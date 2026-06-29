Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

අසාධාරණ මිල ගණන් සහ පොහොර අර්බුදය හමුවේ ශ්‍රී ලංකාවේ වී ගොවීන් නැගී සිටිති

29 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
අසාධාරණ මිල ගණන් සහ පොහොර අර්බුදය හමුවේ ශ්‍රී ලංකාවේ වී ගොවීන් නැගී සිටිති

සිය නිෂ්පාදන පිරිවැය සැබැවින්ම පිළිබිඹු කරන මිල ගණන්වලට තම අස්වැන්න විකිණීමට නොහැකිව දැඩි අසහනයෙන් පසුවන ශ්‍රී ලංකාව පුරා වී ගොවීහු විරෝධතාවල් දියත් කරමින් සිටිති. තමන්ට දැරිය හැකි මිල ගණන්වලට පොහොර ලබා දෙන ලෙස රජයෙන් ඉල්ලා සිටීමද ඔවුන්ගේ හදිසි ඉල්ලීමක් වී තිබේ.

ආමන්ත්‍රණය නොකළ අදහස් දැක්වීම්

වී ගොවීන්ගෙන් එල්ල වන දිනෙන් දිනෙ වැඩිවන පීඩනය නො顧ා, රජය මෙතෙක් ඔවුන්ගේ ගැටලුවලට අර්ථවත් ලෙස ප්‍රතිචාර දැක්වීමෙන් අපොහොසත් වී ඇත. කෘෂිකර්ම යෙදවුම් වියදම් ඉහළ යමින් පවතින අතරේ, ධාන්‍ය සඳහා ලැබෙන මිල ගණන් ඉතාමත් අඩු මට්ටමක පැවතීමත් සමඟ ගොවීන් දැඩි ආර්ථික අවදානමකට ලක්ව ඇතැයි ඔවුහු පවසති.

ප්‍රමාණවත් නොවන විකිණුම් මිල සහ දැරිය නොහැකි පොහොර යන දෙවිධ බරක් හේතුවෙන්, වී වගාව ප්‍රධාන ජීවනෝපාය ලෙස රඳා සිටින දහස් ගණනක් ගොවි පවුල් සඳහා ගොවිතැන ක්‍රමයෙන් දරාගත නොහැකි කටයුත්තක් බවට පත්ව ඇත.

කෙත්වතු ශෝකය

වී ගොවිතැන ශ්‍රී ලංකාවේ කෘෂිකාර්මික අනන්‍යතාවයේ සහ ආහාර සුරක්ෂිතතාවේ හදවත ලෙස සැලකේ. ජාතියේ ප්‍රධාන ආහාර බෝගය වගා කරන්නන්ට තම කටයුතු පවත්වාගෙන යාමට නොහැකි වූ විට, ඒ ප්‍රතිවිපාක ගොවිපල දොරටු ඉක්මවා බොහෝ දුරකට විහිදෙයි — ග්‍රාමීය ජීවනෝපාය, දේශීය ආර්ථිකයන් සහ අවසානයේ සාමාන්‍ය ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට ලබා ගත හැකි ආහාර සැපයුමටද තර්ජනයක් ඇති කෙරේ.

  • ධාන්‍ය සඳහා වර්තමාන වෙළඳපල මිල ගණන් හරහා නිෂ්පාදන පිරිවැය ආපසු ලබා ගැනීමට ගොවීන්ට නොහැකිය
  • දැරිය හැකි මිලකට පොහොර ලබා ගැනීම කුඩා පරිමාණ ගොවීන් බොහෝ දෙනෙකුට තවමත් අසීරු කාර්යයකි
  • රජයේ මැදිහත්වීම් සඳහා කරනු ලබන ඉල්ලීම් නොසළකා හරිත හෙයින් විරෝධතා තීව්‍ර වී ඇත

ක්ෂණික රජයේ ක්‍රියාමාර්ගය සඳහා ඉල්ලීම්

ගොවි ප්‍රජාවන් ඉල්ලා සිටින්නේ, තවදුරටත් ප්‍රමාද නොකර බලධාරීන් ප්‍රායෝගික පියවර ගත යුතු බවයි. ඔවුන් විසින් ඉල්ලා සිටිනුයේ, ගොවීන්ට ස්ථිරව සැලසුම් කිරීමට සහ සිය අස්වැන්න තිරසාරව කළමනාකරණය කිරීමට ඉඩ සලසන, විශ්වාසදායක සහ සහනාධාර ලත් පොහොර සැපයුම් ක්‍රමයක් සමඟ ගෙවීම සහ ස්වාරස්ය සහිත මිල ගණන් ක්‍රමවේදයක් ස්ථාපිත කළ යුතු බවයි.

