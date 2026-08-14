පෑන් ඒෂියා බැංකුව ඓතිහාසික රු. බිලියන 350 වත්කම් සන්ධිස්ථානය අත්කරගනිමින් පළමු මෙයාර ලාභය 16%කින් ඉහළට
පෑන් ඒෂියා බැංකුව එහි දශක තුනක ඉතිහාසයේ සුවිශේෂී සන්ධිස්ථානයකට පැමිණ, මුළු වත්කම් රු. බිලියන 350 සීමාව මුල්වරට අතික්රමණය කරමින්, 2026 වර්ෂයේ පළමු මෙයාර සඳහා ශක්තිමත් ලාභ වර්ධනයක් වාර්තා කර ඇත.
2026 පළමු මෙයාරයේ ශක්තිමත් මූල්ය කාර්යසාධනය
2026 ජූනි 30 දිනෙන් අවසන් වූ මාස හය සඳහා, බැංකුව රු. බිලියන 2.5ක් බදු පසු ලාභයක් වාර්තා කළ අතර, එය වාර්ෂික වශයෙන් 16%ක වර්ධනයක් පිළිබිඹු කරයි. මෙම සන්ධිස්ථානය, ශ්රී ලංකාවේ තරඟකාරී මූල්ය සේවා ක්ෂේත්රය තුළ බැංකුවේ වසර 31ක ගමනේ වැදගත් පරිච්ඡේදයක් සනිටුහන් කරයි.
දශක තුනක් පුරා ගොඩනැගුණු සන්ධිස්ථානයක්
මුළු වත්කම්වල රු. බිලියන 350 සීමාව ඉක්මවා යාම, පෑන් ඒෂියා බැංකුව සඳහා ඉතා තීරණාත්මක මොහොතකි; එය ආයතනයේ ස්ථාවර වර්ධන ගමන් මඟ සහ ශ්රී ලංකාවේ මධ්යම මට්ටමේ වාණිජ බැංකු අතර එහි ශක්තිමත් වන ස්ථාවරය අවධාරණය කරයි. රටේ බැංකු අංශය පුළුල් ජාතික ආර්ථිකය හා සමඟ යථා තත්ත්වයට පත්වෙමින් පවතින මෙවන් වකවානුවක, තැන්පත්කරුවන්ගේ සහ ආයෝජකයන්ගේ වර්ධනය වන විශ්වාසය මෙම ජයග්රහණයෙන් කැපී පෙනේ.
ශ්රී ලංකාවේ බැංකු අංශයට මෙයින් අදහස් වන්නේ කුමක්ද?
ශ්රී ලංකාවේ ක්රමයෙන් ස්ථාවර වෙමින් පවතින ආර්ථික පරිසරයක් මධ්යයේ පෑන් ඒෂියා බැංකුවේ කාර්යසාධනය ලැබේ; රටේ ආර්ථික අර්බුදයෙන් අනතුරුව ශේෂ පත්ර යළි ගොඩනගා ලාභදායිතාවය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට මූල්ය ආයතන කටයුතු කරමින් සිටී. මෙම පරිමාණයේ දෙඉලක්කම් ලාභ වර්ධනයක් පිළිබිඹු කරන්නේ විනයගරුක ණය කළමනාකරණය සහ වැඩිදියුණු වූ මෙහෙයුම් කාර්යක්ෂමතාවයයි.
වසර 31ක ඉතිහාසය තුළ මුල්වරට රු. බිලියන 350 වත්කම් සීමාව ඉක්මවා යාම, බැංකුවේ වර්ධන කතාවේ නිර්ණායක මොහොතක් නියෝජනය කරයි.
පොළී අනුපාත ගතිකතාවයන් සහ ණය ඉල්ලුම ශ්රී ලංකා ආර්ථිකය පුරා විකාශනය වෙමින් පවතින අතර, 2026 දෙවන මෙයාරය පුරා බැංකුවට මෙම ගම්යතාවය පවත්වා ගත හැකිද යන්න කර්මාන්ත නිරීක්ෂකයෝ සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.