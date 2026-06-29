Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

රොච් ටෙස්ට් කඩඉම් 300 සපිරීමත් සමඟ වෙස්ට් ඉන්ඩීස් පිළිය ශ්‍රී ලංකාව පරදා යයි

29 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
රොච් ටෙස්ට් කඩඉම් 300 සපිරීමත් සමඟ වෙස්ට් ඉන්ඩීස් පිළිය ශ්‍රී ලංකාව පරදා යයි

වෙස්ට් ඉන්ඩීස් වේගී පන්දු යවන්නෙකු වන කෙමාර් රොච්, ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව ඒකාධිපත්‍ය ජයක් ලබා ගනිමින් ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ 300 වැනි වික්කට් සිය නාමයට ලියා ගනිමින්, කැරිබියානු ක්‍රිකට්හි වඩාත්ම ප්‍රශංසාලාභී වේගී පන්දු යවන්නන් අතර සිය ස්ථානය තහවුරු කර ගත්තේය.

වෘත්තීය ජීවිතයේ සන්ධිස්ථානයක්

දශකයකට වැඩි කාලයක් පුරා වෙස්ට් ඉන්ඩීස් වේගී පන්දු යැවීමේ ශිලා කොණ ලෙස ක්‍රියා කළ රොච්, ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහි ටෙස්ට් තරගය අතරතුර ගෞරවනීය වික්කට් 300 සන්ධිස්ථානයට ළඟා වී, ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ දිගුම ආකෘතිය තුළ එම ජයග්‍රහණය සාක්ෂාත් කරගත් ශ්‍රේෂ්ඨ කණ්ඩායමකට සම්බන්ධ විය. මෙම සන්ධිස්ථානය කණ්ඩායම් සහ විරුද්ධ ක්‍රීඩකයින් ඇතුළු ලොව පුරා ක්‍රිකට් රසිකයින්ගෙන් පුළුල් ප්‍රශංසාවට ලක් විය.

අත්දැකීම් බහුල මෙම වේගී පන්දු යවන්නා, දිගු කලක් ධාරාව වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ප්‍රහාරක ශක්තියේ කේන්ද්‍රස්ථානය ලෙස සැලකෙන අතර, මෙම ජයග්‍රහණය ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ඉලක්ක කරගත් ඔහුගේ ස්ථාවරකම, ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව සහ කැපවීමේ සාක්ෂියක් ලෙස දිලිසේ.

වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ශ්‍රී ලංකාව ජය ගනී

පෞද්ගලික සන්ධිස්ථානයෙන් ඔබ්බට ගිය කල, තරගය ශ්‍රී ලංකාවට කඩු කෑ දිනයක් බවට පත් විය. වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කණ්ඩායම සෑම අංශයකින්ම ආධිපත්‍යය දැරූ අතර ශ්‍රී ලංකා පිළේ පිතිකරු පෙළ, ලබාදෙනු ලැබූ වේගය හා දිශාවට ඔරොත්තු දීමට ගිනිලා කිනිත්තා ගිළී සසල විය.

මෙම ප්‍රතිඵලය ශ්‍රී ලංකාවේ විශ්වාසයට දැඩි පහරක් ගනු ඇත; විශේෂයෙන්ම ටෙස්ට් ක්‍රිකට්හි ස්ථාවරකම ගොඩනැගීමට කණ්ඩායම දිවෙන මෙවන් වේලාවක. රොච්ගේ ආශ්වාදජනක දස්කමෙන් ශක්‍ය වූ පන්දු යැවීමේ ප්‍රහාරය, ශ්‍රී ලංකා පිතිකරුවන්ට ජය ගන්නා ලෙස ඉල්ලීම ඕනෑවටත් වඩා ගොඩ ගිය දෙයක් විය.