රජය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමෙන් දිගටම වළකී නම්, ගොවීන් බොහෝ දෙනෙකු වගාව සම්පූර්ණයෙන්ම අතහැර දමන ස්ථාවරයට පත්විය හැකි බවත්, ඒ හේතුවෙන් රටේ ආහාර නිෂ්පාදන ධාරිතාවට දිගු කාලීන බරපතළ ප්‍රතිවිපාක ඇති විය හැකි බවත් වී ගොවීහු අවවාද කරති.

විරෝධතා ගොරෝසු ශබ්දයෙන් ඉහළ යත්ම, බොරු ප්‍රකාශ ඉක්මවා, ග්‍රාමීය ශ්‍රී ලංකාවේ බොහෝ කලක් තිස්සේ කොඳු නාරටිය වූ ගොවි ප්‍රජාවට ප්‍රායෝගික සහනයක් ලබා දෙන ලෙස රජය කෙරෙහි පීඩනය ක්‍රමයෙන් ගොඩ නැඟෙමින් ඇත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

කේමාර් රෝච් 300 වැනි ටෙස්ට් වික්කට් සංධිස්ථානයට පත්වෙද්දී වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ඉනිමක් සහ රනක් 217කින් ශ්‍රී ලංකාව ලුහුබඳී Sinhala

කේමාර් රෝච් 300 වැනි ටෙස්ට් වික්කට් සංධිස්ථානයට පත්වෙද්දී වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ඉනිමක් සහ රනක් 217කින් ශ්‍රී ලංකාව ලුහුබඳී

වෙස්ට් ඉන්ඩීස් වේගවත් පන්දු යවන්නා කේමාර් රෝච් තම 300 වැනි ටෙස්ට් වික්කට් ලබාගනිමින් කැරිබියානු ක්‍රිකට් ඉතිහාසයට තම නම තවදුරටත් කැටයම් කරගත් අතර, ස්වාගතික…

29 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව 2026 වර්ෂය සඳහා ලොව හොඳම වෛද්‍ය සංචාරක ගමනාන්ත 50 අතරට Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව 2026 වර්ෂය සඳහා ලොව හොඳම වෛද්‍ය සංචාරක ගමනාන්ත 50 අතරට

ශ්‍රී ලංකාව 2026 වර්ෂය සඳහා ලොව හොඳම වෛද්‍ය සංචාරක ගමනාන්ත 50 අතර තම ස්ථානය තහවුරු කර ගනිමින්, රටේ සෞඛ්‍ය සේවා හා සංචාරක අංශවල ඉතිහාසගත සන්ධිස්ථානයක් කරා ළඟා…

29 Jun 2026 Discuss
ඉන්දියාවේ සයිඩස් ලයිෆ්සයන්සස් සහ සන්ෂයින් එක්ව හොරණ හි ඩොලර් මිලියන 20ක ඖෂධ කර්මාන්ත ශාලාවක් විවෘත කරයි Sinhala

ඉන්දියාවේ සයිඩස් ලයිෆ්සයන්සස් සහ සන්ෂයින් එක්ව හොරණ හි ඩොලර් මිලියන 20ක ඖෂධ කර්මාන්ත ශාලාවක් විවෘත කරයි

දේශීය ඖෂධ කර්මාන්තය ශක්තිමත් කිරීමේ ශ්‍රී ලංකාවේ අභිලාෂය සැලකිය යුතු ඉදිරි පියවරක් තබමින්, ඉන්දීය ඖෂධ දෙවැනියකු නොවන සයිඩස් ලයිෆ්සයන්සස් සහ දේශීය හවුල්කරු…

29 Jun 2026 Discuss