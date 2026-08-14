Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

වියට්නාමයේ Vietjet 2026 අගෝස්තු මාසයේ කොළඹ සිට හෝ චී මින් නගරය දක්වා සෘජු ගුවන් සේවාවක් ආරම්භ කරයි

14 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
වියට්නාමයේ Vietjet 2026 අගෝස්තු මාසයේ කොළඹ සිට හෝ චී මින් නගරය දක්වා සෘජු ගුවන් සේවාවක් ආරම්භ කරයි

වියට්නාම් අඩු පිරිවැය ගුවන් සේවා සමාගමක් වන Vietjet, 2026 අගෝස්තු 18 වැනි දින කොළඹ සිට හෝ චී මින් නගරය දක්වා සෘජු ගුවන් මාර්ගයක් ආරම්භ කිරීමෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ සිය නාමය සුවිශේෂී ලෙස刻印 කිරීමට සූදානම් වෙමින් සිටී. මෙය සමග, නැවුම් සම්මාන ලත් සන්නාමයක් සහ ගුවන් සේවයේ සුවිශේෂී රතු කෙබිනා කාර්ය මණ්ඩල නිල ඇඳුමද ශ්‍රී ලංකාවට හඳුන්වා දෙනු ඇත.

ශ්‍රී ලංකාව සහ වියට්නාමය අතර නව අඩු පිරිවැය සම්බන්ධතාවක්

නව ගුවන් මාර්ගය හරහා ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරකයින්ට අග්නිදිග ආසියාවේ වඩාත් ගතිමත් නගරයක් සමඟ සෘජු සම්බන්ධතාවක් ලබා ගත හැකි අතර, දැනට බොහෝ ශ්‍රී ලාංකික මගීන් සඳහා වියට්නාමය අපහසු ගමනාන්තයක් බවට පත් කරන සම්බන්ධක ගුවන් ගමන් සඳහා ඇති අවශ්‍යතාවය ඉවත් කෙරේ. වියට්නාම් සංචාරකයින්ට සහ ව්‍යාපාරික මගීන්ට ද මෙම සේවාව ශ්‍රී ලංකාවට ඇතුළු වීම සඳහා වඩාත් පහසු දොරටුවක් විවෘත කරනු ඇත.

මෙම නිවේදනය ලැබෙන්නේ දකුණු ආසියාව සහ අග්නිදිග ආසියාව අතර ගුවන් සම්බන්ධතාව පුළුල් කිරීම සඳහා වැඩෙන උනන්දුවක් පවතින අවස්ථාවකදීය. ශ්‍රී ලංකාව ද සිය සංචාරක ක්ෂේත්‍රය යථා තත්ත්වයට පත් වීමත් සමග කලාපීය ගුවන් මධ්‍යස්ථානයක් ලෙස සිය ස්ථාවරය ශක්තිමත් කර ගනිමින් සිටී.

2026 Flyers' Choice සම්මාන උළෙලේ දෙගුණ ගෞරවයක්

කොළඹ ගුවන් මාර්ගය ආරම්භ කිරීමට පෙර, Vietjet ජාත්‍යන්තර ගුවන් සේවා ශ්‍රේණිගත කිරීමේ වේදිකාව වන AirlineRatings විසින් සංවිධානය කරනු ලබන 2026 Flyers' Choice සම්මාන උළෙලේදී සුවිශේෂී පිළිගැනීමක් ලබා ගත්තේය. එම ගුවන් සමාගම සම්මාන දෙකක් රැගෙන ගියේය:

  • ප්‍රිය අඩු පිරිවැය ගුවන් සේවා සමාගම — අයවැය සංචාරකයින් අතර ගුවන් සේවයේ වටිනාකම් දීමනාව සහ මගී අත්දැකීම පිළිගනිමිනි.
  • හොඳම කෙබිනා කාර්ය මණ්ඩල නිල ඇඳුම — ආසියානු ගුවන් සේවා ක්ෂේත්‍රයේ වඩාත් හඳුනාගත හැකි රූ ලකුණක් බවට පත් වූ සමාගමේ සුවිශේෂී රතු නිල ඇඳුම ගෞරව කරමිනි.

ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළු නව වෙළෙඳපොළ කරා සිය ජාත්‍යන්තර ව්‍යාප්තිය පුළුල් කරන Vietjet හි සන්නාමයට මෙම දෙගුණ පිළිගැනීම තවදුරටත් විශ්වාසනීයත්වය ලබා දෙයි.

