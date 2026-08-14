මත්ද්රව්ය මුදලින් දේපළ අත්පත් කරගත් බවට චෝදනා එල්ල වූ කොළඹ කාන්තාවක් අත්අඩංගුවට
මත්ද්රව්ය ජාවාරමෙන් ලබාගත් මුදල් යොදාගනිමින් දේපළ හා වෙනත් වත්කම් අත්පත් කරගත් බවට චෝදනා එල්ල වූ කොළඹ 14 ප්රදේශයේ පදිංචි වයස අවුරුදු 53ක කාන්තාවක් අනවසර වත්කම්yelp පරීක්ෂණ අංශය (IAID) විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව පොලීසිය තහවුරු කළේය.
අත්අඩංගුවට ගැනීමේ විස්තර
කොළඹ 14 ප්රදේශයේ පදිංචිකරු වන සැකකාරිය, මත්ද්රව්ය ජාවාරම හා සම්බන්ධ බව සැලකෙන සැක සහිත වත්කම් අත්පත් කරගැනීම් සම්බන්ධ පරීක්ෂණයක් අනුගමනය කරමින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත. සදාහන් දේපළ හා වත්කම් අනවසර මත්ද්රව්ය කටයුතුවලින් ලබාගත් මුදල් යොදාගනිමින් මිලදී ගත් බව බලධාරීන් චෝදනා කරයි.
අනවසර වත්කම් පරීක්ෂණ අංශයේ භූමිකාව
ශ්රී ලංකා පොලීසිය යටතේ ක්රියාත්මක වන IAID අංශය, අනවසර මාර්ගවලින් සම්පත් එකතු කරගන්නා පුද්ගලයන් හඳුනාගැනීම, සොයාගැනීම හා ඔවුන්ට එරෙහිව පියවර ගැනීම සඳහා විශේෂයෙන් පත් කර ඇත. සංවිධිත අපරාධ, විශේෂයෙන් මත්ද්රව්ය ජාවාරම හා සම්බන්ධ මූල්ය ජාල බිඳ දැමීමේදී මෙම අංශය තීරණාත්මක භූමිකාවක් ඉටු කරයි.
තීව්ර වන මර්දන ව්යාපාරය
මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම, මුදල් විශුද්ධිකරණය හා අනවසර මත්ද්රව්ය ලාභ යථාර්ථවාදී ලෙස පෙනෙන දේපළ හා ඉඩකඩම් බවට පරිවර්තනය කිරීම වැළැක්වීම සඳහා ගෙන යනු ලබන පුළුල් නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ උත්සාහයේ කොටසකි. නාගරික මධ්යස්ථානවල ක්රියාත්මක වන මත්ද්රව්ය හා සම්බන්ධ මූල්ය ජාල විනාශ කිරීමේ ජාතික ව්යාපාරයේ කොටසක් ලෙස මෑත මාසවලදී එවැනි මෙහෙයුම් තීව්ර කර ඇත.
පරීක්ෂණ අඛණ්ඩව ගෙන යන අතරතුර සැකකාරිය මහේස්ත්රාත්වරයකු ඉදිරියට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය. සදාහන් වත්කම්වල ස්වභාවය හා වටිනාකම සම්බන්ධ තවදුරටත් විස්තර නඩු විභාගය ඉදිරියට යත්ම හෙළිදරව් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.