Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව දැඩි තත්ත්වයන් මධ්‍යයේ පළමු ටෙස්ට් සටනට සූදානම් වෙයි

14 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව දැඩි තත්ත්වයන් මධ්‍යයේ පළමු ටෙස්ට් සටනට සූදානම් වෙයි

ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව ඉදිරියේදී පැවැත්වීමට නියමිත තරගාවලියේ පළමු ටෙස්ට් තරගය සඳහා සූදානම් වෙමින් සිටින අතර, ආසියාවේ වඩාත් තරගකාරී ක්‍රිකට් ජාතීන් දෙක අතර රසවත් ගැටුමක් බිහිකිරීමට ඉඩ ඇති අභියෝගාත්මක තත්ත්වයන් සමඟ කටයුතු කිරීමට දෙපිළම සූදානම් වෙමින් සිටී.

ඉහළ අභිලාෂයකින් යුත් සටනක්

දෙපිළම ශ්‍රේෂ්ඨ ලෙස ප්‍රාරම්භක ආධිපත්‍යය ස්ථාපිත කිරීමට ලක්ෂ්‍ය කරගනිමින් සිටින බැවින්, දරදඬු ලෙස කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂිත මෙම තරගාවලියේ ආරම්භක ටෙස්ට් තරගය දෙපිළටම ඉමහත් වැදගත්කමක් උසුලයි. ශ්‍රී ලංකාවට පුරුදු භූමියේ ක්‍රීඩා කිරීම ස්වාභාවික වාසියක් ලබා දෙන අතර, ඉන්දියාව තීරණශීලී ගෙදරට ක්‍රීඩා කරන පිළකට එරෙහිව තම අනුවර්තනීය හැකියාව සහ දස්කම් ගැඹුර ප්‍රකාශ කිරීමට ජවය දරනු ඇත.

අභියෝගාත්මක තත්ත්වයන් වේදිකාව සකසයි

තරගයේ ප්‍රතිඵලය හැඩගැස්වීමේදී තත්ත්වයන් නිර්ණායක කාර්යභාරයක් රඟ දරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. කණ්ඩායම් කළමනාකාරිත්වය සහ පුහුණු කාර්ය මණ්ඩලය ඒ අනුව උපාය මාර්ග අනුවර්තනය කිරීම කෙරෙහි විශේෂ අවධානය යොමු කරමින්, දෙපිළම සූදානම් කාල පරිච්ඡේදයේදී පිච් සහ කාලගුණ සාධක සූක්ෂ්ම ලෙස ඇගයීමට ලක් කර ඇත.

  • තරගය ඉදිරියට යෑමත් සමඟ දෙපිළේම කරකැවිලි පන්දු යවන්නන් ප්‍රධාන අවි බවට පත්වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ
  • පන්දු ගහන පෙළට මුල් සීම් චලනය සහ පසුකාලීන හැරීම යන ද්විත්ව අභියෝගයට මුහුණ දීමට සිදු වනු ඇත
  • කණ්ඩායම් තේරීමේ තීරණ දේශීය තත්ත්වයන් මත දැඩි ලෙස රඳා පවතිනු ඇත

දෙකඳවුරම අවසන් සූදානමේ

පළමු පන්දුව යවනු ලැබීමට පෙර, දෙපිළේම ක්‍රීඩකයන් ශ්‍රමසාධ්‍ය පුහුණු සැසිවලට සහභාගි වෙමින්, සිය කුසලතා ප‍රිපූර්ණ කරගනිමින් සහ තරගකාරී සූදානම තියුණු කරගනිමින් සිටී. දෙපිළේම නායකයන් සහ පුහුණුකරුවන් ප්‍රතිවාදීන් කෙරෙහි ගෞරවය ප්‍රකාශ කරමින්ම, තම සූදානම් කටයුතු පිළිබඳ විශ්වාසය ප්‍රකාශ කර ඇත.

දිගු ක්‍රිකට් ඉතිහාසයක් එකිනෙකාට එරෙහිව ඇති දෙකඳවුරු අතර උපාය, ස්ථිරසාර බව සහ දක්ෂතාවයේ බලගතු සටනක් ලෙස මෙම තරගාවලිය හැඩගැසෙමින් පවතී.

