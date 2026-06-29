2026 දී ශ්රී ලංකාවේ රජයේ ආදායම පහත වැටීමට නියමිතයි — මුදල් අමාත්යාංශය අනතුරු අඟවයි
ඉදිරි වර්ෂය සඳහා ආදායම් පහත වැටීමක් පුරෝකථනය වෙයි
2026 වර්ෂයේ දී රජයේ ආදායම අඩු වනු ඇතැයි ශ්රී ලංකාවේ මුදල් අමාත්යාංශය පෙන්වා දී ඇති අතර, දිගුකාලීන ආර්ථික අර්බුදයකින් මිදීමට කටයුතු කරන රටේ ක්රමවත් රාජ්ය මූල්ය තහවුරු කිරීමේ ප්රයත්නයන් සම්බන්ධයෙන් නව කනස්සල්ලක් මතු වී තිබේ.
රාජ්ය මූල්ය ප්රකෘතිය සඳහා පසුබෑමක්
අන්තර්ජාතික මූල්ය අරමුදලේ සහාය ඇතිව ක්රියාත්මක ප්රතිසංස්කරණ වැඩසටහනේ මූලික ස්තම්භයක් ලෙස රාජ්ය ආදායම් වැඩිදියුණු කිරීම කෙරෙහි අඛණ්ඩව රජයන් විශේෂ අවධානය යොමු කර ඇති බැවින්, මෙම පුරෝකථනය ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික ප්රකෘතිලාභී ගමන්මඟේ කැපී පෙනෙන වර්ධනයක් ලෙස සලකනු ලැබේ. ආදායම් අඩු වීමක් සිදු වුවහොත්, රාජ්ය මූල්ය ඉලක්ක සපුරාලීමට සහ රාජ්ය වියදම් කැපවීම් පවත්වා ගැනීමට රජය මත අමතර පීඩනයක් එල්ල වනු ඇත.
2022 වර්ෂයේ ඓතිහාසික ස්වෛරී පැහැර හැරීමෙන් පසු ණය තිරසාරත්වය පවත්වා ගැනීමට සහ ආයෝජක විශ්වාසය යළි ස්ථාපිත කිරීමට රට කටයුතු කරන මෙම අවස්ථාවේ, මුදල් අමාත්යාංශයේ පුරෝකථනය අයවැය කළමනාකරණය සඳහා ඉදිරියේ ඇති විය හැකි අභියෝග පිළිබඳ සංඥාවක් ලබා දෙයි.
ක්රියාත්මක IMF වැඩසටහනට ඇති ඇඟවීම්
ශ්රී ලංකාව දැනට අන්තර්ජාතික මූල්ය අරමුදල සමඟ ගිවිසගත් ආධාර ගිවිසුමක් යටතේ කටයුතු කරමින් සිටින අතර, එය ආදායම් ක්රියාකාරිත්වය සහ හිඟය අඩු කිරීම සම්බන්ධයෙන් දැඩි කොන්දේසි පනවා ඇත. රජයේ ආදායමේ ඕනෑම හිඟයක් වැඩසටහනේ මිණුම් සීමා සපුරාලීම සංකීර්ණ කළ හැකි අතර, අනාගත මූල්ය ආධාර වාරික නිකුත් කිරීමට ද බාධා ඇති කළ හැකිය.
මෑතකාලීන බදු ප්රතිපත්ති සකස් කිරීම් සහ සංචාරක කර්මාන්තය, වෙළඳාම හා දේශීය පරිභෝජනය ඇතුළු ප්රධාන ආර්ථික අංශවල සමස්ත ක්රියාකාරිත්වය ද සැලකිල්ලට ගනිමින්, ආර්ථික විද්යාඥයන් සහ ප්රතිපත්ති විශ්ලේෂකයන් අමාත්යාංශයේ ආදායම් පුරෝකථන දැඩි ලෙස විමර්ශනය කිරීමට ඉඩ ඇත.
පොදු ජනතාව හා පාර්ලිමේන්තු විමර්ශනයක් අපේක්ෂා කෙරේ
රජයේ මූල්ය සැලසුම්කරණයේ වැඩි විනිවිදභාවයක් ඉල්ලා අඛණ්ඩව හඬ නඟා ඇති විපක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රීවරුන් සහ සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම්වල සැලකිය යුතු අවධානයක් මෙම අනාවරණය කෙරෙහි යොමු වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. අයවැය කරුණු සම්බන්ධ පාර්ලිමේන්තු විවාද දේශපාලනිකව උද්දීපිත රංගනයක්ව පවතින බැවින්, 2026 සඳහා ආදායම් දෘෂ්ටිය ඉදිරි රාජ්ය මූල්ය සාකච්ඡාවල කැපී පෙනෙන ස්ථානයක් ගනු ඇති බව නිසැකය.
රජය 2026 අයවැය රාමුව සකස් කිරීමට සූදානම් වන විට, අපේක්ෂිත ආදායම් පහත වැටීමට හේතු වන නිශ්චිත සාධක සම්බන්ධව මුදල් අමාත්යාංශයෙන් වැඩිදුර විස්තර ලබා ගත හැකි වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.