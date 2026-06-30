රාජිනියේ' චරිතාපදාන චිත්රපටයට එරෙහිව මාලිනී ෆොන්සේකාගේ පවුල හඬ නඟයි — විනිවිදභාවය ඉල්ලා සිටී
ශ්රී ලංකාවේ ප්රවාද චිත්රපට නිළිය වූ故 මාලිනී ෆොන්සේකාගේ පවුලේ සාමාජිකයන්, ඇය පිළිබඳ නිර්මාණය වෙමින් පවතින රාජිනියේ නමැති චරිතාපදාන චිත්රපටයට එරෙහිව දැඩි හෙළාදැකීමක් සිදු කරමින් ඉදිරිපත්ව ඇත. මෙම නිෂ්පාදනය සම්බන්ධයෙන් විනිවිදභාවයක් නොමැති බවට ඔවුහු බරපතල චෝදනා එල්ල කරති.
පවුල දැඩි කනස්සල්ල පළ කරයි
ශ්රී ලංකාවේ සිනමා ඉතිහාසයේ අතිමහත් නිළියක ලෙස සැලකෙන මෙම කලාකාරිනියගේ ඥාතීන්, නිල නිවේදනයක් මගින් චිත්රපටය නිෂ්පාදනය කෙරෙන ආකාරය සම්බන්ධයෙන් ගැඹුරු අතෘප්තිය ප්රකාශ කර ඇත. ඔවුන්ගේ වංශාවලිය නිරූපණය කිරීමට අදහස් කරන මෙම ව්යාපෘතිය පිළිබඳව තමන්ව නිසි ලෙස සමාලෝචනය කිරීමකට හෝ දැනුවත් කිරීමකට ලක් නොකළ බව පවුල කියා සිටී.
මාලිනී ෆොන්සේකාගේ උරුමය හා ජීවිත කතාව නිෂ්පාදකයන් විසින් හසුරුවනු ලබන ආකාරය පිළිබඳව පවුලට සැලකිය යුතු සැකසංකා ඇති බව එම නිවේදනයෙන් පැහැදිලිව ප්රකාශ වේ. මෙම නිෂ්පාදනය ඇයගේ අසාමාන්ය ජීවන ගමන නිවැරදිව හා ගෞරවාන්විතව නිරූපණය කරයිද යන ප්රශ්නයද ඔවුන් මතු කරයි.
රැකගත යුතු උරුමයක්
"තිරයේ රැජින" ලෙස ප්රිය මනාපව හඳුන්වනු ලැබූ මාලිනී ෆොන්සේකා, දශක ගණනාවක් පුරා විහිදුණු උජ්ජ්වල වෘත්තීය ජීවිතයක් ඔස්සේ ශ්රී ලාංකික ප්රේක්ෂකයන්ගේ පරම්පරා ගණනාවකගේ හදවත් සතු කරගත්තාය. දේශීය සිනමාවට ඇය කළ දායකත්වය අද දක්වාත් අභිබවා යා නොහැකිය. ඇයගේ අභාවය රටේ සංස්කෘතික ක්ෂේත්රයේ ගැඹුරු හිඩැසක් ඉතිරි කළේය.
ශ්රී ලාංකික සමාජයට ඇයගේ උරුමය ඉමහත් වැදගත්කමක් දරන බැවින්, ඇයගේ ජීවිතය පිළිබඳ ඕනෑම සිනමා නිරූපණයක් ඉහළම සාධාරණත්වයෙන්, නිරවද්යතාවෙන් හා ඇය හොඳින් දැන සිටි අය සමඟ ගෞරවාන්විත සම්බන්ධතාවකින් සිදු විය යුතු බව පවුල තර්ක කරයි.
වගවීම ඉල්ලා සිටීම
පවුල විසින් මතු කරන ලද ප්රධාන කනස්සල්ල අතර:
- චිත්රපටයේ නිෂ්පාදකයන් හා ෆොන්සේකාගේ සමීපතම ඥාතීන් අතර අර්ථවත් සන්නිවේදනයක් නොතිබූ බවට කරන ලද චෝදනාව
- ඇයගේ පෞද්ගලික හා වෘත්තීය ජීවිතය නිරූපණය කිරීමට නිසි අනුමැතිය ලබාගෙන ඇත්දැයි යන අවිනිශ්චිතතාව
- ප්රිය නිළිය පිළිබඳ සත්ය කතාව චිත්රපටයෙන් විශ්වාසදායක ලෙස ඉදිරිපත් නොවනු ඇති බවට ඇති බිය
රාජිනියේ චිත්රපටයේ නිෂ්පාදකයන් ඔවුන් සමඟ සෘජුවම සම්බන්ධ වී, චිත්රපටයේ අන්තර්ගතය, නිර්මාණාත්මක දිශාව හා ව්යාපෘතිය පිළිබඳ අභිප්රායන් සම්බන්ධයෙන් සම්පූර්ණ විනිවිදභාවයක් දක්වන ලෙස පවුල ඉල්ලා සිටී.
කර්මාන්තයේ හා ප්රේක්ෂකයන්ගේ ප්රතිචාරය
මෙම නිවේදනය ශ්රී ලංකාවේ චිත්රපට කර්මාන්තය තුළ මෙන්ම නිළිනියගේ පුළුල් හා කැපවූ රසික පිරිස් අතරද සැලකිය යුතු සාකච්ඡාවක් අවුළුවා ඇත. මාලිනී ෆොන්සේකාගේ ප්රමාණයේ චරිතයක් ඇයගේ අසාමාන්ය ජීවිතයට පූර්ණ සාධාරණකම ඉටු කරන චරිතාපදාන නිරූපණයකට සුදුසු කමට ඇති බව අවධාරණය කරමින් බොහෝ දෙනා පවුලේ ස්ථාවරය සඳහා සහානුකම්පාව ප්රකාශ කර ඇත.
මේ වන විට රාජිනියේ චිත්රපටයේ නිෂ්පාදකයන් පවුලේ චෝදනාවලට ප්රසිද්ධ ප්රතිචාරයක් ලබා දී නොමැත. ශ්රී ලංකාවේ වඩාත්ම ආදරණීය සංස්කෘතික චරිතයන්ගෙන් කෙනෙකුගේ සිහිය ගෞරවාන්විතව රැකෙන ප්රසන්න විසඳුමක් ලැබෙනු ඇතැයි බලාපොරොත්තු වෙමින් දේශීය විනෝදාස්වාද කර්මාන්තය තුළ බොහෝ දෙනා මෙම 展開ය දැඩි අවධානයෙන් නිරීක්ෂණය කරමින් සිටිති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.