ඉතිහාසයේ රිද්මයෙන් පෝෂිත ප්‍රතිවාදිත්වයක්

ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව දිගු හා ගෞරවාන්විත ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ප්‍රතිවාදිත්වයක් බෙදා ගන්නා අතර, ජාතීන් දෙක අතර ක්‍රීඩා කෙරෙන තරග නිරන්තරයෙන් අමතක නොවන මොහොතන් බිහිකර ඇත. ශ්‍රී ලංකා රසිකයන් ගෙදරදී සිය කණ්ඩායම අවස්ථාවේ ඉල්ලීමට ප‍රිදි නැගී සිටිනු දකිනු ලැබීමට ඕනෑකමෙන් සිටිනු ඇති අතර, ඉන්දීය ආධාරකරුවන් ජාතිකයන් ගේ මෑත ටෙස්ට් ක්‍රීඩාව විශේෂිත කළ ශක්තිමත් ස්වරූපය පවත්වාගත හැකි වේදැයි බලාපොරොත්තු වනු ඇත.

දෙකඳවුරම සිය සූදානම අවසන් කරන විට, ප්‍රදේශ පුරා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා ප්‍රේමීන් අතර රසවත් පළමු ටෙස්ට් තරගයක් බවට පත්වනු ඇතැයි පොරොන්දු වන ඒ ගැන ඉහළ ඇන්දිලිසාවක් ගොඩනැගෙමින් පවතී.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සයිබර් අපරාධ මැඩලීමට ශ්‍රී ලංකාව දැඩි පියවර: 2026 දී විදේශිකයන් 1,000කට අධික සංඛ්‍යාවක් අත්අඩංගුවට Sinhala

සයිබර් අපරාධ මැඩලීමට ශ්‍රී ලංකාව දැඩි පියවර: 2026 දී විදේශිකයන් 1,000කට අධික සංඛ්‍යාවක් අත්අඩංගුවට

ශ්‍රී ලංකා භූමියේ ක්‍රියාත්මක ජාත්‍යන්තර සයිබර් අපරාධ ජාල ඉලක්ක කරගත් විශාල වැටලීමක් ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් සයිබර් අපරාධවලට එරෙහි සටනේ දී සැලකිය යුතු ජයග්‍රහණයක්…

14 Aug 2026 Discuss
පෑන් ඒෂියා බැංකුව ඓතිහාසික රු. බිලියන 350 වත්කම් සන්ධිස්ථානය අත්කරගනිමින් පළමු මෙයාර ලාභය 16%කින් ඉහළට Sinhala

පෑන් ඒෂියා බැංකුව ඓතිහාසික රු. බිලියන 350 වත්කම් සන්ධිස්ථානය අත්කරගනිමින් පළමු මෙයාර ලාභය 16%කින් ඉහළට

පෑන් ඒෂියා බැංකුව එහි දශක තුනක ඉතිහාසයේ සුවිශේෂී සන්ධිස්ථානයකට පැමිණ, මුළු වත්කම් රු. බිලියන 350 සීමාව මුල්වරට අතික්‍රමණය කරමින්, 2026 වර්ෂයේ පළමු මෙයාර සඳහා…

14 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ඉලක්ක අනුපාතයට වඩා ඉහළ මිල ගණන් පිළිබඳ අඛණ්ඩ උත්කණ්ඨාව ප්‍රකාශ කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ඉලක්ක අනුපාතයට වඩා ඉහළ මිල ගණන් පිළිබඳ අඛණ්ඩ උත්කණ්ඨාව ප්‍රකාශ කරයි

ඉදිරි මාසවලද උද්ධමනය ඉහළ මට්ටමක රැඳෙනු ඇතැයි අපේක්ෂිතයි ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව රටේ මිල ස්ථාවරත්වය සම්බන්ධයෙන් සූක්ෂම අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කරමින්, මූලික උද්ධමනය…

14 Aug 2026 Discuss