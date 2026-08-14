Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස දීර්ඝ කිරීමට එරෙහිව එක්සත් ජාතීන්ගේ විශේෂ වාර්තාකරුගේ අනතුරු ඇඟවීමට සජිත්ගේ සහාය

14 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස දීර්ඝ කිරීමට එරෙහිව එක්සත් ජාතීන්ගේ විශේෂ වාර්තාකරුගේ අනතුරු ඇඟවීමට සජිත්ගේ සහාය

ශ්‍රී ලංකාවේ විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස දීර්ඝ කිරීමේ රජයේ පියවර සම්බන්ධයෙන් විනිසුරුවන්ගේ හා නීතිඥයන්ගේ නිදහස පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්ගේ විශේෂ වාර්තාකරු මාග්‍රට් සැටර්ත්වේට් මහත්මිය විසින් මතු කරන ලද කනස්සල්ල සඳහා විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා තම සහාය පළ කර ඇත.

සමගි ජන බලවේගයේ නායකත්වය දරන ප්‍රේමදාස මහතා, රටේ අධිකරණ ස්වාධීනත්වයට බරපතල තර්ජනයක් ලෙස ඔහු විස්තර කළ කරුණට ජාත්‍යන්තර අවධානය යොමු කළ එක්සත් ජාතීන්ගේ නිලධාරිනියට කෘතගුණ දැක්වීය. එවැනි දීර්ඝ කිරීමක් නීති ක්‍රමයේ අපක්ෂපාතිත්වයට හා අඛණ්ඩතාවට හානි කළ හැකි බව විපක්ෂය දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ තර්ක කර ඇත.

අධිකරණ ස්වාධීනත්වය පිළිබඳ කනස්සල්ල

විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස දීර්ඝ කිරීමේ යෝජිත පියවර ශ්‍රී ලංකාවේ නීතිමය හා දේශපාලන කව තුළ සැලකිය යුතු විවාදයක් ඇවිලවා ඇත. තනතුරේ සිටින විනිසුරුවන්ගේ ධුර කාලයට ඒකාධිකාරීට බලපෑම් කිරීමට ඉඩ දීම, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාලනයේ මූලික ශිලාවක් වන අධිකරණ ක්‍රමයට දේශපාලන මැදිහත්වීමට හේතු සාධක නිර්මාණය කරන බව විවේචකයෝ අනතුරු අඟවති.

එක්සත් ජාතීන්ගේ විශේෂ වාර්තාකරුගේ මැදිහත්වීම මෙම දේශීය කනස්සල්ලට සැලකිය යුතු ජාත්‍යන්තර බරක් එක් කර ඇති අතර, නීතියේ ආධිපත්‍යය ගරු කිරීමේ ශ්‍රී ලංකාවේ වගකීම් සිහිපත් කරවන කාලෝචිත මෙහෙයවීමක් ලෙස ප්‍රේමදාස මහතා මෙම සමීක්ෂණය සාදරයෙන් පිළිගත්තේය.

විපක්ෂ ස්ථාවරය

අධිකරණයට බලපාන ඕනෑම ප්‍රතිසංස්කරණයක් විනිවිද පෙනෙන, ව්‍යවස්ථානුකූල හා දේශපාලන අභිප්‍රායන්ගෙන් තොර විය යුතු බව තම ස්ථාවරය ලෙස විපක්ෂ නායකවරයා පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කරමින් සිටී. විනිසුරුවන්ගේ ස්වාධීනත්වය දේශපාලන පහසුවේ කාරණාවක් නොව ක්‍රියාත්මක ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයක මූලික ශිලාවක් බව ඔහු නැවත අවධාරණය කළේය.

  • එක්සත් ජාතීන්ගේ විශේෂ වාර්තාකරු ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණ ස්වාධීනත්වය ඛාදනය වීමේ හැකියාව පිළිබඳ කනස්සල්ල මතු කළාය.
  • විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා වාර්තාකරුගේ අනතුරු ඇඟවීම් ප්‍රසිද්ධියේ අනුමත කළේය.
  • විනිසුරුවන් සඳහා යෝජිත විශ්‍රාම වයස දීර්ඝ කිරීම පාර්ලිමේන්තුවේ ආකෘති විවාදාත්මක කාරණාවක් ලෙස පවතී.
  • නීති විශේෂඥයින් හා සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් ද මෙම පියවර සම්බන්ධයෙන් සැකසංකා පළ කර ඇත.

ශ්‍රී ලංකාව තම ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසු සංකීර්ණ දේශපාලන භූ දර්ශනයක් හරහා ගමන් කරන විට, ඉදිරි පාර්ලිමේන්තු සාකච්ඡා සඳහා රජය හා විපක්ෂය යන දෙඅංශයම තම ස්ථාවරයන් සූදානම් කරන මෙම සතිවල අධිකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ පිළිබඳ විවාදය තීව්‍ර වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සයිබර් අපරාධ මැඩලීමට ශ්‍රී ලංකාව දැඩි පියවර: 2026 දී විදේශිකයන් 1,000කට අධික සංඛ්‍යාවක් අත්අඩංගුවට Sinhala

සයිබර් අපරාධ මැඩලීමට ශ්‍රී ලංකාව දැඩි පියවර: 2026 දී විදේශිකයන් 1,000කට අධික සංඛ්‍යාවක් අත්අඩංගුවට

ශ්‍රී ලංකා භූමියේ ක්‍රියාත්මක ජාත්‍යන්තර සයිබර් අපරාධ ජාල ඉලක්ක කරගත් විශාල වැටලීමක් ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් සයිබර් අපරාධවලට එරෙහි සටනේ දී සැලකිය යුතු ජයග්‍රහණයක්…

14 Aug 2026 Discuss
ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව දැඩි තත්ත්වයන් මධ්‍යයේ පළමු ටෙස්ට් සටනට සූදානම් වෙයි Sinhala

ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව දැඩි තත්ත්වයන් මධ්‍යයේ පළමු ටෙස්ට් සටනට සූදානම් වෙයි

ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව ඉදිරියේදී පැවැත්වීමට නියමිත තරගාවලියේ පළමු ටෙස්ට් තරගය සඳහා සූදානම් වෙමින් සිටින අතර, ආසියාවේ වඩාත් තරගකාරී ක්‍රිකට් ජාතීන් දෙක අතර…

14 Aug 2026 Discuss
පෑන් ඒෂියා බැංකුව ඓතිහාසික රු. බිලියන 350 වත්කම් සන්ධිස්ථානය අත්කරගනිමින් පළමු මෙයාර ලාභය 16%කින් ඉහළට Sinhala

පෑන් ඒෂියා බැංකුව ඓතිහාසික රු. බිලියන 350 වත්කම් සන්ධිස්ථානය අත්කරගනිමින් පළමු මෙයාර ලාභය 16%කින් ඉහළට

පෑන් ඒෂියා බැංකුව එහි දශක තුනක ඉතිහාසයේ සුවිශේෂී සන්ධිස්ථානයකට පැමිණ, මුළු වත්කම් රු. බිලියන 350 සීමාව මුල්වරට අතික්‍රමණය කරමින්, 2026 වර්ෂයේ පළමු මෙයාර සඳහා…

14 Aug 2026 Discuss