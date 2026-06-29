රටම එකට මත්ද්රව්ය විරෝධී මෙහෙයුමේදී තරුණයින් 7,300කට අධික සංඛ්යාවක් අත්අඩංගුවට
රටම එකට නමින් දියත් කරන ලද ජාතික මත්ද්රව්ය විරෝධී මෙහෙයුම ආරම්භයේ සිට අද දක්වා වයස අවුරුදු 21ට අඩු තරුණයින් 7,300කට අධික සංඛ්යාවක් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇතැයි ජ්යෙෂ්ඨ පොලිස් නිලධාරියෙකු හෙළිදරව් කළ අතර, එය ශ්රී ලංකාවේ තරුණ පරපුර අතර උත්සන්න වෙමින් පවතින මත්ද්රව්ය අර්බුදයට එරෙහිව ගෙනයන සටනේ පරිමාණය මනාව ඉස්මතු කරයි.
තරුණ පරපුර ඉලක්ක කරගත් ක්රියාන්විතය
පොලිස් මත්ද්රව්ය නිරෝධක කාර්යාංශයේ ප්රධානී DIG අශෝක ධර්මසේන මහතා අත්අඩංගුවට ගත් සංඛ්යා සනාථ කරමින්, මෙම ක්රියාන්විතය මෑත කාලීනව රට ක්රියාත්මක කළ වඩාත් ම සැලකිය යුතු තරුණ කේන්ද්රීය මත්ද්රව්ය නිරෝධක ව්යාපාරයක් බව ප්රකාශ කළේය.
මෙහෙයුම යටතේ රඳවාගෙන සිටින සියලු දෙනාම වයස අවුරුදු 21ට අඩු අය වන අතර, ශ්රී ලාංකික සමාජයේ තරුණ පිරිස් කරා මත්ද්රව්ය ජාල ව්යාප්ත වෙමින් තිබෙන ආකාරය ගැන බරපතළ සැලකිල්ල ඇති කරයි.
රටම එකට ක්රියාන්විතය — ජාතික ව්යාපාරයක්
රටම එකට ක්රියාන්විතය දියත් කරනු ලැබුවේ විශේෂයෙන් තරුණ ජනකොටස අතර ව්යාප්ත වෙමින් පවතින මත්ද්රව්ය භාවිතය මැඩපැවැත්වීම සඳහා සිදු කළ සම්බන්ධීකරණ ජාතිවිරෝධී ක්රියාන්විතයක් ලෙසයි. ජාතික එකමුතුවට ආයාචනයක් ලෙස පුළුල් ලෙස අර්ථ දැක්විය හැකි මෙම නාමය, ක්රියාන්විතය පිටුපස ඇති පුළුල් සමාජීය අරමුණ ද ද ප්රකාශ කරයි.
නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ ආයතන ඒකාකාලිකව පළාත් කිහිපය පුරා සම්පත් යොදවා ගනිමින්, සැකකරුවන් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත්තේ මත්ද්රව්ය සම්බන්ධ ක්රියාකාරකම්වලට සම්බන්ධ බවට සැකයක් මතය.
තරුණ පරපුර හා මත්ද්රව්ය — වැඩෙන සැලකිල්ල
අත්අඩංගුවට ගත් අයගේ විශාල සංඛ්යාව ශ්රී ලංකාවේ මත්ද්රව්ය අර්බුදය කෙරෙහි නැවත අවධානය යොමු කර ඇති අතර, නව යොවුන් වියේ පසුවන්නන් හා තරුණ වැඩිහිටියන් අතර මත්ද්රව්ය අනිසි භාවිතය රාජ්ය සෞඛ්යයට හා සමාජ ස්ථායිතාවට බරපතළ තර්ජනයක් ඉදිරිපත් කරන බව නිලධාරීහු අනතුරු අඟවති.
මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම්වල පරිමාණය, රට පුරා ප්රජාවන් කෙරෙහි මත්ද්රව්ය අනිසි භාවිතය කෙතරම් ගැඹුරින් විනිවිද ගොස් ඇත්දැයි කැපී පෙනෙන සේ මතක් කර දෙන අතර, නිරන්තර නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ ක්රියාමාර්ග කෙතරම් අත්යවශ්ය දැයිද ඒ හරහා ඉස්මතු වේ.
පොලිස් මත්ද්රව්ය නිරෝධක කාර්යාංශය ප්රකාශ කර ඇත්තේ ක්රියාන්විතය දිගටම ක්රියාත්මක බවත්, චෝදනා හා訴追ය සම්බන්ධ වැඩිදුර තොරතුරු ඉදිරි දිනවල හෙළිදරව් කිරීමට නියමිත බවත්ය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.