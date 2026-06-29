Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව 2026 වර්ෂය සඳහා ලොව හොඳම වෛද්‍ය සංචාරක ගමනාන්ත 50 අතරට

29 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාව 2026 වර්ෂය සඳහා ලොව හොඳම වෛද්‍ය සංචාරක ගමනාන්ත 50 අතරට

ශ්‍රී ලංකාව 2026 වර්ෂය සඳහා ලොව හොඳම වෛද්‍ය සංචාරක ගමනාන්ත 50 අතර තම ස්ථානය තහවුරු කර ගනිමින්, රටේ සෞඛ්‍ය සේවා හා සංචාරක අංශවල ඉතිහාසගත සන්ධිස්ථානයක් කරා ළඟා වී ඇත. ආසියාවේ ප්‍රමුඛ සෞඛ්‍ය සංචාරක කේන්ද්‍රස්ථානයක් බවට පත් වීමේ ජාතික අභිලාෂය සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා මෙය සුවිශේෂ පියවරක් ලෙස සැලකේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ සෞඛ්‍ය සේවා අංශයට හිමි වූ ඉහළ පිළිගැනීමක්

මෙම ජයග්‍රහණය තුළින් ශ්‍රී ලංකාව, ලොව පුරා ස්ථාපිත වෛද්‍ය සංචාරක බලකොටු රටවල් පෙළට සමගාමීව ඉදිරිපත් වන අතර, රටේ සෞඛ්‍ය යටිතල පහසුකම්, වෛද්‍ය ප්‍රවීණතාව සහ රෝගීන්ගේ සමස්ත අත්දැකීම කෙරෙහි ජාත්‍යන්තර විශ්වාසය ප්‍රබෝධමත් ලෙස වර්ධනය වෙමින් පවතින බව සනාථ කරයි. මෙම පිළිගැනීම, තරඟකාරී මිලකදී ගුණාත්මක වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර සෙවීමට රටට පැමිණෙන විදේශ රෝගීන් සංඛ්‍යාව ඉහළ නැංවීමට හේතු වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ලොව වටා සිටින සංචාරකයන් අත්‍යවශ්‍ය වෛද්‍ය ක්‍රියා පටිපාටි හා විනෝද සංචාර ඒකාබද්ධ කර ගැනීමට නැඹුරු වෙමින්, පුළුල් සංචාරක කර්මාන්තය තුළ වෛද්‍ය සංචාරකත්වය ඉහළ වටිනාකමක් ඇති අංශයක් ලෙස ක්‍රමයෙන් මතු වෙමින් තිබේ. ශ්‍රී ලංකාව ඉහළ 50 අතරට ඇතුළු වීම, වේගයෙන් වර්ධනය වන මෙම ඉල්ලුම සපුරාලීමේ රටේ දිනෙන් දින පුළුල් වෙමින් ඇති ධාරිතාව පිළිබිඹු කරයි.

ශ්‍රී ලංකාව වෙනස් වන්නේ කෙසේද

දක්ෂ වෛද්‍ය වෘත්තිකයන්, නූතන රෝහල් පහසුකම් සහ බටහිර රටවලට සාපේක්ෂව සැලකිය යුතු ලෙස අඩු ප්‍රතිකාර වියදම් ඒකාබද්ධ කරන ගමනාන්තයක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව දිගු කලක් තිස්සේ ජාත්‍යන්තරව හඳුනාගෙන ඇත. මෙම සාධක, රටේ ස්වාභාවික සෞන්දර්යය, සාංස්කෘතික උරුමය සහ ආගන්තුක සත්කාරය සමඟ එක් ව, ජාත්‍යන්තර රෝගීන් සඳහා ඉතා ආකර්ශනීය යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරයි.

  • කලාපීය සම වයසේ රටවලට සාපේක්ෂව වෛද්‍ය ක්‍රියා පටිපාටි සඳහා තරඟකාරී මිල ගණන්
  • ජාත්‍යන්තරව අක්‍රේඩිටේෂන් ලත් රෝහල් හා විශේෂඥ සායනවල වර්ධනය වන ජාලයක්
  • විවිධ ජාත්‍යන්තර රෝගීන් සේවය කිරීමේ හැකියාව ඇති ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් සන්නිවේදනය කළ හැකි වෛද්‍ය කාර්ය මණ්ඩලය
  • නූතන වෛද්‍ය විද්‍යාව සමඟ අනුපූරකව, ආයුර්වේද ප්‍රතිකාර ඇතුළු ශක්තිමත් සාම්ප්‍රදායික සෞඛ්‍ය සේවා පිරිනැමීම්