ශ්‍රී ලාංකික සංචාරකයින් සඳහා මෙම ගුවන් මාර්ගයේ වැදගත්කම

ශ්‍රී ලාංකික සංචාරකයින් සඳහා, Vietjet සේවාව වියට්නාමයට ළඟා වීම සඳහා වඩාත් දැරිය හැකි සහ පහසු විකල්පයක් නියෝජනය කරයි. සංචාරක හා වාණිජ අරමුණු දෙකටම ශ්‍රී ලාංකිකයින්ගේ වැඩෙන කැමැත්ත ලබා ඇති එම ගමනාන්තය සම්බන්ධයෙන්, වියට්නාමයේ විශාලතම වාණිජ කේන්ද්‍රය වන හෝ චී මින් නගරය අග්නිදිග ආසියාව පුරා ප්‍රධාන සම්බන්ධක ස්ථානයක් ලෙස සේවය කරන හෙයින්, වියට්නාමයෙන් ඔබ්බෙහි ගමන් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන මගීන්ට ද මෙම ගුවන් මාර්ගය ප්‍රයෝජනවත් වනු ඇත.

අඩු පිරිවැය ගුවන් සේවා සමාගමක් ලෙස, Vietjet විසින් තරඟකාරී ගාස්තු හඳුන්වා දීමට අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, එය කලාපීය ගුවන් මධ්‍යස්ථාන හරහා සම්බන්ධක ගුවන් ගමන් ඔස්සේ පමණක් සේවය ලබා දෙනු ලැබූ කොළඹ–හෝ චී මින් නගරය ගුවන් මාර්ගය හරහා ඉල්ලුම උත්තේජනය කළ හැකිය.

ගුවන් ගමන් සංඛ්‍යාව, ප්‍රවේශපත්‍ර සහ කාලසටහන සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර 2026 අගෝස්තු ආරම්භක දිනයට සමීප වන විට නිකුත් කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සයිබර් අපරාධ මැඩලීමට ශ්‍රී ලංකාව දැඩි පියවර: 2026 දී විදේශිකයන් 1,000කට අධික සංඛ්‍යාවක් අත්අඩංගුවට Sinhala

සයිබර් අපරාධ මැඩලීමට ශ්‍රී ලංකාව දැඩි පියවර: 2026 දී විදේශිකයන් 1,000කට අධික සංඛ්‍යාවක් අත්අඩංගුවට

ශ්‍රී ලංකා භූමියේ ක්‍රියාත්මක ජාත්‍යන්තර සයිබර් අපරාධ ජාල ඉලක්ක කරගත් විශාල වැටලීමක් ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් සයිබර් අපරාධවලට එරෙහි සටනේ දී සැලකිය යුතු ජයග්‍රහණයක්…

14 Aug 2026 Discuss
ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව දැඩි තත්ත්වයන් මධ්‍යයේ පළමු ටෙස්ට් සටනට සූදානම් වෙයි Sinhala

ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව දැඩි තත්ත්වයන් මධ්‍යයේ පළමු ටෙස්ට් සටනට සූදානම් වෙයි

ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව ඉදිරියේදී පැවැත්වීමට නියමිත තරගාවලියේ පළමු ටෙස්ට් තරගය සඳහා සූදානම් වෙමින් සිටින අතර, ආසියාවේ වඩාත් තරගකාරී ක්‍රිකට් ජාතීන් දෙක අතර…

14 Aug 2026 Discuss
පෑන් ඒෂියා බැංකුව ඓතිහාසික රු. බිලියන 350 වත්කම් සන්ධිස්ථානය අත්කරගනිමින් පළමු මෙයාර ලාභය 16%කින් ඉහළට Sinhala

පෑන් ඒෂියා බැංකුව ඓතිහාසික රු. බිලියන 350 වත්කම් සන්ධිස්ථානය අත්කරගනිමින් පළමු මෙයාර ලාභය 16%කින් ඉහළට

පෑන් ඒෂියා බැංකුව එහි දශක තුනක ඉතිහාසයේ සුවිශේෂී සන්ධිස්ථානයකට පැමිණ, මුළු වත්කම් රු. බිලියන 350 සීමාව මුල්වරට අතික්‍රමණය කරමින්, 2026 වර්ෂයේ පළමු මෙයාර සඳහා…

14 Aug 2026 Discuss