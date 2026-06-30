යාපනය සහ පාලලි හමුදා භූමි නිදහස් කිරීම පිළිබඳ අවසන් තීරණය ජාතික ආරක්ෂක මණ්ඩලයට
යාපනය සහ පාලලි ප්රදේශවල දැනට හමුදාව විසින් භෝගකරගෙන ඇති ඉඩම් ඒවායේ නීත්යානුකූල හිමිකරුවන්ට ආපසු ලබාදීම සම්බන්ධ අවසන් තීරණය ගනු ලබන්නේ ජාතික ආරක්ෂක මණ්ඩලය (NSC) විසින් බව ආරක්ෂක අමාත්යාංශය නිවේදනය කර ඇත.
මෙම නිවේදනය නිකුත් වූයේ, උතුරු පළාතේ හමුදා භූමි දීර්ඝකාලීන ගැටලුව සම්බන්ධව සාකච්ඡා කිරීම සඳහා ප්රධාන පාර්ශ්වකරුවන් එක්රැස් කරමින් පාර්ලිමේන්තුවේදී මෑතකදී පැවති ඉහළ මට්ටමේ රැස්වීමකට අනුගාමීවය. දශක ගණනාවක් තිස්සේ අවතැන්වූ දෙමළ ප්රජාවන්ගේ දැඩි කනස්සල්ලට හේතුවී ඇති මෙම ගැටලුව ඉතාමත් සංවේදී ස්වභාවයක් ගනී.
විසඳුමක් කරා පියවරක්
පාර්ලිමේන්තු මට්ටමින් කැඳවන ලද මෙම රැස්වීම, ශ්රී ලංකාවේ උතුරේ යුද්ධෝත්තර කාලීන වඩාත් සංවේදී හානිවලින් එකක් වන මෙම ගැටලුව විසඳීම සඳහා ගනු ලබන වැදගත් ඉදිරි පියවරක් ලෙස බහුලව සලකා බලනු ලැබේ. සිවිල් යුද්ධය සමයේ අවතැන්වූ පවුල්, 2009 දී ගැටුම් අවසන් වී වසර ගණනාවක් ගතවී ඇතත්, තවමත් හමුදා පාලනය යටතේ පවතින තම පාරම්පරික ඉඩම් ආපසු ලබාදෙන ලෙස දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ ඉල්ලීම් කරමින් සිටිති.
ආරක්ෂක අමාත්යාංශයේ ප්රකාශය ඉඩම් භාර දීමේ ක්රමවත් හා විධිමත් ක්රියාවලියක් කරා රජය ගමන් කරන බවට සංඥාවක් වන අතර, ජාතික ආරක්ෂක මණ්ඩලය ඒ සඳහා ශ්රේෂ්ඨ තීරණ ගන්නා ආයතනය ලෙස කටයුතු කරනු ඇත.
උතුරේ දීර්ඝකාලීන හිරිහැර
යාපනය සහ උපායමාර්ගික වශයෙන් වැදගත් පාලලි ප්රදේශයේ සිවිල් ඉඩම් හමුදාව විසින් භෝගකරගෙන තිබීම, ආශ්රිත ප්රදේශවාසීන් සහ සිවිල් සමාජ සංවිධාන අඛණ්ඩව අනුප්රාප්තික රජයන් හමුවේ ඔවුන්ගේ දේපළ ආපසු ලබාගැනීම ත්වරණය කරන ලෙස ඉල්ලීම් කළ ප්රතිවිරෝධී ගැටලුවක් බවට පත්ව ඇත. ඉදිරියටත් පවත්නා හමුදා සේවා නිවාස හේතුවෙන්, බොහෝ පවුල්වලට ඔවුන්ගේ නිවාස, ගොවිබිම් සහ ආගමික ස්ථාන වෙත ආපසු යාමට නොහැකිව ඇත.
විශේෂයෙන්ම, පාලලි ගුවන් තොටුපළට ආසන්න බැවින් සහ උපායමාර්ගික හමුදා වැදගත්කම හේතුවෙන්, පාලලි ඉහළ ආරක්ෂක කලාපය මෙම ආරවුල්වල කේන්ද්රස්ථානය වී ඇත.
ක්රියා කිරීමට රජයට පීඩනය
මානව හිමිකම් සංවිධාන සහ උතුරු පළාත් නියෝජිතයන්, පුළුල් සංහිඳියා ප්රයත්නයන්හි කොටසක් ලෙස ඉඩම් ගැටලුව විසඳන ලෙස රජය ඉදිරිපිට අඛණ්ඩව ඉල්ලීම් කර ඇත. විදේශ රජයන් සහ ජනවිකාස ප්රජාවන් ප්රගතිය සමීපව නිරීක්ෂණය කිරීමත් සමග මෙම ගැටලුව ජාත්යන්තර අවධානයද ආකර්ෂණය කරගෙන ඇත.
ජාතික ආරක්ෂක මණ්ඩලය මෙම ගැටලුව සම්බන්ධ අවසන් තීරණය ලබාදීමට සූදානම් වී ඇති බැවින්, ඵලදායී සහ කාලෝචිත විසඳුමක් ළඟා විය හැකි බවට ආශ්රිත ප්රජාවන් අතර ප්රවේශමෙන් ගතවන ශුභවාදිත්වයක් දක්නට ලැබේ. ඉඩම් නිදහස් කිරීමේ කාල සීමාව සහ විෂය පථය සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර, ජාතික ආරක්ෂක මණ්ඩලයේ කාරණා විමසීම්වලින් අනතුරුව ප්රසිද්ධියට පත් කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.