ශ්රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරුවන්ගේ විශ්රාම වයස දීර්ඝ කිරීමට එරෙහිව ශ්රී ලංකා නීතිඥ සංගමයට LAWASIA සහාය දක්වයි
ආසියා හා පැසිෆික් නීති සංගමය (LAWASIA) විසින්, ශ්රී ලංකාවේ උසස් අධිකරණවල සේවය කරන විනිසුරුවන්ගේ විශ්රාම වයස දීර්ඝ කිරීමේ රජයේ ප්රයත්නයට එරෙහිව ශ්රී ලංකා නීතිඥ සංගමයට (BASL) සිය සම්පූර්ණ සහාය ලබා දී තිබේ.
ජූනි 26 දිනැති ප්රකාශයක් මගින්, LAWASIA සභාපති ටී.එල්. යැප් විසින් උසස් අධිකරණ විනිසුරුවන්ගේ විශ්රාම වයස ඉහළ නැංවීම සඳහා ගනු ලබන ඕනෑම හදිසි ප්රයත්නයකට එරෙහිව අනතුරු අඟවා ඇති අතර, මෙම යෝජිත පියවර සම්බන්ධයෙන් කලාපය තුළ වර්ධනය වෙමින් පවතින සැලකිල්ල ඒ හරහා ප්රකාශ විය.
එකපාර්ශ්වික ක්රියාමාර්ගයකට එරෙහි අනතුරු ඇඟවීමක්
ශ්රී ලංකාවේ නීතිමය පරිසරය තුළ ඉතා තීරණාත්මක මොහොතක LAWASIA මැදිහත් වී ඇති අතර, ජ්යෙෂ්ඨ විනිශ්චයකාරවරුන්ගේ සේවා කාලය දීර්ඝ කිරීම සඳහා රජය විවිධ ක්රමෝපායන් සොයා බලමින් සිටී. BASL ඇතුළු විවේචකයන් තර්ක කරන්නේ, එවැනි ප්රයත්නයන් විසින් අධිකරණ ක්රමයේ නිදහස හා අඛණ්ඩතාව අඩපණ කළ හැකි බවය.
කලාපීය නීති සංගමයේ සහාය, BASL ගේ ස්ථාවරයට සැලකිය යුතු ජාත්යන්තර බරක් ලබා දෙමින්, ශ්රී ලංකා නීතිඥයන් විසින් මතු කරන ලද සැලකිල්ල හුදකලා නොවන බවත්, ඒවා පුළුල් ආසියා-පැසිෆික් නීති ප්රජාව අතර ද අනුරණනය වන බවත් පෙන්නුම් කරයි.
අධිකරණ නිදහස අවදානමට ලක්ව ඇත
නීතිමය නිරීක්ෂකයන් පෙන්වා දෙන්නේ, උසස් අධිකරණ විනිසුරුවන්ගේ විශ්රාම වයස සම්බන්ධ ඕනෑම වෙනසක් — විශේෂයෙන්ම හදිසි හෝ විනිවිද නොපෙනෙන ක්රියාවලීන් හරහා ක්රියාත්මක කරනු ලබන ඒවා — විනිශ්චයකාර මණ්ඩලයේ නිෂ්පාක්ෂිකභාවය අවදානමට ලක් කිරීමේ හැකියාව දරන බවය. එවැනි ක්රියාමාර්ග දේශපාලනික චේතනාවකින් යුතු ලෙස සලකනු ලැබුවහොත්, ශ්රී ලංකාවේ ආයතන දැඩි විනිශ්චයකට ලක්ව ඇති මෙවන් කාලයක, අධිකරණය කෙරෙහි ජනතා විශ්වාසය ඛාදනය වීමට ඉඩ ඇත.
BASL සිය විරෝධය පැහැදිලිව ප්රකාශ කරමින්, නිසි ව්යවස්ථාදායක ක්රියාවලීන් අනුගමනය කළ යුතු බවත්, කිසිදු ව්යතිරේකයකින් තොරව අධිකරණ නිදහස රැකිය යුතු බවත් ස්ථිරව පවත්වා ගෙන යයි.
ශ්රී ලංකාව දෙස කලාපයේ ඇස් යොමුව ඇත
ආසියා-පැසිෆික් කලාපය පුරා නීති සංගම් හා තනි නීතිඥයන් නියෝජනය කරන LAWASIA, ප්රජාතාන්ත්රික පාලනයේ මූලික ප්රතිපත්ති ලෙස නීතියේ ආධිපත්යය හා අධිකරණ නිදහස නිරන්තරව ඉදිරිපත් කරමින් සිටී. BASL ගේ ව්යාපාරයට විධිමත් සහාය දීමට ගන්නා ලද එහි තීරණය, ශ්රී ලංකාවේ වර්ධනයන් කලාපීය නීති සංගම් කෙතරම් බරපතළ ලෙස සලකනවාද යන්න අවධාරණය කරයි.
යෝජිත වෙනස්කම් සම්බන්ධ විවාදය දිගටම ගෙන යන අතර, නීතිමය වෘත්තිකයන් හා සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් රජයෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ, රටේ ශ්රේෂ්ඨ අධිකරණවල සංයුතිය හෝ නිදහස වෙනස් කළ හැකි ඕනෑම සංශෝධනයක් ඉදිරිපත් කිරීමට පෙර, 自制心දක්වා අර්ථවත් සාකච්ඡාවකට එළඹෙන ලෙසය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.