හත්වන සමාලෝචනය ඉදිරියේ ශ්රී ලංකාව ප්රතිසංස්කරණ ගමන් මඟ පවත්වා ගන්නා ලෙස IMF අවධාරණය කරයි
ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදල විසින් ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික ප්රතිසංස්කරණ වැඩසටහනේ වේගය පවත්වා ගෙන යන ලෙස රටට 촉구 කර ඇත. මෙය, අරමුදලේ හත්වන සමාලෝචනයට සූදානම් වීම සඳහා නිලධාරී මට්ටමේ සාකච්ඡා නිමා වීමත් සමඟ සිදු වූවකි.
ප්රතිසංස්කරණ ගමන් මඟ නිවැරදිව පවත්වා ගැනීම
ශ්රී ලංකාව පසුගිය වසරවල රටට දරාගත නොහැකි ලෙස බලපෑ ආර්ථික අර්බුදයෙන් මිදෙමින් සිය ප්රකෘතිය ලැබීම ඉදිරියට ගෙන යන මෙම අවස්ථාවේ, ව්යුහාත්මක ප්රතිසංස්කරණවල ගතිවේගය පවත්වා ගැනීම ශ්රී ලංකාව සඳහා ඉතාමත් ප්රමුඛ ප්රාධාන්යතාවක් බව IMF නිලධාරීන් අවධාරණය කළහ. ශ්රී ලංකාවේ දිගු කාලීන අරමුදල් පහසුකම් ගිවිසුම යටතේ හත්වන විධිමත් සමාලෝචනයට මඟ සකසන මූලික සාකච්ඡා දෙපාර්ශ්වය නිමා කරත්ම, වොෂිංටනයේ සිට මෙම පණිවිඩය නිකුත් විය.
නිලධාරී මට්ටමේ සාකච්ඡා, සමාලෝචන ක්රියාවලියේ වැදගත්절차ත්මක පියවරක් සනිටුහන් කරයි. IMF තාක්ෂණික කණ්ඩායම් විධිමත් මණ්ඩල ඇගයීමකට පෙර, එකඟ වූ ඉලක්ක සහ ප්රතිපත්ති කැපවීම් ඉදිරිපිට රටේ ප්රගතිය මෙහිදී තක්සේරු කරයි.
ශ්රී ලාංකිකයන්ට මෙය වැදගත් වන්නේ ඇයි
රජයේ මූල්ය තත්ත්වය ස්ථාවර කිරීමටත්, විදේශ සංචිත නැවත ගොඩනඟා ගැනීමටත්, රටේ ඓතිහාසික ස්වෛරී ණය පැහැර හැරීමෙන් පසු ණය හිමියන්ගේ විශ්වාසය යළි ස්ථාපිත කිරීමටත් ගන්නා ලද පුළුල් උත්සාහයේ කොටසක් ලෙස ශ්රී ලංකාව 2023 දී IMF වැඩසටහනට එක් විය. වැඩසටහන යටතේ අඛණ්ඩව සිදු වූ සමාලෝචනයන් මඟින් ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීමේ ක්රියාවලිය සඳහා ඉතාමත් ඵලදායී ලෙස දායක වූ මූල්ය ආධාරවල කොටස් අනාවරණය විය.
IMF හි නවතම ඉඟිය මඟින් යටින් ගෙන යන සාරය නම්, ඉදිරි ගෙවීම් සහ ජාත්යන්තර මූල්ය විශ්වසනීයත්වය රඳා පවතින්නේ, කොළඹ රජය රාජ්ය මූල්ය විනය, ආදායම් ප්රතිසංස්කරණ, සහ පාලන ප්රතිසංස්කරණ කෙරෙහි දක්වන කැපවීම මත බවයි — ශ්රී ලංකාව ශක්තිමත් ක්රියාමාර්ග ගන්නා ලෙස අරමුදල ස්ථිරව ඉල්ලා සිටින ක්ෂේත්ර ඒවාය.
ඉදිරි මඟ
හත්වන සමාලෝචනය දැන් සූදානම් වීමේ අදියරේ පවතින මෙම අවස්ථාවේ, අරමුදලේ කොන්දේසි සපුරාලීමට තරම් ශ්රී ලංකා බලධාරීන්ට ප්රමාණවත් ප්රගතියක් ප්රදර්ශනය කළ හැකිද යන්න කෙරෙහි අවධානය යොමු වෙනු ඇත. ූdqනිරීක්ෂණයට ලක් වනු ඇතැයි අපේක්ෂිත ප්රධාන ක්ෂේත්ර ඇතුළත් වන්නේ:
- ආදායම් සමාහරණය සහ බදු ප්රතිපත්ති ක්රියාත්මක කිරීම
- රාජ්ය ව්යවසාය ප්රතිව්යුහගත කිරීම
- මහ බැංකු ස්වාධීනත්වය සහ මුදල් ප්රතිපත්ති පරිපාලනය
- ද්විපාර්ශ්වික හා වාණිජ ණය හිමියන් සමඟ ණය ප්රතිව්යුහගත කිරීමේ ප්රගතිය
හත්වන සමාලෝචනය සාර්ථකව නිමා කිරීම, තවත් මූල්ය ආධාර ලබා දීම පමණක් නොව, ශ්රී ලංකාව ජාත්යන්තර ප්රාග්ධන වෙළෙඳපොළවලට නැවත සම්බන්ධ වීමට සහ විදේශ සෘජු ආයෝජන誘致 කිරීමට ක්රියා කරන මෙම කාලවකවානුවේ ආයෝජකයන්ගේ විශ්වාසය ද ශක්තිමත් කරනු ඇත.
ප්රතිසංස්කරණ ගතිවේගය කෙරෙහි IMF දක්වන අවධාරණය, ශ්රී ලංකාව ඇගේ ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීමේ දී කැපී පෙනෙන ප්රගතියක් ලබා ඇතත්, තිරසාර ප්රකෘතිය කරා ළඟා වීමේ මාර්ගය ස්ථිර දේශපාලන අධිෂ්ඨානය සහ අඛණ්ඩ ප්රතිපත්ති ක්රියාත්මක කිරීම ඉල්ලා සිටින බව සිහිකරවන සංඥාවකි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.