Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ඉලක්ක අනුපාතයට වඩා ඉහළ මිල ගණන් පිළිබඳ අඛණ්ඩ උත්කණ්ඨාව ප්‍රකාශ කරයි

14 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ඉලක්ක අනුපාතයට වඩා ඉහළ මිල ගණන් පිළිබඳ අඛණ්ඩ උත්කණ්ඨාව ප්‍රකාශ කරයි

ඉදිරි මාසවලද උද්ධමනය ඉහළ මට්ටමක රැඳෙනු ඇතැයි අපේක්ෂිතයි

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව රටේ මිල ස්ථාවරත්වය සම්බන්ධයෙන් සූක්ෂම අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කරමින්, මූලික උද්ධමනය කෙටි කාලීනව ඉහළ මට්ටමක රැඳී සිටිනු ඇති අතර, බැංකුවේ නිල ඉලක්කය වන සියයට 5 ඉක්මවා යාම දිගටම සිදුවනු ඇතැයි අනතුරු අඟවා ඇත.

ඉලක්කය පීඩනයට ලක්වෙයි

සාමාන්‍ය ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ ජීවන වියදමට දැඩි ලෙස බලපෑ වසර ගණනාවක ආර්ථික කැළඹිලි අනුභවයෙන් අනතුරුව, උද්ධමනය පාලනය කිරීමට වෙර දරන මුදල් ප්‍රතිපත්ති නිලධාරීන්ට අඛණ්ඩ අභියෝග මතුව ඇති බව මෙම අනතුරු ඇඟවීම හෙළිදරව් කරයි. මහ බැංකුව අනාවැකිවලට අනුව, මිල ස්ථාවරත්වය සඳහා සන්ධිස්ථානය ලෙස සේවය කරන සියයට 5 සීමාව කෙටි කාලීනව අත්කර ගැනීම ප්‍රායෝගික නොවේ.

පුළුල් ආර්ථික පසුබිම

2022 වර්ෂයේ අසාමාන්‍ය මූල්‍ය අර්බුදයෙන් අනතුරුව දිගු කාලීන ආර්ථික යථා තත්ත්වයකට පත්වීමේ ගමනක් ශ්‍රී ලංකාව ගෙවා දමමින් සිටී. ඒ අර්බුදය හේතුවෙන් උද්ධමනය අහස උසට 치솟ා, අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ හිඟය ව්‍යාප්ත වූ අතර, ඓතිහාසික ස්වෛරී ණය අග්‍රාහ්‍යත්වයක් ද සිදු විය. එතැන් සිට දේශීය තත්ත්වය සැලකිය යුතු ලෙස යහපත් වී ඇතත්, මහ බැංකුවේ නවතම තක්සේරුවට අනුව, සම්පූර්ණ මිල ස්ථාවරත්වයට ළඟා වීමේ මාවත තවමත් ක්‍රමානුකූල ලෙස ගෙවා යෑමට ඇත.

ඉහළ මට්ටමේ රැඳෙන උද්ධමනය, ආහාර, ඉන්ධන සහ අනෙකුත් අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ සඳහා ආදායමෙන් වැඩි කොටසක් වැය කරන පහළ හා මධ්‍යම ආදායම්ලාභී පවුල්වලට විශේෂයෙන් බලපෑමක් ඇති කරමින්, ගෘහස්ථ ක්‍රයවිභාග ශක්තිය මර්දනය කිරීම දිගටම සිදු කරයි.

පාරිභෝගිකයන්ට හා ව්‍යාපාරිකයන්ට මෙයින් ඇති අදහස කුමක්ද?

ශ්‍රී ලාංකික පාරිභෝගිකයන්ට හා ව්‍යාපාරිකයන්ට සමානව, ආර්ථික සාමාන්‍යකරණය තවමත් ක්‍රියාත්මක ක්‍රියාවලියක් බව මහ බැංකුවේ අනතුරු ඇඟවීම මතක් කර දෙයි. ප්‍රධාන ඇඟවුම් ලෙස:

  • ඉලක්කයට වඩා ඉහළ මිල ඉහළ යාම හේතුවෙන් ගෘහස්ථ අයවැය කෙරෙහි අඛණ්ඩ පීඩනය
  • පොලී අනුපාත තියුනු ලෙස පහළ ගෙන ඒමේදී මහ බැංකුව විසින් සූක්ෂම ප්‍රවේශයක් අනුගමනය කිරීමේ ඇති හැකියාව
  • කෙටි කාලීනව පිරිවැය හා මිල නියම කිරීමේ උපාය මාර්ග සැලසුම් කිරීමේදී ව්‍යාපාරිකයන්ට ඇති අවිනිශ්චිතතාව

ප්‍රවර්ධනය ආධාරකය කිරීමේ අවශ්‍යතාව සහ උද්ධමන පීඩනය පාලනය කිරීම අතර සමතුලිතතාවය ගෙන ඒමත් සමග, පොලී අනුපාත සකස් කිරීම පිළිබඳ ඉදිරි තීරණ ගැනීමට පෙර ආර්ථික දත්ත හිමිනෙළ ලෙස නිරීක්ෂණය කිරීමට මුදල් ප්‍රතිපත්ති立案者ලා සූදානම් වනු ඇතැයි අපේක්ෂිතය.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සයිබර් අපරාධ මැඩලීමට ශ්‍රී ලංකාව දැඩි පියවර: 2026 දී විදේශිකයන් 1,000කට අධික සංඛ්‍යාවක් අත්අඩංගුවට Sinhala

සයිබර් අපරාධ මැඩලීමට ශ්‍රී ලංකාව දැඩි පියවර: 2026 දී විදේශිකයන් 1,000කට අධික සංඛ්‍යාවක් අත්අඩංගුවට

ශ්‍රී ලංකා භූමියේ ක්‍රියාත්මක ජාත්‍යන්තර සයිබර් අපරාධ ජාල ඉලක්ක කරගත් විශාල වැටලීමක් ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් සයිබර් අපරාධවලට එරෙහි සටනේ දී සැලකිය යුතු ජයග්‍රහණයක්…

14 Aug 2026 Discuss
ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව දැඩි තත්ත්වයන් මධ්‍යයේ පළමු ටෙස්ට් සටනට සූදානම් වෙයි Sinhala

ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව දැඩි තත්ත්වයන් මධ්‍යයේ පළමු ටෙස්ට් සටනට සූදානම් වෙයි

ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව ඉදිරියේදී පැවැත්වීමට නියමිත තරගාවලියේ පළමු ටෙස්ට් තරගය සඳහා සූදානම් වෙමින් සිටින අතර, ආසියාවේ වඩාත් තරගකාරී ක්‍රිකට් ජාතීන් දෙක අතර…

14 Aug 2026 Discuss
පෑන් ඒෂියා බැංකුව ඓතිහාසික රු. බිලියන 350 වත්කම් සන්ධිස්ථානය අත්කරගනිමින් පළමු මෙයාර ලාභය 16%කින් ඉහළට Sinhala

පෑන් ඒෂියා බැංකුව ඓතිහාසික රු. බිලියන 350 වත්කම් සන්ධිස්ථානය අත්කරගනිමින් පළමු මෙයාර ලාභය 16%කින් ඉහළට

පෑන් ඒෂියා බැංකුව එහි දශක තුනක ඉතිහාසයේ සුවිශේෂී සන්ධිස්ථානයකට පැමිණ, මුළු වත්කම් රු. බිලියන 350 සීමාව මුල්වරට අතික්‍රමණය කරමින්, 2026 වර්ෂයේ පළමු මෙයාර සඳහා…

14 Aug 2026 Discuss