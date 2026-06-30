ශ්රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය උග්ර වෙයි — රෝගීන් සංඛ්යාව 54,000 ඉක්මවයි
ශ්රී ලංකාවේ ඩෙංගු උණ වසංගතය දැඩි ස්වරූපයක් ගෙන ඇති අතර, වාර්තා වූ සමස්ත රෝගීන් සංඛ්යාව 54,000 ඉක්මවා ගොස් තිබේ. මදුරුවන් මගින් පැතිරෙන මෙම රෝගය වේගයෙන් ව්යාප්ත වීමට අඛණ්ඩ වර්ෂාපතනය හේතු වන බව පෙනෙන අතර, රට එම තත්ත්වය සමඟ දිනෙන් දින පොරබදමින් සිටී.
වැසි සහිත කාලගුණය මධ්යේ වසංගතය උත්සන්න වෙයි
දිවයිනේ බොහෝ ප්රදේශවල අඛණ්ඩව පවතින වර්ෂාව, ඩෙංගු වෛරසය සම්ප්රේෂණය කරන ප්රධාන රැගෙන යන්නා වන ඒඩිස් ඊජිප්ටි මදුරුවාට වඩාත් හිතකර ප්රජනන තත්ත්වයන් නිර්මාණය කරන බව සෞඛ්ය බලධාරීන් දැඩි කනස්සල්ලෙන් පෙන්වා දෙයි. ජලාපවහන නාල, භාජන සහ පහත් බිම් ප්රදේශවල රැදී සිටින සංශ්ලේෂිත ජලය, රෝගය වේගයෙන් ව්යාප්ත වීමට ප්රධාන හේතුවක් ලෙස හඳුනාගෙන ඇත.
රෝගීන් සංඛ්යාව ඉහළ යාම රටපුරා රෝහල් හා සෞඛ්ය කාර්මිකයන් කෙරෙහි දැඩි පීඩනයක් එල්ල කරන අතර, දිස්ත්රික් කිහිපයක වෛද්ය පහසුකම් සඳහා ඩෙංගු රෝගීන් — විශේෂයෙන් දරුණු සංකූලතාවන්ට වඩාත් ගොදුරු විය හැකි ළමයින් හා වැඩිහිටියන් — ඇතුළත් කිරීම් ඉහළ ගොස් ඇතැයි වාර්තා වේ.
ජනතාවට වැළැක්වීමේ පියවර ගන්නා ලෙස අනතුරු ඇඟවේ
සෞඛ්ය නිලධාරීන්, තම නිවෙස් හා රැකියාස්ථාන අවටින් මදුරු ප්රජනන භූමි අඩු කිරීම සඳහා ජනතාව ක්ෂණිකව හා අඛණ්ඩව පූර්වාරක්ෂාවන් ගන්නා ලෙස ඉල්ලා සිටිති. ප්රධාන නිර්දේශිත පියවර අතරට ඇතුළත් වන්නේ:
- ජල ගබඩා භාජන නිතිපතා හිස් කර පිරිසිදු කිරීම
- ජලාපවහන නාල හා ගටර් අවහිරතා නොමැතිව පවත්වා ගැනීම
- මදුරු නෙරපන ලේප හා ආරක්ෂිත ඇඳුම් භාවිත කිරීම
- උණ හෝ ඩෙංගු රෝග ලක්ෂණ පළමු වරට දක්නට ලැබෙනවිට ඉක්මනින් වෛද්ය ප්රතිකාර ලබා ගැනීම
- මදුරු ප්රජනන ස්ථාන ප්රාදේශීය බලධාරීන්ට වාර්තා කිරීම
නැවත නැවත මතු වන ජාතික අභියෝගයක්
ඩෙංගු උණ, ශ්රී ලංකාවේ වඩාත්ම ස්ථාවර මහජන සෞඛ්ය අභියෝගයන්ගෙන් එකක් ලෙස පවතින අතර, මෝසම් කාලවල හා ඉන් අනතුරුව වසංගත සාමාන්යයෙන් තීව්ර වේ. රෝගය ඉක්මනින් දැඩි ඩෙංගු ලෙස — ඩෙංගු රක්තපාත උණ ලෙසද හඳුන්වනු ලබන — දියුණු විය හැකි අතර, කාලෝචිත ප්රතිකාර නොලැබුණහොත් එය ජීවිතයට තර්ජනයක් විය හැකිය.
සෞඛ්ය බලධාරීන් අවධාරණය කර ඇත්තේ, වසංගතය පාලනය කිරීමේ දී ප්රජා සහභාගිත්වය අත්යවශ්ය බවත්, සියලු පළාත්වල පදිංචිකරුවන්ගේ ක්රියාකාරී සම්බන්ධතාවය නොමැතිව කිසිදු ආයතනයකට ඵලදායී ලෙස ප්රජනන ස්ථාන තුරන් කළ නොහැකි බවත්ය.
ළඟදීම වර්ෂා සෘතුව සමනය වීමේ ඉඟියක් නොමැති බැවින්, ගෘහස්ත හා ප්රජා මට්ටම් දෙකෙහිම හදිසි වැළැක්වීමේ පියවර නොගන්නේ නම් රෝගීන් සංඛ්යාව ඉහළ යාම අඛණ්ඩව සිදු විය හැකි බව නිලධාරීන් අනතුරු අඟවති. පරීක්ෂණ හා දැනුවත් කිරීමේ ව්යාපාර ක්රියාත්මක කරන ප්රාදේශීය සෞඛ්ය හා නාගරික බලධාරීන් සමඟ සම්පූර්ණයෙන් සහයෝගය දක්වමින් ජනතාව සූදානමෙන් සිටින ලෙස දිරිමත් කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.