Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

බන්ඩාරනායක ගුවන්තොටුපළේදී ඉන්දීය සංචාරකයෙකු සිගරට් 44,000කට අධික ජාවාරමක් සමඟ අත්අඩංගුවට

14 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
බන්ඩාරනායක ගුවන්තොටුපළේදී ඉන්දීය සංචාරකයෙකු සිගරට් 44,000කට අධික ජාවාරමක් සමඟ අත්අඩංගුවට

කොළඹ ප්‍රධාන ගුවන්තොටුපළේදී විශාල සිගරට් ජාවාරම් උත්සාහයක් අසාර්ථක වෙයි

බන්ඩාරනායක අන්තර්ජාතික ගුවන්තොටුපළට (BIA) පැමිණි ඉන්දීය ජාතිකයෙකු, නීති විරෝධී සිගරට් විශාල තොගයක් ශ්‍රී ලංකාවට ජාවාරම් කිරීමට තැත් කළ බව හෙළිවීමත් සමඟ අත්අඩංගුවට ගෙන ඇතැයි පොලිසිය ප්‍රකාශ කළේය.

පොලිස් මත්ද්‍රව්‍ය නිෂේධ කාර්යාංශයේ කටුනායක ගුවන්තොටුපළ උප ඒකකයට අනුයුක්ත නිලධාරීන් සාමාන්‍ය පරීක්ෂාවක් අතරතුර සැකකරු අත්අඩංගුවට ගත් අතර, ඔහුගේ අතපසු බඩු අතරින් විදේශීය සිගරට් කාර්ටන් 220ක් — ආසන්න වශයෙන් සිගරට් 44,000ක් — සඟවා තිබූ බව හෙළිවිය.

අත්අඩංගුවට ගත් භාණ්ඩ පිළිබඳ විස්තර

  • අත්අඩංගුවට ගත් සිගරට් සංඛ්‍යාව: ආසන්න වශයෙන් 44,000ක්
  • විදේශීය සිගරට් කාර්ටන් 220ක් ලෙස ඇසුරුම් කර ඇත
  • සැකකරු: ඉන්දීය ජාතිකයෙකු
  • ස්ථානය: කටුනායක, බන්ඩාරනායක අන්තර්ජාතික ගුවන්තොටුපළ

ගුවන්තොටුපළ ජාවාරම් මැඩලීමේ දිගින් දිගට ගෙන යන මෙහෙයුම

ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් දුම්කොළ නිෂ්පාදන නීති විරෝධී ලෙස ආනයනය කිරීම මැඩලීම සඳහා පාලන ක්‍රියාමාර්ග තීව්‍ර කරමින් සිටින අතර, BIA හිදී සිදු කෙරෙන ජාවාරම් අත්අඩංගු කිරීම් මාලාවේ නවතම සිදුවීම ලෙස මෙය සැලකේ. බලපත්‍රයක් රහිත සිගරට් රාජ්‍යයට ලැබිය යුතු සැලකිය යුතු බදු ආදායමක් අහිමි කරනවා පමණක් නොව, මහජන සෞඛ්‍යය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා සකස් කරන ලද රෙගුලාසිද මඟ හරිනු ලබයි.

පොලිස් මත්ද්‍රව්‍ය නිෂේධ කාර්යාංශයේ විශේෂිත ගුවන්තොටුපළ ඒකකය, පැමිණෙන මගීන් පරීක්ෂා කිරීමේදී ක්‍රමයෙන් වැඩි අවධානයක් යොමු කරමින් සිටින අතර, ජාවාරම් ජාලා ගෙනයෑමට ගුවන් ගමන් මාර්ග ප්‍රයෝජනයට ගැනීමට තැත් කරන පුද්ගලයන් ඇති කරන අඛණ්ඩ අවදානම මෙම සිදුවීම තව දුරටත් ඔප්පු කරයි.

සැකකරු රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කර ඇති අතර මේ වන විට විමර්ශන ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින අතර, ඉදිරි දිනවල ඔහු අදාළ අධිකරණය හමුවට ඉදිරිපත් කිරීමට බලධාරීන් බලාපොරොත්තු වේ.

ශ්‍රී ලංකා රේගු සහ නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ආයතන, සැකසහිත ජාවාරම් ක්‍රියාකාරකම් වාර්තා කරන ලෙස මහජනතාවට නිතර නිතර ඉල්ලීම් කරමින් සිටින අතර, නීති විරෝධී භාණ්ඩ ජාවාරම් කිරීමේ වරදට වැරදිකරුවන් හට රටේ රේගු සහ බදු නීති යටතේ දැඩි නීතිමය ප්‍රතිවිපාකවලට මුහුණ දීමට සිදුවන බව අනතුරු අඟවා ඇත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සයිබර් අපරාධ මැඩලීමට ශ්‍රී ලංකාව දැඩි පියවර: 2026 දී විදේශිකයන් 1,000කට අධික සංඛ්‍යාවක් අත්අඩංගුවට Sinhala

සයිබර් අපරාධ මැඩලීමට ශ්‍රී ලංකාව දැඩි පියවර: 2026 දී විදේශිකයන් 1,000කට අධික සංඛ්‍යාවක් අත්අඩංගුවට

ශ්‍රී ලංකා භූමියේ ක්‍රියාත්මක ජාත්‍යන්තර සයිබර් අපරාධ ජාල ඉලක්ක කරගත් විශාල වැටලීමක් ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් සයිබර් අපරාධවලට එරෙහි සටනේ දී සැලකිය යුතු ජයග්‍රහණයක්…

14 Aug 2026 Discuss
ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව දැඩි තත්ත්වයන් මධ්‍යයේ පළමු ටෙස්ට් සටනට සූදානම් වෙයි Sinhala

ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව දැඩි තත්ත්වයන් මධ්‍යයේ පළමු ටෙස්ට් සටනට සූදානම් වෙයි

ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව ඉදිරියේදී පැවැත්වීමට නියමිත තරගාවලියේ පළමු ටෙස්ට් තරගය සඳහා සූදානම් වෙමින් සිටින අතර, ආසියාවේ වඩාත් තරගකාරී ක්‍රිකට් ජාතීන් දෙක අතර…

14 Aug 2026 Discuss
පෑන් ඒෂියා බැංකුව ඓතිහාසික රු. බිලියන 350 වත්කම් සන්ධිස්ථානය අත්කරගනිමින් පළමු මෙයාර ලාභය 16%කින් ඉහළට Sinhala

පෑන් ඒෂියා බැංකුව ඓතිහාසික රු. බිලියන 350 වත්කම් සන්ධිස්ථානය අත්කරගනිමින් පළමු මෙයාර ලාභය 16%කින් ඉහළට

පෑන් ඒෂියා බැංකුව එහි දශක තුනක ඉතිහාසයේ සුවිශේෂී සන්ධිස්ථානයකට පැමිණ, මුළු වත්කම් රු. බිලියන 350 සීමාව මුල්වරට අතික්‍රමණය කරමින්, 2026 වර්ෂයේ පළමු මෙයාර සඳහා…

14 Aug 2026 Discuss