියානු ප‍තිවාදීන්ට එරෙහිව රංගනය කිරීමට බලාපොරොත්තු වේ.

දෙස් දිය යුතු දේ

  • ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායමේ පිතිකාර පෙළ තරඟාත්මක එකතුවක් රැස් කිරීමේ ඉලක්කයෙන් අවධානයට ලක්වනු ඇත
  • දෙපාර්ශ්වයේම පන්දු ප‍රහාරය තරඟ ප‍ලය තීරණය කිරීමේදී තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ
  • වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කාන්තාවන් තරඟයට සැලකිය යුතු අත්දැකීම් සහ ශාරීරික ශක්‍යතා රැගෙන එයි

ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රිකට් ආධාරකරුවන් කාන්තා කණ්ඩායම මෙම වැදගත් ජාත්‍යන්තර ශ්‍රේණියේ ඔවුන්ගේ ව‍යාපාරය ඉදිරියට ගෙන යද්දී සෑම ගොනුවක්ම උනන්දුවෙන් අනුගමනය කරනු ඇත. දෙවන ODI හි ශක්‍යමත් කාර්යසාධනයකින් තරඟාවලියේ ඉතිරි කොටස සඳහා නාද කළ හැකි අතර, තරඟාවලිය අවසන් අදියර කරා ළඟා වෙද්දී ඉතා වැදගත් ව‍ේගය ලබා ගත හැකිය.

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් වැඩසටහන මෑත වසරවල 着実 ස්ථාවරව වර්ධනය වෙමින් පවතින අතර, වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට එරෙහි මෙවැනි ශ්‍රේණිවල තරඟ ජාත්‍යන්තර舞台 舞台舞台舞台舞台舞台舞台舞台舞台 ජාත්‍යන්තර舞台 舞台 ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක‍ලාකාරිනියන් ජාත්‍යන්තර舞台 步子 步子 步子 步子 步子 步子 步子 步子 步子 步子 步子 步子 步子舞台AreaCode AreaCodeAreaCode AreaCode. ජාත්‍යන්තර රංගනයේදී ඔවුන්ගේ දියුණුව ඉදිරියට ගෙන යන කණ්ඩායමට මෙවැනි ශ්‍රේණිවල ලැබෙන exposure සහ තරඟකාරී අත්දැකීම් අවිනිශ්චිත වටිනාකමක් ගනී.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව දිස්ත්‍රික්ක 15ක් සඳහා රතු අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කරයි Sinhala

කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව දිස්ත්‍රික්ක 15ක් සඳහා රතු අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව දිවයිනේ පළාත් කිහිපයකට බලපාන තද සුළං පිළිබඳ බරපතල උපදේශනයක් නිකුත් කර ඇති අතර, දිස්ත්‍රික්ක 15ක් සඳහා දැනටමත් රතු…

30 Jun 2026 Discuss
රාජිනියේ' චරිතාපදාන චිත්‍රපටයට එරෙහිව මාලිනී ෆොන්සේකාගේ පවුල හඬ නඟයි — විනිවිදභාවය ඉල්ලා සිටී Sinhala

රාජිනියේ' චරිතාපදාන චිත්‍රපටයට එරෙහිව මාලිනී ෆොන්සේකාගේ පවුල හඬ නඟයි — විනිවිදභාවය ඉල්ලා සිටී

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රවාද චිත්‍රපට නිළිය වූ故 මාලිනී ෆොන්සේකාගේ පවුලේ සාමාජිකයන්, ඇය පිළිබඳ නිර්මාණය වෙමින් පවතින රාජිනියේ නමැති චරිතාපදාන චිත්‍රපටයට එරෙහිව දැඩි…

30 Jun 2026 Discuss
ගෝලීය තෙල් මිල පහත වැටෙත්ම ශ්‍රී ලංකාව ඉන්ධන මිල කපා හරී Sinhala

ගෝලීය තෙල් මිල පහත වැටෙත්ම ශ්‍රී ලංකාව ඉන්ධන මිල කපා හරී

ගෝලීය තෙල් මිල අඛණ්ඩව පහත වැටීම හේතුවෙන් රජයට මහජන බර සැහැල්ලු කිරීමේ අවකාශය උදාවීම සමගම, ශ්‍රී ලංකාව ඉන්ධන මිල අඩු කිරීමක් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති අතර එය…

30 Jun 2026 Discuss