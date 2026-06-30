Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ප්‍රසිද්ධ ශ්‍රී ලාංකික කොට්ටු අවන්හල් මාලාවේ හිමිකරු සේවකයෙකුට පහරදීමේ චෝදනා මත අත්අඩංගුවට

30 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ප්‍රසිද්ධ ශ්‍රී ලාංකික කොට්ටු අවන්හල් මාලාවේ හිමිකරු සේවකයෙකුට පහරදීමේ චෝදනා මත අත්අඩංගුවට

ශ්‍රී ලංකාව පුරා ක්‍රියාත්මක වන බහුලව හඳුනාගත් කොට්ටු අවන්හල් මාලාවක හිමිකරු, තම සේවකයෙකුට ශාරීරිකව පහරදුන් බවට එල්ල වූ චෝදනා හේතුවෙන් පොලිස් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව අධිකාරීන් තහවුරු කළහ.

පහරදීමේ චෝදනා මත අත්අඩංගුවට ගැනීම

තම කාර්යමණ්ඩලයේ සාමාජිකයෙකුට පහරදීමට සම්බන්ධ බවට පැමිණිලි මතුවීමෙන් අනතුරුව නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන බලධාරීන් අවන්හල් හිමිකරු රඳවා ගැනීමට ක්‍රියා කළහ. ශ්‍රී ලංකාවේ තරඟකාරී ආහාරපාන කර්මාන්තය තුළ මෙම මාලාව ගෙන සිටින ඉහළ පැතිරීම හේතුවෙන් සිදුවීම සැලකිය යුතු මහජන අවධානයක් ආකර්ෂණය කරගෙන ඇත.

කැඩූ රොටී හා විවිධ අමුද්‍රව්‍ය භාවිතයෙන් සකසන ආදරණීය ශ්‍රී ලාංකික වීදි ආහාරය වන කොට්ටු, සාමාන්‍ය මාර්ගාන්තික ආරම්භයන්ගෙන් ඉවත් වී දූපත පුරා ක්‍රියාත්මක වන නාමාංකිත මාලා කිහිපයක් සහිතව අවන්හල් කර්මාන්තයේ ප්‍රධාන ආහාරයක් දක්වා වර්ධනය වී ඇත.

විමර්ශනය ක්‍රියාත්මකයි

මෙම සිදුවීම සම්බන්ධ විමර්ශන දිගටම ක්‍රියාත්මක බව පොලීසිය තහවුරු කළේය. අත්අඩංගුවට ගත් පුද්ගලයා, සේවකයා සම්බන්ධ කියැවෙන සිදුවීම වටා ඇති තත්ත්වයන් අධිකාරීන් විමර්ශනය කරමින් සිටිද්දී, විධිමත් නෛතික කටයුතුවලට මුහුණ දීමට ඉඩ ඇත.

සිදුවීම මහජනයා අතරද සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේද පුළුල් සාකච්ඡාවකට තුඩු දී ඇති අතර, චෝදිතයාගේ ව්‍යාපාරික තත්ත්වය හෝ සමාජීය ප්‍රමුඛතාව නොතකා වගවීම ඉල්ලා සිටින කටහඬු බොහෝ දෙනෙකු නගා සිටිති.

රැකියා ස්ථාන ආරක්ෂාව පිළිබඳ පුළුල් උදේශනය

මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම, සේවකයින් බොහෝ විට සේවායෝජකයින් විසින් සූරාකෑමට හෝ අවමන්කිරීමට ලක් වීමේ අවදානමට ගොදුරු වන සත්කාරක අංශය තුළ කම්කරුවන්ට සලකන ආකාරය සම්බන්ධ ශ්‍රී ලංකාව තුළ පුළුල් සංවාද නැවත දිලිසෙන්නට සලස්වා ඇත.

කම්කරු අයිතිවාසිකම් උද්ඝෝෂකයින් ත්වරිත හා විනිවිද පෙනෙන නෛතික ක්‍රියාමාර්ගයක් ඉල්ලා සිටිමින්, කිසිදු පුද්ගලයෙකු ආර්ථික හෝ සමාජීය තත්ත්වය හේතුවෙන් නීතියෙන් නිදහස් නොවිය යුතු බව අවධාරණය කළහ.

පොලීසිය ස්වකීය විමර්ශන නිමා කර නඩුව නෛතික ක්‍රමය හරහා ඉදිරියට ගෙනයාත් සමඟ තවත් විස්තර මතුවනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව දිස්ත්‍රික්ක 15ක් සඳහා රතු අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කරයි Sinhala

කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව දිස්ත්‍රික්ක 15ක් සඳහා රතු අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව දිවයිනේ පළාත් කිහිපයකට බලපාන තද සුළං පිළිබඳ බරපතල උපදේශනයක් නිකුත් කර ඇති අතර, දිස්ත්‍රික්ක 15ක් සඳහා දැනටමත් රතු…

30 Jun 2026 Discuss
රාජිනියේ' චරිතාපදාන චිත්‍රපටයට එරෙහිව මාලිනී ෆොන්සේකාගේ පවුල හඬ නඟයි — විනිවිදභාවය ඉල්ලා සිටී Sinhala

රාජිනියේ' චරිතාපදාන චිත්‍රපටයට එරෙහිව මාලිනී ෆොන්සේකාගේ පවුල හඬ නඟයි — විනිවිදභාවය ඉල්ලා සිටී

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රවාද චිත්‍රපට නිළිය වූ故 මාලිනී ෆොන්සේකාගේ පවුලේ සාමාජිකයන්, ඇය පිළිබඳ නිර්මාණය වෙමින් පවතින රාජිනියේ නමැති චරිතාපදාන චිත්‍රපටයට එරෙහිව දැඩි…

30 Jun 2026 Discuss
ගෝලීය තෙල් මිල පහත වැටෙත්ම ශ්‍රී ලංකාව ඉන්ධන මිල කපා හරී Sinhala

ගෝලීය තෙල් මිල පහත වැටෙත්ම ශ්‍රී ලංකාව ඉන්ධන මිල කපා හරී

ගෝලීය තෙල් මිල අඛණ්ඩව පහත වැටීම හේතුවෙන් රජයට මහජන බර සැහැල්ලු කිරීමේ අවකාශය උදාවීම සමගම, ශ්‍රී ලංකාව ඉන්ධන මිල අඩු කිරීමක් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති අතර එය…

30 Jun 2026 Discuss