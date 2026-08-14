Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

මත්ද්‍රව්‍ය මුදලින් දේපළ අත්පත් කරගත් බවට චෝදනා එල්ල වූ කොළඹ කාන්තාවක් අත්අඩංගුවට

14 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
මත්ද්‍රව්‍ය මුදලින් දේපළ අත්පත් කරගත් බවට චෝදනා එල්ල වූ කොළඹ කාන්තාවක් අත්අඩංගුවට

මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරමෙන් ලබාගත් මුදල් යොදාගනිමින් දේපළ හා වෙනත් වත්කම් අත්පත් කරගත් බවට චෝදනා එල්ල වූ කොළඹ 14 ප්‍රදේශයේ පදිංචි වයස අවුරුදු 53ක කාන්තාවක් අනවසර වත්කම්yelp පරීක්ෂණ අංශය (IAID) විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව පොලීසිය තහවුරු කළේය.

අත්අඩංගුවට ගැනීමේ විස්තර

කොළඹ 14 ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරු වන සැකකාරිය, මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම හා සම්බන්ධ බව සැලකෙන සැක සහිත වත්කම් අත්පත් කරගැනීම් සම්බන්ධ පරීක්ෂණයක් අනුගමනය කරමින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත. සදාහන් දේපළ හා වත්කම් අනවසර මත්ද්‍රව්‍ය කටයුතුවලින් ලබාගත් මුදල් යොදාගනිමින් මිලදී ගත් බව බලධාරීන් චෝදනා කරයි.

අනවසර වත්කම් පරීක්ෂණ අංශයේ භූමිකාව

ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන IAID අංශය, අනවසර මාර්ගවලින් සම්පත් එකතු කරගන්නා පුද්ගලයන් හඳුනාගැනීම, සොයාගැනීම හා ඔවුන්ට එරෙහිව පියවර ගැනීම සඳහා විශේෂයෙන් පත් කර ඇත. සංවිධිත අපරාධ, විශේෂයෙන් මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම හා සම්බන්ධ මූල්‍ය ජාල බිඳ දැමීමේදී මෙම අංශය තීරණාත්මක භූමිකාවක් ඉටු කරයි.

තීව්‍ර වන මර්දන ව්‍යාපාරය

මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම, මුදල් විශුද්ධිකරණය හා අනවසර මත්ද්‍රව්‍ය ලාභ යථාර්ථවාදී ලෙස පෙනෙන දේපළ හා ඉඩකඩම් බවට පරිවර්තනය කිරීම වැළැක්වීම සඳහා ගෙන යනු ලබන පුළුල් නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ උත්සාහයේ කොටසකි. නාගරික මධ්‍යස්ථානවල ක්‍රියාත්මක වන මත්ද්‍රව්‍ය හා සම්බන්ධ මූල්‍ය ජාල විනාශ කිරීමේ ජාතික ව්‍යාපාරයේ කොටසක් ලෙස මෑත මාසවලදී එවැනි මෙහෙයුම් තීව්‍ර කර ඇත.

පරීක්ෂණ අඛණ්ඩව ගෙන යන අතරතුර සැකකාරිය මහේස්ත්‍රාත්වරයකු ඉදිරියට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය. සදාහන් වත්කම්වල ස්වභාවය හා වටිනාකම සම්බන්ධ තවදුරටත් විස්තර නඩු විභාගය ඉදිරියට යත්ම හෙළිදරව් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සයිබර් අපරාධ මැඩලීමට ශ්‍රී ලංකාව දැඩි පියවර: 2026 දී විදේශිකයන් 1,000කට අධික සංඛ්‍යාවක් අත්අඩංගුවට Sinhala

සයිබර් අපරාධ මැඩලීමට ශ්‍රී ලංකාව දැඩි පියවර: 2026 දී විදේශිකයන් 1,000කට අධික සංඛ්‍යාවක් අත්අඩංගුවට

ශ්‍රී ලංකා භූමියේ ක්‍රියාත්මක ජාත්‍යන්තර සයිබර් අපරාධ ජාල ඉලක්ක කරගත් විශාල වැටලීමක් ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් සයිබර් අපරාධවලට එරෙහි සටනේ දී සැලකිය යුතු ජයග්‍රහණයක්…

14 Aug 2026 Discuss
ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව දැඩි තත්ත්වයන් මධ්‍යයේ පළමු ටෙස්ට් සටනට සූදානම් වෙයි Sinhala

ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව දැඩි තත්ත්වයන් මධ්‍යයේ පළමු ටෙස්ට් සටනට සූදානම් වෙයි

ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව ඉදිරියේදී පැවැත්වීමට නියමිත තරගාවලියේ පළමු ටෙස්ට් තරගය සඳහා සූදානම් වෙමින් සිටින අතර, ආසියාවේ වඩාත් තරගකාරී ක්‍රිකට් ජාතීන් දෙක අතර…

14 Aug 2026 Discuss
පෑන් ඒෂියා බැංකුව ඓතිහාසික රු. බිලියන 350 වත්කම් සන්ධිස්ථානය අත්කරගනිමින් පළමු මෙයාර ලාභය 16%කින් ඉහළට Sinhala

පෑන් ඒෂියා බැංකුව ඓතිහාසික රු. බිලියන 350 වත්කම් සන්ධිස්ථානය අත්කරගනිමින් පළමු මෙයාර ලාභය 16%කින් ඉහළට

පෑන් ඒෂියා බැංකුව එහි දශක තුනක ඉතිහාසයේ සුවිශේෂී සන්ධිස්ථානයකට පැමිණ, මුළු වත්කම් රු. බිලියන 350 සීමාව මුල්වරට අතික්‍රමණය කරමින්, 2026 වර්ෂයේ පළමු මෙයාර සඳහා…

14 Aug 2026 Discuss