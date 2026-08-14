ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව ඉලක්ක අනුපාතයට වඩා ඉහළ මිල ගණන් පිළිබඳ අඛණ්ඩ උත්කණ්ඨාව ප්රකාශ කරයි
ඉදිරි මාසවලද උද්ධමනය ඉහළ මට්ටමක රැඳෙනු ඇතැයි අපේක්ෂිතයි
ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව රටේ මිල ස්ථාවරත්වය සම්බන්ධයෙන් සූක්ෂම අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කරමින්, මූලික උද්ධමනය කෙටි කාලීනව ඉහළ මට්ටමක රැඳී සිටිනු ඇති අතර, බැංකුවේ නිල ඉලක්කය වන සියයට 5 ඉක්මවා යාම දිගටම සිදුවනු ඇතැයි අනතුරු අඟවා ඇත.
ඉලක්කය පීඩනයට ලක්වෙයි
සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයන්ගේ ජීවන වියදමට දැඩි ලෙස බලපෑ වසර ගණනාවක ආර්ථික කැළඹිලි අනුභවයෙන් අනතුරුව, උද්ධමනය පාලනය කිරීමට වෙර දරන මුදල් ප්රතිපත්ති නිලධාරීන්ට අඛණ්ඩ අභියෝග මතුව ඇති බව මෙම අනතුරු ඇඟවීම හෙළිදරව් කරයි. මහ බැංකුව අනාවැකිවලට අනුව, මිල ස්ථාවරත්වය සඳහා සන්ධිස්ථානය ලෙස සේවය කරන සියයට 5 සීමාව කෙටි කාලීනව අත්කර ගැනීම ප්රායෝගික නොවේ.
පුළුල් ආර්ථික පසුබිම
2022 වර්ෂයේ අසාමාන්ය මූල්ය අර්බුදයෙන් අනතුරුව දිගු කාලීන ආර්ථික යථා තත්ත්වයකට පත්වීමේ ගමනක් ශ්රී ලංකාව ගෙවා දමමින් සිටී. ඒ අර්බුදය හේතුවෙන් උද්ධමනය අහස උසට 치솟ා, අත්යවශ්ය භාණ්ඩ හිඟය ව්යාප්ත වූ අතර, ඓතිහාසික ස්වෛරී ණය අග්රාහ්යත්වයක් ද සිදු විය. එතැන් සිට දේශීය තත්ත්වය සැලකිය යුතු ලෙස යහපත් වී ඇතත්, මහ බැංකුවේ නවතම තක්සේරුවට අනුව, සම්පූර්ණ මිල ස්ථාවරත්වයට ළඟා වීමේ මාවත තවමත් ක්රමානුකූල ලෙස ගෙවා යෑමට ඇත.
ඉහළ මට්ටමේ රැඳෙන උද්ධමනය, ආහාර, ඉන්ධන සහ අනෙකුත් අත්යවශ්ය භාණ්ඩ සඳහා ආදායමෙන් වැඩි කොටසක් වැය කරන පහළ හා මධ්යම ආදායම්ලාභී පවුල්වලට විශේෂයෙන් බලපෑමක් ඇති කරමින්, ගෘහස්ථ ක්රයවිභාග ශක්තිය මර්දනය කිරීම දිගටම සිදු කරයි.
පාරිභෝගිකයන්ට හා ව්යාපාරිකයන්ට මෙයින් ඇති අදහස කුමක්ද?
ශ්රී ලාංකික පාරිභෝගිකයන්ට හා ව්යාපාරිකයන්ට සමානව, ආර්ථික සාමාන්යකරණය තවමත් ක්රියාත්මක ක්රියාවලියක් බව මහ බැංකුවේ අනතුරු ඇඟවීම මතක් කර දෙයි. ප්රධාන ඇඟවුම් ලෙස:
- ඉලක්කයට වඩා ඉහළ මිල ඉහළ යාම හේතුවෙන් ගෘහස්ථ අයවැය කෙරෙහි අඛණ්ඩ පීඩනය
- පොලී අනුපාත තියුනු ලෙස පහළ ගෙන ඒමේදී මහ බැංකුව විසින් සූක්ෂම ප්රවේශයක් අනුගමනය කිරීමේ ඇති හැකියාව
- කෙටි කාලීනව පිරිවැය හා මිල නියම කිරීමේ උපාය මාර්ග සැලසුම් කිරීමේදී ව්යාපාරිකයන්ට ඇති අවිනිශ්චිතතාව
ප්රවර්ධනය ආධාරකය කිරීමේ අවශ්යතාව සහ උද්ධමන පීඩනය පාලනය කිරීම අතර සමතුලිතතාවය ගෙන ඒමත් සමග, පොලී අනුපාත සකස් කිරීම පිළිබඳ ඉදිරි තීරණ ගැනීමට පෙර ආර්ථික දත්ත හිමිනෙළ ලෙස නිරීක්ෂණය කිරීමට මුදල් ප්රතිපත්ති立案者ලා සූදානම් වනු ඇතැයි අපේක්ෂිතය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.