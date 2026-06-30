ශ්රී ලංකා පොලිසිය අනාරක්ෂිත වාහන පිළිබඳ දේශව්යාප්ත මෙහෙයුමක් දියත් කරයි
මාර්ග සුරක්ෂිතතාවය ඉලක්ක කරගත් දේශව්යාප්ත පරීක්ෂණ මෙහෙයුම
ශ්රී ලංකා පොලිසිය දිවයිනේ මාර්ගවලින් අනාරක්ෂිත වාහන හඳුනාගෙන ඉවත් කිරීම අරමුණු කරගත් පුළුල් දේශව්යාප්ත මෙහෙයුමක් දියත් කර ඇති අතර, එමඟින් රටපුරා මාර්ග සුරක්ෂිතතාවය වැඩිදියුණු කිරීමට තම දෘඩ කැපවීම ප්රකාශ කර තිබේ.
භයානක වාහන ඉලක්ක කරගත් මෙහෙයුම
මෙම පරීක්ෂණ මෙහෙයුම, යාත්රා කරන්නන්ට මෙන්ම අනෙකුත් මාර්ග පරිශීලකයන්ටද අවදානමක් ඇති කරන වාහන මැඩලීම සඳහා බලධාරීන් ගන්නා පුළුල් උත්සාහයේ කොටසකි. නිලධාරීන් රට පුරා ප්රධාන ස්ථානවලදී පරීක්ෂාවන් සිදු කරමින්, යාන්ත්රික දෝෂ, ව්යුහාත්මක අඩුලු සහ අනතුරු සිදුවීමට හේතු විය හැකි වෙනත් සුරක්ෂිතතා උල්ලංඝනයන් සඳහා වාහන සිතියම් ගත කරනු ලැබේ.
මාර්ගයේ ධාවනයට නුසුදුසු තත්ත්වයේ පවතින බව සොයාගනු ලබන වාහන සංසරණයෙන් ඉවත් කරනු ලබන අතර, ඒවායේ හිමිකරුවන්ට දඩ මුදල් ගෙවීමට සිදු වනු ඇති අතර, නැවත මාර්ගයට පිවිසීමට අවසර ලබාගැනීමට පෙර අවශ්ය සුරක්ෂිතතා ප්රමිතීන්ට අනුකූල වන පරිදි සිය වාහන සකස් කරගත යුතු වේ.
වර්ධනය වන මාර්ග සුරක්ෂිතතා ගැටලුවකට ප්රතිචාරයක්
ශ්රී ලංකාව දීර්ඝ කලක් තිස්සේ ඉහළ මාර්ග අනතුරු අනුපාතයකට මුහුණ දී ඇති අතර, අනාරක්ෂිත හා දුර්වල ලෙස නඩත්තු කළ වාහන ඊට දායක සාධකයක් ලෙස නිතරම සඳහන් වේ. මෙම නවතම මුලපිරීම, වාහන නඩත්තුව සම්බන්ධ නොසැලකිල්ල කිසිසේත් ඉවසා නොගන්නා බවට පැහැදිලි පණිවිඩයක් යැවීමට අදහස් කරන බව බලධාරීන් පෙන්වා දී ඇත.
- පොලිසිය දිවයින පුරා බහු ස්ථානවලදී පරීක්ෂාවන් පවත්වනු ලැබේ
- මාර්ගයේ ධාවනයට නුසුදුසු යැයි සලකනු ලබන වාහන වහාම මාර්ගයෙන් ඉවත් කරනු ලැබේ
- දෝෂ සහිත වාහනවල හිමිකරුවන් පවතින ගමනාගමන හා වාහන රෙගුලාසි යටතේ දඩ මුදල්වලට ලක් වේ
මෙම මෙහෙයුම, කිසිසේත් මාර්ගයේ ධාවනය නොවිය යුතු වාහන නිසා සිදු වන වැළැක්විය හැකි අනතුරුවල ගාස්තුව අඩු කරමින් ශ්රී ලංකාවේ මාර්ග සියලු පරිශීලකයින්ට ආරක්ෂිත කිරීමට රජයේ අධිෂ්ඨානය පිළිබිඹු කරයි.
වාහන වගකීමෙන් නඩත්තු කරන ලෙස මහජනයාට කරන ඉල්ලීම
පරීක්ෂාවන් ඉදිරියට ද ක්රියාත්මක වන මෙම අවස්ථාවේ, පොලිස් හා ප්රවාහන නිලධාරීන් රට පුරා වාහන හිමිකරුවන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ, සිය වාහන නිසි ලෙස නඩත්තු කර සුරක්ෂිතතා අවශ්යතාවලට අනුකූල බව සහතික කර ගැනීමට ක්රියාශීලී පියවර ගන්නා ලෙසයි. නිත්ය සේවාකරණය, කාලෝචිත අලුත්වැඩියා සහ මාර්ගෝපකාරිතා ප්රමිතීන්ට අනුගත වීම සෑම වාහන හිමිකරුවෙකුගේම අත්යවශ්ය වගකීම් ලෙස ඉස්මතු කරන ලදී.
ශ්රී ලංකාව පුරා මාර්ග මරණ හා බරපතල තුවාල අඩු කිරීමේ දිගු කාලීන උපාය මාර්ගයේ කොටසක් ලෙස අනාරක්ෂිත වාහන කෙරෙහි притиск දිගටම පවත්වාගෙන යන බවට බලධාරීන් පොරොන්දු වෙමින්, ඉදිරි සති කිහිපය තුළ මෙම මෙහෙයුම ක්රියාත්මක වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.