ශ්රී ලංකාවේ පළාත් කිහිපයකට තද වර්ෂාපාත අනතුරු ඇඟවීමක්
ශ්රී ලංකාවේ පළාත් කිහිපයක පදිංචිකරුවන් විමැසිලිමත් ව සිටීමට කාලගුණ අධිකාරීන් නිර්දේශ කර ඇති අතර, දිනය පුරා සැලකිය යුතු වර්ෂාපාතයක් ලැබෙනු ඇතැයි අනාවැකි පළ වී තිබේ. ඇතැම් ප්රදේශවලට මිලිමීටර් 75 කට අධික වර්ෂාපාතයක් ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
බලපෑමට ලක්වන කලාප
පළාත් හා දිස්ත්රික්ක ගණනාවකට විවිධ වේලාවන්හිදී ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. තෙත් කාලගුණික තත්ත්වයන් අත්විඳීමට ඉඩ ඇති ප්රදේශ අතරට පහත සඳහන් ඒවා ඇතුළත් වේ:
- බස්නාහිර පළාත
- සබරගමුව පළාත
- වයඹ පළාත
- මහනුවර දිස්ත්රික්කය
- නුවරඑළිය දිස්ත්රික්කය
- ගාල්ල දිස්ත්රික්කය
ගතයුතු ආරක්ෂිත පියවර
ඇතැම් ස්ථානවල වර්ෂාපාතය මිලිමීටර් 75 සීමාව ඉක්මවා යාමේ හැකියාවක් ඇති හෙයින්, විශේෂයෙන් පහත් බිම් හා ගංවතුරට නිරාවරණය වන ප්රදේශවල ජනතාව ප්රවේශම් වන ලෙස අධිකාරීන් උපදෙස් දී ඇත. නිල කාලගුණ නිවේදන නිරන්තරව පරීක්ෂා කර, දැඩි වැසි සමයන්හිදී අනවශ්ය ගමන්බිමන් ඇතිකර නොගන්නා ලෙස ද ජනතාවට දැනුම් දෙනු ලැබේ.
රටේ ඇතැම් ප්රදේශවලට මිලිමීටර් 75 ඉක්මවන තද වර්ෂාපාතයක් ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, ජනතාව සියලු අවශ්ය ආරක්ෂිත පියවර ගන්නා ලෙස උපදෙස් දෙනු ලැබේ.
මෙම කාලය තුළ ශ්රී ලංකාවේ කාලගුණික තත්ත්වයන්, දිවයිනේ නිරිත දිග හා මධ්යම ප්රදේශවලට දැඩි වර්ෂාපාතයක් ගෙනෙන සෘතුමය කාලගුණික රටාවන් හා සමගාමී වේ. මෙම ප්රදේශවල ජනතාව දේපළ සුරක්ෂිත කරගෙන, ගිගුරුම් සහිත වැසි සමඟ ඇතිවිය හැකි හදිසි ගංවතුර හා දැඩි සුළං පිළිබඳ සූදානමින් සිටීමට ද මතක් කර දෙනු ලැබේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.