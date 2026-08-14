සයිබර් අපරාධ මැඩලීමට ශ්රී ලංකාව දැඩි පියවර: 2026 දී විදේශිකයන් 1,000කට අධික සංඛ්යාවක් අත්අඩංගුවට
ශ්රී ලංකා භූමියේ ක්රියාත්මක ජාත්යන්තර සයිබර් අපරාධ ජාල ඉලක්ක කරගත් විශාල වැටලීමක්
ශ්රී ලංකා බලධාරීන් සයිබර් අපරාධවලට එරෙහි සටනේ දී සැලකිය යුතු ජයග්රහණයක් අත්කරගනිමින්, 2026 වර්ෂය තුළ විවිධ මාර්ගගත අපරාධ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් රටේ සිටි විදේශ ජාතිකයන් 1,000කට අධික සංඛ්යාවක් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත. මෙම පුළුල් මෙහෙයුම, ශ්රී ලංකාව ජාත්යන්තර සයිබර් වංචා මෙහෙයුම් සඳහා කේන්ද්රස්ථානයක් ලෙස භාවිත කිරීමට ඉඩ නොදෙන බවට නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ ආයතනවල දෘඪ ස්ථාවරය ප්රකාශ කරයි.
මෙහෙයුමේ පරිමාණය
මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම් ද්වීප රාජ්යයේ ඉතිහාසයේ සයිබර් අපරාධවලට එරෙහිව ගෙන ඇති විශාලතම නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ පියවරයන්ගෙන් එකක් නියෝජනය කරයි. බලධාරීන් විසින් හඳුනාගත් සංවිධිත විදේශ කණ්ඩායම්, ශ්රී ලාංකික භූමිය භාවිතා කරමින් දේශීය හා ජාත්යන්තර ගොදුරු ඉලක්ක කරගෙන සංකීර්ණ මාර්ගගත වංචා, ඩිජිටල් මූල්ය අපරාධ සහ වෙනත් සයිබර් අපරාධ සිදු කර ඇති බවට චෝදනා එල්ල වී ඇත.
මෙහෙයුමේ පරිමාණය සිත් ඇදගන්නාසුළු අවධානයක් දිනාගෙන ඇති අතර, මෙතරම් විශාල විදේශ ජාතික කණ්ඩායමකට හඳුනාගනු ලැබීමට පෙර රටේ අභ්යන්තරයේ අපරාධ ජාල පිහිටුවා ක්රියාත්මක කිරීමට හැකි වූයේ කෙසේද යන්න පිළිබඳ ප්රශ්න මතු කර ඇත.
වර්ධනය වන කලාපීය සැලකිල්ල
ශ්රී ලංකාවේ මෙම කඩිනම් පියවර, දකුණු හා ගිනිකොනදිග ආසියාවේ රටවල් කිහිපයක් සංවිධිත සයිබර් අපරාධ කණ්ඩායම්වල රිංගා ගැනීම සමඟ ගනුදෙනු කරන පුළුල් කලාපීය ප්රවණතාවකට සමගාමීව ගෙන ඇත. මෙම කණ්ඩායම් බොහෝ විට නියාමන හිදැස් හෝ සීමිත සයිබර් අපරාධ ක්රියාත්මක කිරීමේ ධාරිතාවක් ඇති රටවල් සූරාකෑමෙන්, ලොව පුරා ගොදුරු ඉලක්ක කරගත් මෙහෙයුම් ස්ථාපිත කරයි.
- 2026 වර්ෂය තුළ පමණක් අත්අඩංගුවට ගත් විදේශ ජාතිකයන් සංඛ්යාව 1,000 ඉක්මවයි
- සයිබර් වංචා සහ වෙනත් මාර්ගගත අපරාධ කටයුතු ඊට අදාළ අපරාධ අතර වේ
- මෙහෙයුම් ශ්රී ලංකා භූමිය තුළ සිට ක්රියාත්මක කර ඇති බවට චෝදනා ඇත
- මෙම කඩිනම් පියවර, සයිබර් අපරාධ ජාල මැඩලීමට ගෙන යන පුළුල් කලාපීය උත්සාහයේ කොටසකි
අධීක්ෂණය තීව්ර කිරීමට බලධාරීන්ට බලකෙරෙයි
මෙම හෙළිදරව්ව, ශ්රී ලංකාව සයිබර් අපරාධ ව්යාපාරවලට ආශ්රය ස්ථානයක් වීම වැළැක්වීම සඳහා ශක්තිමත් සංක්රමණ අධීක්ෂණයක්, වැඩිදියුණු ඩිජිටල් නිරීක්ෂණ හැකියාවන් සහ වඩා ශක්තිමත් ජාත්යන්තර සහයෝගීතාවක් ඉල්ලා සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් හා නෛතික විශේෂඥයන් ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කිරීමට හේතු වී ඇත.
නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ නිලධාරීන් සඳහන් කර ඇත්තේ, මෙම ජාල විනාශ කිරීමට හා ඒවා පහසු කළ හැකි දේශීය සම්බන්ධතා හඳුනාගැනීමට බලධාරීන් ක්රියා කරන විට, වැඩිදුර අත්අඩංගුවට ගැනීම් සිදු විය හැකි බවත්, විමර්ශන දිගටම කරගෙන යන බවත් ය.
මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම් ශ්රී ලංකාවේ දේශසීමා ඉක්මවූ සයිබර් අපරාධ මැඩලීමට සහ තම පුරවැසියන් මෙන්ම ජාත්යන්තර කීර්තිය ආරක්ෂා කිරීමට දක්වන කැපවීමේ සන්ධිස්ථාන මොහොතක් සනිටුහන් කරයි.
අත්අඩංගුවට ගත් අයගේ ජාතිකත්වය, සිදු කළ අපරාධවල ස්වභාවය සහ නඩු ශ්රී ලංකා අධිකරණ ක්රමය ඔස්සේ ඉදිරියට යත්ම ක්රියාත්මක වන නීතිමය කටයුතු පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු රජය ඉදිරිපත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.