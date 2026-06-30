ක්රෝම්බුක් දූෂණ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් ඉන්දුනීසියාවේ හිටපු අධ්යාපන අමාත්යවරයාට වසර 10ක සිර දඬුවමක්
රාජ්ය පාසල් පද්ධතිය සඳහා ගූගල් ක්රෝම්බුක් පරිගණක මිලදී ගැනීමේ ක්රියාවලිය සම්බන්ධ ප්රකට දූෂණ නඩුවක් ඇතුළත් වරදකරු කිරීමකට අනුව, ඉන්දුනීසියාවේ දූෂණ විරෝධී අධිකරණය හිටපු අධ්යාපන අමාත්ය නාදියෙම් මකාරිම්ට වසර දහයක සිර දඬුවමක් නියම කර ඇත.
කීර්තිමත් පුද්ගලයෙකුගේ ඛේදනීය පතනය
ඉන්දුනීසියාවේ රයිඩ්-හේලිං හා ඩිජිටල් ගෙවීම් යෝධ සමාගමක් වන ගෝජෙක් හි සම-නිර්මාතෘවරයා ලෙස පුළුල් ලෙස ප්රසිද්ධ මකාරිම්, දූෂණ සිද්ධිය හා බැඳී ගැනීමට පෙර ජනාධිපති ජොකෝ විදෝඩෝ යටතේ අධ්යාපන අමාත්යවරයා ලෙස කටයුතු කළේය. ඉන්දුනීසියාවේ රාජ්ය පාසල් සඳහා භාවිතා කිරීමට අදහස් කළ ගූගල් ක්රෝම්බුක් උපාංග මිලදී ගැනීමේ ක්රියාවලිය දූෂිත ලාභ සඳහා හසුරවනු ලැබූ බවට යොමු වූ චෝදනා මෙම නඩුවේ කේන්ද්රය විය.
නඩුවේ විස්තර
දූෂණ අධිකරණය අඟහරුවාදා තම තීරණය ප්රකාශ කරමින්, තාක්ෂණ ප්රසම්පාදන යෝජනා ක්රමය සම්බන්ධයෙන් අමාත්ය ධුරයේ ස්ථානය අනිසි ලෙස භාවිත කළ බවට මකාරිම් වරදකරු බව ප්රකාශ කළේය. තාක්ෂණ ව්යවසායකයෙකු මෙන්ම ජ්යෙෂ්ඨ රාජ්ය නිලධාරියෙකු ලෙසද ප්රකට ව සිටි මකාරිම්ගේ සුවිශේෂ පෞරුෂය හේතුවෙන් මෙම නඩුව සැලකිය යුතු මහජන අවධානයක් ඇද ගත්තේය.
- මකාරිම් අග්නිදිග ආසියාවේ වඩාත් ප්රකට තාක්ෂණ සමාගම්වලින් එකක් වන ගෝජෙක් හි සම-නිර්මාතෘවරයා වේ
- ඔහු හිටපු ජනාධිපති ජොකෝ විදෝඩෝ යටතේ ඉන්දුනීසියාවේ අධ්යාපන හා සංස්කෘතික අමාත්යවරයා ලෙස සේවය කළේය
- නඩුව සම්බන්ධ වූයේ රාජ්ය පාසල් සඳහා ගූගල් ක්රෝම්බුක් උපාංග මිලදී ගැනීම සමඟය
- අධිකරණය වසර දහයක සිර දඬුවමක් නියම කළේය
පුළුල් ආනුෂාංගික බලපෑම්
පෞද්ගලික අංශයේ ඔවුන්ගේ තත්ත්වය කුමක් වුවත්, ජ්යෙෂ්ඨ රාජ්ය නිලධාරීන්ගේ වගවීම සම්බන්ධයෙන් ඉන්දුනීසියා බලධාරීන්ගෙන් ශක්තිමත් සංඥාවක් මෙම දඬුවම මගින් ලබා දෙයි. රාජ්ය ප්රසම්පාදන ක්ෂේත්රයේ, විශේෂයෙන්ම සිසුන්ට හා පාසල්වලට ප්රතිලාභ සැලසීමට අදහස් කළ රාජ්ය මුදල් සම්බන්ධ අධ්යාපන අංශයේ දූෂණයට එරෙහිව දැඩි ක්රියාමාර්ග ගෙන ඒ සඳහා කලාපීය දූෂණ විරෝධී නිරීක්ෂකයින් දිගු කලක් ඉල්ලා සිට ඇත.
විනිශ්චය නිකුත් වීම අග්නිදිග ආසියාව පුරා ප්රතිධ්වනි ඇති කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, මහජන සම්පත් අනිසි ලෙස යොදා ගැනීම සහ විනිවිදභාවය පිළිබඳ ක්රමයෙන් ඉහළ යන කනස්සල්ල මධ්යයේ රජයන් දැනටමත් විශාල පරිමාණ තාක්ෂණ ප්රසම්පාදන ගනුදෙනු සූක්ෂ්ම ලෙස පරික්ෂා කිරීම තීව්ර කරමින් සිටී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.