ශ්රී ලංකාව දිවයින පුරා සමාවේශී සැමරුම් රැල්ලක් සමඟ ප්රයිඩ් මාසය සනිටුහන් කරයි
විවිධත්වය හා සමානාත්මතාව සැමරීමට ප්රජාවන් එක්වෙයි
ශ්රී ලංකාව මෙlethal වසරේ ප්රයිඩ් මාසයේ ගෝලීය සැමරුමට එක්වූයේ, රටේ LGBTQ+ ප්රජාවේ හා එහි සහයකයන්ගේ වර්ධනීය දෘශ්යතාව පිළිබිඹු කරන සිදුවීම්, රැස්වීම් හා සහයෝගීතා ප්රකාශනයන් මාලාවක් හරහාය.
දිවයින පුරා, පුද්ගලයන්, සිවිල් සමාජ සංවිධාන හා උද්ඝෝෂණ කණ්ඩායම් විවිධත්වය සැමරීමට, සමාවේශීතාව ප්රවර්ධනය කිරීමට හා ශ්රී ලාංකික LGBTQ+ පුද්ගලයන්ගේ අයිතිවාසිකම් හා ගෞරවය පිළිබඳ දැනුවත්භාවය ඉහළ නැංවීමට නිර්මාණය කරන ලද විවිධ ක්රියාකාරකම්වලට සහභාගී විය.
දෘශ්යතාවයේ හා ප්රකාශනයේ මාසයක්
එක්සත් ජනපදයේ 1969 ස්ටෝන්වෝල්් නැගිටීම සිහිපත් කිරීම සඳහා සෑම ජූනි මාසයකම ජාත්යන්තරව සනිටුහන් කෙරෙන ප්රයිඩ් මාසය, පසුගිය වසර කිහිපය තුළ ශ්රී ලංකාවේ ක්රමයෙන් වැඩි ඉදිරි ගමනක් ලබා ඇත. මෙlethal වසරේ සැමරුම් ද එම ප්රවණතාව ඉදිරියට ගෙන ගිය අතර, සහභාගිවූවන් තම අනන්යතාවයන් ප්රකාශ කිරීමට හා වැඩි නීතිමය හා සමාජීය ආරක්ෂාවක් සඳහා කැඳවීමට මෙම අවස්ථාව යොදාගත්හ.
මාසය පුරා පවත්වන ලද සිදුවීම්වලට ප්රජා රැස්වීම්, සාකච්ඡා මණ්ඩල, කලා ප්රදර්ශන හා සමාජ මාධ්ය ව්යාපාර ඇතුළත් වූ අතර, ඒ සියල්ල කේන්ද්ර වූයේ පිළිගැනීම, ප්රේමය හා මානව අයිතිවාසිකම් යන තේමාවන් වටාය.
නීතිමය ප්රතිසංස්කරණ සඳහා කැඳවීම් කේන්ද්රීයව පවතී
සැමරුම්වලින් ඔබ්බට, ශ්රී ලංකාවේ සමලිංගික සබඳතා අපරාධීකරණය කිරීම තවමත් ක්රියාත්මක කරන ය植民統治 යුගයේ නීති අහෝසි කිරීම සඳහා ආධිවේගීවරු ප්රයිඩ් මාසය වේදිකාවක් ලෙස යොදාගත්හ. දණ්ඩ නීති සංග්රහයේ 365 හා 365A වගන්ති අයිතිවාසිකම් කණ්ඩායම් සඳහා ප්රධාන කනස්සල්ලක් ව පවතින අතර, මෙම විධිවිධාන වෙනස්කම් ස්ථිරකරවන බවත්, LGBTQ+ පුද්ගලයන් හිරිහැර හා අපයෝජනවලට ගොදුරු වීමට ඉඩ ලබාදෙන බවත් ඔවුහු තර්ක කරති.
ප්රජා සාමාජිකයන් හා ක්රියාකාරීන් අවධාරණය කළේ ප්රයිඩ් යනු හුදෙක් සැමරුමක් පමණක් නොව, ශ්රී ලංකාවේ සමාන අයිතිවාසිකම් හා නීතිමය පිළිගැනීම සඳහා ගෙනයන අඛණ්ඩ අරගලයේ මතක් කිරීමක් ද වන බවයි.
වර්ධනීය සහයකයන් හා වෙනස්වන ආකල්ප
මෙlethal වසරේ සැමරුම් තරුණ ශ්රී ලාංකිකයන් හා නාගරික ප්රජාවන් අතර ආකල්පවල පුළුල් වෙනසක් ද ඉස්මතු කළ අතර, ව්යාපාරික ස්ථාන, නිර්මාණාත්මක අවකාශ හා රාජ්ය නොවන සංවිධාන ගණනාවක් මාසය තුළ LGBTQ+ සමාවේශීතාවයට තම සහාය ප්රසිද්ධියේ ප්රකාශ කළේය.
ශ්රී ලංකාව තවමත් LGBTQ+ පුරවැසියන් සඳහා නීතිමය ආරක්ෂාවන් ක්රියාවට නංවා නොමැති වුවද, ප්රයිඩ් මාසය සනිටුහන් කෙරෙන ක්රමයෙන් වැඩිවන විවෘතභාවය ක්රමිකව සිදුවන සංස්කෘතික පරිණාමයක සංඥාවකි — ආධිවේගීවරු යන්ත් කාරක ද අර්ථාන්විත ව්යවස්ථාදායක වෙනසක් බවට පරිවර්තනය වනු ඇතැයි ඔවුහු බලාපොරොත්තු වෙති.
ප්රයිඩ් මාසය අවසන් වෙත්ම, සංවිධායකයන් හා සහභාගිවූවන් සැමරුම් අතරතුර ජනිත වූ සංවාද ජූනි මාසයෙන් ඔබ්බට ද ඉදිරිපත් වනු ඇති බවට ශුභවාදීත්වය ප්රකාශ කළ අතර, සමානාත්මතාව සඳහා වූ තල්ලුව ප්රසිද්ධ සාකච්ඡාවේ ස්ථිරව රඳවාගනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.