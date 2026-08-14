Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

දශක දෙකක් පුරා කඳුළු: සෙංකෝලෙයි ඝාතනයේ 20 වැනි සංවත්සරය ශ්‍රී ලංකාව සනිටුහන් කරයි

14 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
දශක දෙකක් පුරා කඳුළු: සෙංකෝලෙයි ඝාතනයේ 20 වැනි සංවත්සරය ශ්‍රී ලංකාව සනිටුහන් කරයි

සම්පූර්ණයෙන් සුව නොවූ තුවාලයක්

ශ්‍රී ලංකාවේ සිවිල් යුද්ධයේ වඩාත්ම විනාශකාරී හා හදවත් කඩන සිදුවීම්වලින් එකක් වූ සෙංකෝලෙයි ඝාතනයට වසර විස්සක් ගතවී ඇතත්, දෙමළ ප්‍රජාව තුළ ශෝකය හා යුක්තිය ඉල්ලා සිටීම අදටත් එලෙසම දිලිසෙයි. මුල්ලෛතීවු දිස්ත්‍රික්කයේ කඳවුරක දුවෙලා ගිය දරු දැරියන් දෙසැට දෙනෙකුට අධික ප්‍රාණ හිමි කර ගත් ශෝකාන්ත සිදුවීමේ 20 වැනි සංවත්සරය, උතුරේ ප්‍රජාවන්, විදේශ ගත දෙමළ කණ්ඩායම් සහ මානව හිමිකම් පෙරටුකරුවෝ එක්ව සැමරූහ.

සෙංකෝලෙයිහිදී සිදු වූ දේ

2006 අගෝස්තු 14 වැනිදා, ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව මුල්ලෛතීවු, වල්ලිපුනම් ප්‍රදේශයේ සෙංකෝලෙයි ස්ථානයක් ඉලක්ක කර ගුවන් ප්‍රහාරයක් එල්ල කළේය. එම ස්ථානය, ප්‍රථමාධාර හා නායකත්ව පුහුණු වැඩසටහනකට ලියාපදිංචි ව සිටි දෙමළ දැරියන් රාශියකට නවාතැන් සපයූ කඳවුරක් ලෙස ක්‍රියාත්මක වෙමින් තිබිණ. ප්‍රහාරයෙන් තරුණ කාන්තාවන් හා දරු දැරියන් 60 දෙනෙකුට අධික ප්‍රමාණයක් ජීවිතක්ෂයට පත් වූ අතර, තවත් බොහෝ දෙනෙකු තුවාල ලැබූහ. එම සිදුවීම ජාත්‍යන්තර මානව හිමිකම් සංවිධාන, එක්සත් ජාතීන්ගේ ආයතන සහ විදේශ රජයන්ගෙන් ක්ෂණික හා දැඩි හෙළා දැකීමකට ලක් විය.

එකල ශ්‍රී ලංකා රජය ප්‍රකාශ කළේ එම ස්ථානය ලිබරේෂන් ටයිගර්ස් ඔෆ් තමිල් ඊළම් සංවිධානය විසින් පවත්වාගෙන ගිය පුහුණු මධ්‍යස්ථානයක් බවයි. කෙසේ වෙතත්, LTTE සහ දෙමළ සිවිල් සමාජ නියෝජිතයන් මෙම හේතු දැක්වීම දැඩිව ප්‍රතික්ෂේප කරමින්, ජීවිතක්ෂයට පත් වූවන් යුධ නොවන කටයුතුවල නිරත සිවිල් වැසියන් බව අවධාරණය කළහ.

වගවිභාගය ඉල්ලා ඝෝෂාව තීව්‍ර වෙයි

20 වැනි සංවත්සරය සැමරෙද්දී, දිවි ගලවාගත් අය, ශෝකාතුර පවුල් සහ පෙරටුකරු කණ්ඩායම් ගුවන් ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් සමස්ත, ස්වාධීන හා විශ්වාසදායක විමර්ශනයක් ඉල්ලා සිටීම නැවතත් ශක්තිමත් ලෙස ඉදිරිපත් කර ඇත. අද දක්වාත් මෙම මරණ සම්බන්ධයෙන් කිසිදු පුද්ගලයෙකු නඩු විභාගයට ලක් කර නැති අතර, කිසිදු අය වගකීමට යටත් කර නොමැත. මානව හිමිකම් සංවිධාන පෙන්වා දෙන්නේ, මෙම දඬුවම් රහිත බව, දෙමළ ගොදුරු සහ ඔවුන්ගේ පවුල්වලට යුක්තිය ලබා දීමෙන් ශ්‍රී ලංකාව අඛණ්ඩව වැළකෙමින් සිටීමේ පුළුල් රටාවේ කොටසක් බවයි.

