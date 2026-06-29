Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

රොස්ටන් චේස්ගේ පළමු ජයග්‍රහණය සමඟ වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ශ්‍රී ලංකාව ඉනිමක් සහ රන් 217කින් සුණුවිසුණු කරයි

29 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
රොස්ටන් චේස්ගේ පළමු ජයග්‍රහණය සමඟ වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ශ්‍රී ලංකාව ඉනිමක් සහ රන් 217කින් සුණුවිසුණු කරයි

වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කණ්ඩායම අතිවිශිෂ්ට දස්කමක් දක්වමින් ශ්‍රී ලංකාව ඉනිමක් සහ රන් 217කින් පරාජය කළ අතර, නව නායකත්වය භාර ගත් රොස්ටන් චේස්ට කැරිබියානු කණ්ඩායමේ නායකයා ලෙස මුල්ම ටෙස්ට් ජයග්‍රහණය හිමි විය.

ආරම්භයේ සිට අවසානය දක්වාම ආධිපත්‍යයක්

ක්‍රීඩාවේ දෙපාර්තමේන්තු තුනෙහිම ආධිපත්‍යය දරමින් වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ලබාගත් ජයග්‍රහණය ඉතාමත් තීරණාත්මක හා එකපාර්ශ්වීය විය. ශ්‍රී ලංකාවට කිසිදු අර්ථවත් ප්‍රතිරෝධයක් දැක්වීමට නොහැකි වූ අතර, බරපතල ඉනිම් පරාජයකට මුහුණ දීමෙන් සංචාරක කණ්ඩායමේ කළමනාකාරිත්වයටත් ක්‍රීඩකයන්ටත් දැඩි ස්වයං විමර්ශනයක නිරත වීමට සිදු වනු ඇත.

චේස්ගේ නායකත්වය දිදුලන ආරම්භයකින් ඇරඹේ

රොස්ටන් චේස් සඳහා මෙම ජයග්‍රහණය ඔහුගේ නායකත්ව ගමනේ සුවිශේෂී이정표ක් සනිටුහන් කරයි. වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ටෙස්ට් කණ්ඩායමේ නායකත්වය භාර ගත් චේස් තම කණ්ඩායම අධිකාරීව නිශ්චලව මෙහෙය වූ අතර, ජයග්‍රහණයේ පුළුල් ආන්තිකය සම්පූර්ණ තරඟය පුරා ඔහුගේ කණ්ඩායමේ දස්කමේ ශක්තිය සනාථ කළේය.

නව නායකයාගේ මෙහෙයවීම යටතේ ගතිවේගය ගොඩනඟා ගැනීමට ඉදිරිපත් වන වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කඳවුරු තුළ මෙම ජයග්‍රහණය විශ්වාසය තවත් ශක්තිමත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ශ්‍රී ලංකාව යළි සංවිධානය වීමට සිදු වේ

ශ්‍රී ලංකාව සඳහා මෙම පරාජය ගෙදර සිට ඈත් වූ පිටසක්වල තත්ත්වයන් යටතේ ක්‍රීඩාවේ දිගම ආකෘතියේදී ඔවුන් මුහුණ දෙන අභියෝගවල දැඩි මතක්කිරීමක් ය. ඉනිම් දෙකෙහිම අවශ්‍ය මට්ටමින් තරඟකාරී ලෙස ක්‍රීඩා කිරීමට කණ්ඩායමට නොහැකි වූ නිසා, කළමනාකරණ කාර්ය මණ්ඩලයට මාලාවේ ඉදිරි තරඟ ඉදිරිපිට ප්‍රධාන ගැටළු සහිත අංශ ආමන්ත්‍රණය කිරීමට සිදු වනු ඇත.

මෙම බරපතල පසුබෑමෙන් ලයන්ස් කණ්ඩායම නැවත ජවයෙන් නැගිටිනු ඇතැයි ප්‍රේක්ෂකයන් ගෙදරදී බලාපොරොත්තුවෙන් සිටිනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

යුරෝපයේ මාරාන්තික තාප තරංගයට මරණ 1,300කට අධික සංඛ්‍යාවක් සම්බන්ධ බව WHO පවසයි Sinhala

යුරෝපයේ මාරාන්තික තාප තරංගයට මරණ 1,300කට අධික සංඛ්‍යාවක් සම්බන්ධ බව WHO පවසයි

දරුණු තාපය යුරෝපීය රටවල් පුරා විනාශකාරී බලපෑමක් ඇති කරයි යුරෝපය පුරා හමා ගිය දැඩි තාප තරංගය හේතුවෙන් මරණ 1,300කට අධික සංඛ්‍යාවක් සිදු වූ බව ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය…

29 Jun 2026 Discuss
අතාපත්තු ඉනිම හොඳින් ඇරඹූ අතර නිලක්ෂිකා අවසානය සුරක්ෂිත කළාය — ශ්‍රී ලංකාවේ අර්ධ අවසාන සිහිනය ජීවත්ව තිබේ Sinhala

අතාපත්තු ඉනිම හොඳින් ඇරඹූ අතර නිලක්ෂිකා අවසානය සුරක්ෂිත කළාය — ශ්‍රී ලංකාවේ අර්ධ අවසාන සිහිනය ජීවත්ව තිබේ

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කිකට් කණ්ඩායම, ක්‍රීඩාංගණ නායිකා චාමරි අතාපත්තුගේ දීප්තිමත් ආරම්භය සහ පහළ පෙළ පිතිකරු නිලක්ෂිකා සිල්වාගේ සන්සුන් හා පරිණත දායකත්වය ඇසුරින්,…

29 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස දීර්ඝ කිරීමට එරෙහිව ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමයට LAWASIA සහාය දක්වයි Sinhala

ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස දීර්ඝ කිරීමට එරෙහිව ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමයට LAWASIA සහාය දක්වයි

ආසියා හා පැසිෆික් නීති සංගමය (LAWASIA) විසින්, ශ්‍රී ලංකාවේ උසස් අධිකරණවල සේවය කරන විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස දීර්ඝ කිරීමේ රජයේ ප්‍රයත්නයට එරෙහිව ශ්‍රී ලංකා…

29 Jun 2026 Discuss