Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ පළාත් කිහිපයකට තද වර්ෂාපාත අනතුරු ඇඟවීමක්

14 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවේ පළාත් කිහිපයකට තද වර්ෂාපාත අනතුරු ඇඟවීමක්

ශ්‍රී ලංකාවේ පළාත් කිහිපයක පදිංචිකරුවන් විමැසිලිමත් ව සිටීමට කාලගුණ අධිකාරීන් නිර්දේශ කර ඇති අතර, දිනය පුරා සැලකිය යුතු වර්ෂාපාතයක් ලැබෙනු ඇතැයි අනාවැකි පළ වී තිබේ. ඇතැම් ප්‍රදේශවලට මිලිමීටර් 75 කට අධික වර්ෂාපාතයක් ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

බලපෑමට ලක්වන කලාප

පළාත් හා දිස්ත්‍රික්ක ගණනාවකට විවිධ වේලාවන්හිදී ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. තෙත් කාලගුණික තත්ත්වයන් අත්විඳීමට ඉඩ ඇති ප්‍රදේශ අතරට පහත සඳහන් ඒවා ඇතුළත් වේ:

  • බස්නාහිර පළාත
  • සබරගමුව පළාත
  • වයඹ පළාත
  • මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය
  • නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය
  • ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය

ගතයුතු ආරක්ෂිත පියවර

ඇතැම් ස්ථානවල වර්ෂාපාතය මිලිමීටර් 75 සීමාව ඉක්මවා යාමේ හැකියාවක් ඇති හෙයින්, විශේෂයෙන් පහත් බිම් හා ගංවතුරට නිරාවරණය වන ප්‍රදේශවල ජනතාව ප්‍රවේශම් වන ලෙස අධිකාරීන් උපදෙස් දී ඇත. නිල කාලගුණ නිවේදන නිරන්තරව පරීක්ෂා කර, දැඩි වැසි සමයන්හිදී අනවශ්‍ය ගමන්බිමන් ඇතිකර නොගන්නා ලෙස ද ජනතාවට දැනුම් දෙනු ලැබේ.

රටේ ඇතැම් ප්‍රදේශවලට මිලිමීටර් 75 ඉක්මවන තද වර්ෂාපාතයක් ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, ජනතාව සියලු අවශ්‍ය ආරක්ෂිත පියවර ගන්නා ලෙස උපදෙස් දෙනු ලැබේ.

මෙම කාලය තුළ ශ්‍රී ලංකාවේ කාලගුණික තත්ත්වයන්, දිවයිනේ නිරිත දිග හා මධ්‍යම ප්‍රදේශවලට දැඩි වර්ෂාපාතයක් ගෙනෙන සෘතුමය කාලගුණික රටාවන් හා සමගාමී වේ. මෙම ප්‍රදේශවල ජනතාව දේපළ සුරක්ෂිත කරගෙන, ගිගුරුම් සහිත වැසි සමඟ ඇතිවිය හැකි හදිසි ගංවතුර හා දැඩි සුළං පිළිබඳ සූදානමින් සිටීමට ද මතක් කර දෙනු ලැබේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සයිබර් අපරාධ මැඩලීමට ශ්‍රී ලංකාව දැඩි පියවර: 2026 දී විදේශිකයන් 1,000කට අධික සංඛ්‍යාවක් අත්අඩංගුවට Sinhala

සයිබර් අපරාධ මැඩලීමට ශ්‍රී ලංකාව දැඩි පියවර: 2026 දී විදේශිකයන් 1,000කට අධික සංඛ්‍යාවක් අත්අඩංගුවට

ශ්‍රී ලංකා භූමියේ ක්‍රියාත්මක ජාත්‍යන්තර සයිබර් අපරාධ ජාල ඉලක්ක කරගත් විශාල වැටලීමක් ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් සයිබර් අපරාධවලට එරෙහි සටනේ දී සැලකිය යුතු ජයග්‍රහණයක්…

14 Aug 2026 Discuss
ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව දැඩි තත්ත්වයන් මධ්‍යයේ පළමු ටෙස්ට් සටනට සූදානම් වෙයි Sinhala

ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව දැඩි තත්ත්වයන් මධ්‍යයේ පළමු ටෙස්ට් සටනට සූදානම් වෙයි

ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව ඉදිරියේදී පැවැත්වීමට නියමිත තරගාවලියේ පළමු ටෙස්ට් තරගය සඳහා සූදානම් වෙමින් සිටින අතර, ආසියාවේ වඩාත් තරගකාරී ක්‍රිකට් ජාතීන් දෙක අතර…

14 Aug 2026 Discuss
පෑන් ඒෂියා බැංකුව ඓතිහාසික රු. බිලියන 350 වත්කම් සන්ධිස්ථානය අත්කරගනිමින් පළමු මෙයාර ලාභය 16%කින් ඉහළට Sinhala

පෑන් ඒෂියා බැංකුව ඓතිහාසික රු. බිලියන 350 වත්කම් සන්ධිස්ථානය අත්කරගනිමින් පළමු මෙයාර ලාභය 16%කින් ඉහළට

පෑන් ඒෂියා බැංකුව එහි දශක තුනක ඉතිහාසයේ සුවිශේෂී සන්ධිස්ථානයකට පැමිණ, මුළු වත්කම් රු. බිලියන 350 සීමාව මුල්වරට අතික්‍රමණය කරමින්, 2026 වර්ෂයේ පළමු මෙයාර සඳහා…

14 Aug 2026 Discuss