  • ගුවන් ප්‍රහාරයේදී දැරියන් හා තරුණ කාන්තාවන් 60 දෙනෙකුට අධික ප්‍රමාණයක් ජීවිතක්ෂයට පත් විය
  • සිදුවීම සිදු වූයේ 2006 අගෝස්තු 14 වැනිදා මුල්ලෛතීවු දිස්ත්‍රික්කයේය
  • වසර විස්ස පුරා කිසිදු අපරාධ වගකීමක් ස්ථාපිත කර නොමැත
  • මෙම සිදුවීම දෙමළ සාමූහික මතකයේ ගැඹුරින් කාවැදී ඇති ශෝකාන්ත පරිච්ඡේදයක්ව පවතී

යුක්තිය බලාපොරොත්තු වෙමින් සිටින ප්‍රජාවක්

බොහෝ දෙමළ පවුල් සඳහා, මෙම සංවත්සරය හුදෙක් ශෝක කිරීමේ මොහොතක් පමණක් නොව — ලබාදී කඩකළ පොරොන්දු සිහිපත් කරවන සිදුවීමකි. ශ්‍රී ලංකාව, යුද කාලීන වගවිභාගය සම්බන්ධ ඇගේ ක්‍රියාකාරිත්වය හේතු කොටගෙන, එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ නැවත නැවත සූක්ෂ්ම විමර්ශනයට ලක් වී ඇති අතර, රටේ සංක්‍රාන්තිකාලීන යුක්තිය ලබාදීමේ අසාර්ථකත්වයට නිදර්ශනයක් ලෙස සෙංකෝලෙයි ඝාතනය නිතර නිතර උපුටා දැක්වේ.

ඒ දින ඔවුන්ගේ දූ දරුවන් අහිමි වූ මව්පියන් සඳහා, වසර විස්සක් යනු සන්ධිස්ථානයක් නොවේ — එය වගකිව යුත්තන්ගේ නිහඬභාවයේ වසර විස්සකි.

ශ්‍රී ලංකාව තුළ මෙන්ම ලොව පුරා දෙමළ ප්‍රවාස ප්‍රජාවන් අතර සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම්, ගොදුරු සිහිනිදා කිරීමට සහ යුද්ධයේ තවමත් ජීවත්ව ඇති තුවාල ආමන්ත්‍රණය කිරීමට බලධාරීන් මත පීඩනය දිගටම පවත්වාගෙන යාමට, සැමරුම් උත්සව පවත්වූහ. ශ්‍රී ලංකාවේ සැබෑ ප්‍රතිසන්ධානය ළඟා ක

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සයිබර් අපරාධ මැඩලීමට ශ්‍රී ලංකාව දැඩි පියවර: 2026 දී විදේශිකයන් 1,000කට අධික සංඛ්‍යාවක් අත්අඩංගුවට Sinhala

සයිබර් අපරාධ මැඩලීමට ශ්‍රී ලංකාව දැඩි පියවර: 2026 දී විදේශිකයන් 1,000කට අධික සංඛ්‍යාවක් අත්අඩංගුවට

ශ්‍රී ලංකා භූමියේ ක්‍රියාත්මක ජාත්‍යන්තර සයිබර් අපරාධ ජාල ඉලක්ක කරගත් විශාල වැටලීමක් ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් සයිබර් අපරාධවලට එරෙහි සටනේ දී සැලකිය යුතු ජයග්‍රහණයක්…

14 Aug 2026 Discuss
ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව දැඩි තත්ත්වයන් මධ්‍යයේ පළමු ටෙස්ට් සටනට සූදානම් වෙයි Sinhala

ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව දැඩි තත්ත්වයන් මධ්‍යයේ පළමු ටෙස්ට් සටනට සූදානම් වෙයි

ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව ඉදිරියේදී පැවැත්වීමට නියමිත තරගාවලියේ පළමු ටෙස්ට් තරගය සඳහා සූදානම් වෙමින් සිටින අතර, ආසියාවේ වඩාත් තරගකාරී ක්‍රිකට් ජාතීන් දෙක අතර…

14 Aug 2026 Discuss
පෑන් ඒෂියා බැංකුව ඓතිහාසික රු. බිලියන 350 වත්කම් සන්ධිස්ථානය අත්කරගනිමින් පළමු මෙයාර ලාභය 16%කින් ඉහළට Sinhala

පෑන් ඒෂියා බැංකුව ඓතිහාසික රු. බිලියන 350 වත්කම් සන්ධිස්ථානය අත්කරගනිමින් පළමු මෙයාර ලාභය 16%කින් ඉහළට

පෑන් ඒෂියා බැංකුව එහි දශක තුනක ඉතිහාසයේ සුවිශේෂී සන්ධිස්ථානයකට පැමිණ, මුළු වත්කම් රු. බිලියන 350 සීමාව මුල්වරට අතික්‍රමණය කරමින්, 2026 වර්ෂයේ පළමු මෙයාර සඳහා…

14 Aug 2026 Discuss