දූපතට හිමි ආර්ථික ප්‍රතිලාභ

ස්වකීය ආර්ථිකය ප්‍රතිනිර්මාණය කර විවිධාංගීකරණය කිරීමට ක්‍රියාශීලීව කටයුතු කරන රටක් ලෙස, වෛද්‍ය සංචාරකත්වයේ වර්ධනය දේශීය සෞඛ්‍ය සේවා ප්‍රමිතිය ඉහළ නංවමින් ම විදේශ විනිමය ආදායම් ඉපයීමේ වටිනා අවස්ථාවක් ශ්‍රී ලංකාවට ඉදිරිපත් කරයි. මෙම අංශය සිය සම්පූර්ණ විභවයට දියුණු කිරීම සඳහා රාජ්‍ය ආයෝජනය හා ප්‍රතිපත්ති සහාය වැඩිදියුණු කරන ලෙස කර්මාන්ත ප්‍රවේශකයන් දිගු කලක් තිස්සේ පෙනී සිටිති.

2026 සඳහා ලොව හොඳම වෛද්‍ය සංචාරක ගමනාන්ත 50 අතරට ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළත් වීම, මෙම අංශයේ අති විශාල නොදියුණු විභවතාව සහ රටේ රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික සෞඛ්‍ය සේවා සපයන්නන් විසින් දැනටමත් ළඟා කර ගෙන ඇති ප්‍රගතිය ඉස්මතු කරයි.

ඉදිරි ගමන

මෙම පිළිගැනීම, අවශ්‍ය යටිතල පහසුකම් තවදුරටත් සංවර්ධනය කිරීමට, වෛද්‍ය වීසා ක්‍රියාවලිය සරල කිරීමට, මාලදිවයින, ඕස්ට්‍රේලියාව, එක්සත් රාජධානිය සහ මැද පෙරදිග වැනි ප්‍රධාන ප්‍රභව වෙළෙඳපොළවල ශ්‍රී ලංකාව වඩාත් ආක්‍රමණශීලී ලෙස ප්‍රවර්ධනය කිරීමට, බලධාරීන් හා කර්මාන්ත නායකයන් මෙය පිම්මක් ලෙස භාවිත කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ශ්‍රී ලංකාව ස්වකීය ආර්ථික යථා තත්ත්වයේ ගමන් මාර්ගය ඉදිරියට ගෙනයන විට, මෙවැ

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

කේමාර් රෝච් 300 වැනි ටෙස්ට් වික්කට් සංධිස්ථානයට පත්වෙද්දී වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ඉනිමක් සහ රනක් 217කින් ශ්‍රී ලංකාව ලුහුබඳී Sinhala

කේමාර් රෝච් 300 වැනි ටෙස්ට් වික්කට් සංධිස්ථානයට පත්වෙද්දී වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ඉනිමක් සහ රනක් 217කින් ශ්‍රී ලංකාව ලුහුබඳී

වෙස්ට් ඉන්ඩීස් වේගවත් පන්දු යවන්නා කේමාර් රෝච් තම 300 වැනි ටෙස්ට් වික්කට් ලබාගනිමින් කැරිබියානු ක්‍රිකට් ඉතිහාසයට තම නම තවදුරටත් කැටයම් කරගත් අතර, ස්වාගතික…

29 Jun 2026 Discuss
ඉන්දියාවේ සයිඩස් ලයිෆ්සයන්සස් සහ සන්ෂයින් එක්ව හොරණ හි ඩොලර් මිලියන 20ක ඖෂධ කර්මාන්ත ශාලාවක් විවෘත කරයි Sinhala

ඉන්දියාවේ සයිඩස් ලයිෆ්සයන්සස් සහ සන්ෂයින් එක්ව හොරණ හි ඩොලර් මිලියන 20ක ඖෂධ කර්මාන්ත ශාලාවක් විවෘත කරයි

දේශීය ඖෂධ කර්මාන්තය ශක්තිමත් කිරීමේ ශ්‍රී ලංකාවේ අභිලාෂය සැලකිය යුතු ඉදිරි පියවරක් තබමින්, ඉන්දීය ඖෂධ දෙවැනියකු නොවන සයිඩස් ලයිෆ්සයන්සස් සහ දේශීය හවුල්කරු…

29 Jun 2026 Discuss
අසාධාරණ මිල ගණන් සහ පොහොර අර්බුදය හමුවේ ශ්‍රී ලංකාවේ වී ගොවීන් නැගී සිටිති Sinhala

අසාධාරණ මිල ගණන් සහ පොහොර අර්බුදය හමුවේ ශ්‍රී ලංකාවේ වී ගොවීන් නැගී සිටිති

සිය නිෂ්පාදන පිරිවැය සැබැවින්ම පිළිබිඹු කරන මිල ගණන්වලට තම අස්වැන්න විකිණීමට නොහැකිව දැඩි අසහනයෙන් පසුවන ශ්‍රී ලංකාව පුරා වී ගොවීහු විරෝධතාවල් දියත් කරමින්…

29 Jun 2026 Discuss