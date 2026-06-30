ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික ප්රතිසංස්කරණ ප්රගතිය IMF විසින් ප්රශංසාවට ලක් කෙරේ — රටේ ජයග්රහණ ගෝලීය වශයෙන් කැපී පෙනෙන බව පිළිගැනේ
ශ්රී ලංකාව ජාත්යන්තර මුදල් අරමුදලෙන් සැලකිය යුතු අනුමැතියක් ලබා ගෙන ඇති අතර, IMF නියෝජිත පිරිසක් විසින් දිවයිණ සමාන ප්රකෘතිලාභී වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කරන අනෙකුත් රාශියක් රටවලට සාපේක්ෂව වඩා වැඩි ආර්ථික ප්රතිසංස්කරණ ප්රගතියක් ළඟා කරගෙන ඇති බව ජනාධිපති කාර්යාලය සදහන් කර සිටී.
බරක් දරන ප්රශංසාවක්
ශ්රී ලංකාව නිදහසින් පසු ඉතිහාසයේ දරුණුතම ආර්ථික අර්බුදවලින් එකක් වන අර්බුදයෙන් මිදීමේ මාවතේ ගමන් කරන අතරතුර මෙම පිළිගැනීම ලැබී ඇත. IMF නියෝජිත පිරිසේ ධනාත්මක තක්සේරුව, රජය විසින් ගනු ලැබූ ව්යුහාත්මක ප්රතිසංස්කරණ සහ මූල්ය සකස් කිරීම් ජාත්යන්තර විශ්වාසනීයතාවක් ගොඩනගාගනිමින් මැනිය හැකි ප්රතිඵල ගෙනදෙමින් ඇති බවට සංඥාවකි.
IMF නියෝජිතයින් ශ්රී ලංකාව තම ආර්ථික ප්රතිසංස්කරණ න්යාය පත්රය ක්රියාත්මක කරමින් ඇති වේගය හා අඛණ්ඩතාව පිළිබඳව සෑහීමකට පත් බව ප්රකාශ කළ බව ජනාධිපති කාර්යාලය තහවුරු කළ අතර, සමාන තත්ත්වයන්ගෙන් පසුවන රටවල් හා සංසන්දනය කිරීමේ දී රටේ වැඩසටහනට ඇති කැපවීම අවධානයට යොමු වන සුළු බව ද සඳහන් කළේය.
ශ්රී ලංකාවට මෙයින් ඇති අර්ථය
පසුගිය වසරවලදී ඉන්ධන පෝළිම්, විදුලි කප්පාදු, ඖෂධ හිඟකම් සහ ඉහළ ගිය මිල ගණන් ඉවසා දරාගත් සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයන් සඳහා, ප්රමුඛ ගෝලීය මූල්ය ආයතනයකින් ලැබෙන මෙවැනි පිළිගැනීමක් රටේ ප්රකෘතිලාභී ගමනේ වැදගත් සන්ධිස්ථානයක් නියෝජනය කරයි.
- 2022 අර්බුදයෙන් ඇති වූ ක්ෂය වූ ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීමේ ප්රයත්නයන්ගේ කොටසක් ලෙස ශ්රී ලංකාව IMF දීර්ඝකාලීන අරමුදල් පහසුකම් වැඩසටහනට ඇතුළත් විය.
- වැඩසටහන යටතේ ආදායම් එකතු කිරීමේ වැඩිදියුණු කිරීම් සහ වියදම් විනය ඇතුළු නිශ්චිත මූල්ය ඉලක්ක සපුරාලීමට රජය බැඳී සිටී.
- IMF හි අඛණ්ඩ සහාය, ජාත්යන්තර මූල්ය ප්රවේශය පවත්වාගෙන යාමට සහ විදේශ සංචිත ප්රතිනිර්මාණය කිරීමට ඉතා වැදගත් වේ.
රජයේ ප්රතිසංස්කරණ ප්රයත්නයන් අවධානයේ කේන්ද්රයේ
IMF ගිවිසුම යටතේ ඇති වගකීම්වල කොටසක් ලෙස රජය දුෂ්කර නමුත් අවශ්ය ප්රතිපත්ති පියවර මාලාවක් ගෙන ඇත. මේවා අතර බදු ප්රතිසංස්කරණ, රාජ්ය ව්යාපාර ප්රතිව්යුහගත කිරීම සහ බලශක්ති මිල ගණන් සකස් කිරීම ඇතුළත් වන අතර, මෙම පියවර සමහර විට දේශපාලනිකව සංවේදී නමුත් ආර්ථිකව අත්යවශ්ය ඒවා ලෙස ඔප්පු වී ඇත.
IMF නියෝජිත පිරිසේ ප්රශංසාව, ශ්රී ලංකාවේ ප්රතිසංස්කරණ ප්රයත්නයන් ගෝලීය මූල්ය පාලනයේ ඉහළම මට්ටම්වලදී පිළිගැනෙමින් ඇති බව තහවුරු කරයි.
ප්රේරණා වැඩසටහනේ අඛණ්ඩතාව සඳහා පමණක් නොව, ශ්රී ලංකාව තම බාහිර ණය ප්රතිව්යුහගත කිරීමේ ක්රියාවලියෙන් ඉදිරියට ගමන් කිරීමේ දී විදේශ සෘජු ආයෝජන ආකර්ෂණය කරගැනීමට සහ ජාත්යන්තර ණය දෙන්නන්ගේ විශ්වාසය යළි ස්ථාපිත කිරීමට ද IMF හි අඛණ්ඩ විශ්වාසය ඉතා ඉල්ලුම්කළ බව විශ්ලේෂකයන් සඳහන් කර ඇත.
ඉදිරි මාවත
IMF හෙළි කළ ප්රශංසාව දිරිගන්වන සුළු වුවද, ශ්රී ලංකාව ප්රතිසංස්කරණ ගමන් ගෙලේ ත්වරණය පවත්වා ගෙන, වැඩසටහනට අවදානමක් ඇති කළ හැකි ප්රතිපත්ති ආපසු හැරවීම්වලින් වැළකිය යුතු බව ආර්ථික විශේෂඥයෝ අනතුරු අඟවති. ඉහළ රාජ්ය ණය මට්ටම්, අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් මත ඇති ජීවන වියදම් පීඩනය සහ දිගු කාලීනව ආයතනික විශ්වාසනීයතාව ප්රතිනිර්මාණය කිරීමේ අවශ්යතාව ඇතුළු සැලකිය යුතු අභියෝග රටට තවමත් ඉදිරියෙහි ඇත.
කෙසේ වෙතත්, ශ්රී ලංකාව ප්රතිසංස්කරණ ක්රියාත්මක කිරීමේ දී සම ස්වභාවයේ රාශ
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.