කැරිබියානු ක්‍රිකට්හි ජීවමාන ජයකොඩිය

රොච්ගේ ටෙස්ට් වික්කට් 300 ගමනාන්තය, අධිෂ්ඨානය හා වෘත්තීය ගාම්භීරත්වය සලකුණු ලද ගමනකි. වසර ගණනාවකට පෙර වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට්ට ආ ඔහු, ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට්හි ජය-පරාජය ඉමහත් ස්ථාවරත්වයකින් ජයගෙන, සිය වෘත්තීය ජීවිතය ගෙවී ගියද ශ්‍රේෂ්ඨ මට්ටමේ ක්‍රීඩාව ඉදිරිපත් කරමින් සිටි.

වික්කට් 300 ක් ලබා ගැනීම රොච් ගෞරවනීය ගෝලාකාරයන් සමඟ එකතු කරන අතර, ඉමහත් කාල සීමාවක් පුරා වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ක්‍රිකට් වෙනුවෙන් සිය හැකියාව හා කැපවීම නොකඩවා ඉදිරිපත් කළ, සැබෑ ශ්‍රේෂ්ඨ හා දක්ෂ වේගී පන්දු යවන්නෙකු ලෙස ලොව ක්‍රිකට් ලෝකය පුරා ඔහුගේ ජයග්‍රහණය සමරනු ලැබේ.

ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් ගත් කල, ඉදිරි ජාත්‍යන්තර දිනදර්ශනයේ තරග වෙත ඇස් යොමු කරමින්, මෙම පරාජයෙන් හෙළිදරව් වූ දුර්වලතා ආමන්ත්‍රණය කර, කණ්ඩායම නැවත ගොනු කර ගැනීම කෙරෙහිම ඔවුන්ගේ අවධානය දැන් යොමු වනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ප්‍රිය ගායක රුක්මන් අසිත 48 වන වියේදී අපවත් වෙයි Sinhala

ප්‍රිය ගායක රුක්මන් අසිත 48 වන වියේදී අපවත් වෙයි

ශ්‍රී ලාංකික සංගීත ක්ෂේත්‍රය අද දිනයේ ගැඹුරු ශෝකයකට පත්ව ඇත. ජනප්‍රිය ගායක රුක්මන් අසිත 48 වන වියේදී අපවත් වූ අතර, ඔහු රටේ අසංඛ්‍යාත සංගීත රසිකයන්ගේ හදවත් තුළ…

29 Jun 2026 Discuss
2026 දී ශ්‍රී ලංකාවේ රජයේ ආදායම පහත වැටීමට නියමිතයි — මුදල් අමාත්‍යාංශය අනතුරු අඟවයි Sinhala

2026 දී ශ්‍රී ලංකාවේ රජයේ ආදායම පහත වැටීමට නියමිතයි — මුදල් අමාත්‍යාංශය අනතුරු අඟවයි

ඉදිරි වර්ෂය සඳහා ආදායම් පහත වැටීමක් පුරෝකථනය වෙයි 2026 වර්ෂයේ දී රජයේ ආදායම අඩු වනු ඇතැයි ශ්‍රී ලංකාවේ මුදල් අමාත්‍යාංශය පෙන්වා දී ඇති අතර, දිගුකාලීන ආර්ථික…

29 Jun 2026 Discuss
මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සම්බන්ධව ජ්‍යෙෂ්ඨ නීතිඥවරයෙකුට අාරෝපණය කළ ප්‍රකාශය සම්පූර්ණයෙන්ම මනඃකල්පිතයක් බව AFP ෆැක්ට් චෙක් හෙළි කරයි Sinhala

මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සම්බන්ධව ජ්‍යෙෂ්ඨ නීතිඥවරයෙකුට අාරෝපණය කළ ප්‍රකාශය සම්පූර්ණයෙන්ම මනඃකල්පිතයක් බව AFP ෆැක්ට් චෙක් හෙළි කරයි

අන්තර්ජාලයේ ව්‍යාප්ත වූ අසත්‍ය උද්ධෘතය ජාත්‍යන්තර කරුණු සත්‍යාපකයින් විසින් බිඳ දමයි හිටපු ශ්‍රී ලංකා ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සම්බන්ධව ජ්‍යෙෂ්ඨ…

29 Jun 2026 Discuss