ප්රඥාවට බෞද්ධ මාර්ගය: පැවැත්මේ ත්රිලක්ෂණය අවබෝධ කර ගැනීම
බුද්ධ දර්ශනය මානව ඉතිහාසයේ වඩාත් පැරණිතම හා දිගුකල් පැවතෙන දාර්ශනික සහ සදාචාරාත්මක සම්ප්රදායන්ගෙන් එකක් ලෙස සැලකෙන අතර, පැවැත්මේ ස්වභාවය අවබෝධ කර ගැනීමට සහ දුකෙන් මිදීමේ මාර්ගය සොයා යාමට සවිස්තරාත්මක රාමුවක් ඉදිරිපත් කරයි. මෙම පුරාණ ප්රඥාවේ හදවතේම පිහිටා ඇත්තේ, සසර ගමනේ තතු ඉක්මවා ගොස් යථාර්ථය ඇති සැටියෙන්ම දැකීමට පිළිවෙදුන්ව ආරාධනා කරන සංකල්පයක් — එනම් ත්රිලක්ෂණයයි.
සත්යය මුල් කරගත් රාමුවක්
ත්රිලක්ෂණය බෞද්ධ චින්තනයේ මූලික ශිලා ස්ථම්භයක් ව, ලොව හා තමන්ගේම අභ්යන්තර ජීවිතය වඩාත් පැහැදිලිව හා සත්යවාදීව පරීක්ෂා කර බලා ගැනීමට පුද්ගලයන්ට දෘෂ්ටි කෝණයක් සලසා දෙයි. තෘෂ්ණාව, ඇල්ම හෝ මිත්යා දෘෂ්ටිය හරහා ජීවිතය දෙස බැලීම වෙනුවට, සියලු ධර්මතාවයන්ගේ සැබෑ ස්වභාවය කෙරෙහි සෘජු හා නිර්භීත ඇල්මක් ඇති කර ගන්නා ලෙස බෞද්ධ ශාසනය දිරිමත් කරයි.
බුද්ධත්වය කරා ගමන
බුද්ධ දර්ශනය සංකීර්ණ දාර්ශනික න්යාය සමූහයක් පමණක් ඉදිරිපත් නොකරයි. එය ප්රායෝගික මාර්ගයක් — සැබෑ පරිවර්තනය අරමුණු කරගත් ජීවත්වූ විමසීමේ හා ශික්ෂාවේ අත්දැකීමක් — ඉදිරිපත් කරයි. යථාර්ථය නිවැරදිව අවබෝධ කර ගැනීම ඇනිකෙල්ලක් පිළිබඳ බුද්ධිමය ව්යායාමයක් පමණක් නොවේ; එය දුකෙන් මිදීමේ මාර්ගයේ අත්යවශ්ය පියවරක් ලෙස සැලකේ.
- සියලු දේ අනිත්ය ස්වභාවය හඳුනා ගැනීම
- සංස්කෘත පැවැත්මෙහි ජාත්යන්තරව ඇති දුක්ඛ ස්වභාවය පිළිගැනීම
- ස්ථිර, නොවෙනස්වන ආත්මයක් නොමැති බව වටහා ගැනීම
බුද්ධ ශාසනය දේශනා කරන්නේ, දුක ඇතිවන්නේ ලෝකයෙන් නොව, ලෝකය පිළිබඳ අපගේ වැරදි වැටහීමෙන් බවත්, දේ ඇති සැටියෙන්ම දකින මොහොතේ ප්රඥාව ආරම්භ වන බවත්ය.
ශ්රී ලාංකික පාඨකයන්ට අදාළත්වය
බෞද්ධාගම සංස්කෘතික හා ජාතික අනන්යතාවය හා ගැඹුරින් බැඳී ඇති ශ්රී ලංකාව වැනි රටකට මෙම ශාසනික දේශනා විශේෂ අනුනාදයක් දරයි. දිවයිනේ ප්රමුඛ ස්ථානය හිමිකර ගෙන ඇති ථේරවාද බෞද්ධ සම්ප්රදාය, පුද්ගල හා සාමූහික සුභසාධනයේ මාර්ගයක් ලෙස ධර්මය කෙලින්ම අධ්යයනය කිරීම හා භාවනා කිරීම කෙරෙහි විශේෂ අවධාරණයක් ගන්නා ලදී.
නූතන ජීවිතය වැඩිවැඩියෙන් සංකීර්ණ හා අවධානය විකර්ෂණය කරන්නා සේ ගහනවෙමින් යන මෙකල, නතර වී, මෙනෙහි කොට, පැහැදිලිව දකින ලෙස ඉල්ලා සිටින බෞද්ධ දර්ශනයේ කාලාතීත ආයාචනය — අභ්යන්තර සාමය සොයන පුද්ගලයන්ට මෙන්ම සාමය හා අවබෝධය දෙසට ප්රයත්න ගන්නා සමාජ ප්රජාවන්ටද — අදටත් එතරම්ම හදිසි හා අර්ථවත් ය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.