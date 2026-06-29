Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික අර්බුදය පරම්පරාවක් විදේශයන්හි නව ජීවිතයක් ගොඩනගා ගැනීමට කෙසේ බල කෙළේද

29 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික අර්බුදය පරම්පරාවක් විදේශයන්හි නව ජීවිතයක් ගොඩනගා ගැනීමට කෙසේ බල කෙළේද

සතුට හා දුක අතර引引 බෙදී ගිය ජාතියක්

2022 වර්ෂයේ ඇති වූ විනාශකාරී ආර්ථික කඩා වැටීම අත්විඳි බොහෝ ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට, සතුට හා දුක අතර ඇති වෙනස දිනපතා පාහේ ජීවිතයේ සත්‍යයක් බවට පත් විය — සමහර විට එකම අසල්වැසි කොටසකදී, හෝ එකම ගොඩනැගිල්ලකදී පවා එය ඒකාවතින් ම සිදු වූ අවස්ථා තිබිණි.

"එක පැත්තක විවාහ මංගල්‍යයක් පවතිද්දී, අනෙක් පැත්තේ අවමංගල්‍යයක් ජරා ගන්නවා. මේ දේ අපි ශ්‍රී ලංකාවේ කිසිදා දැකලා තිබුණේ නෑ," යනුවෙන් එක් ශ්‍රී ලාංකිකයෙකු ස්මරණය කළේ, නූතන ඉතිහාසයේ භයානකම මූල්‍ය අර්බුදය මධ්‍යයේ මෙම දූපත් රාජ්‍යය වෙළා ගත් ශෝකාන්ත හැඟීම් කලඹ, එකම ප්‍රතිරූපයකින් නිරූපණය කරමිනි.

සෑම නිවසක්ම ස්පර්ශ කළ අර්බුදයක්

ශ්‍රී ලංකාව දණ ගස්සාලූ ආර්ථික කඩා වැටීම ස්පර්ශ නොවූ පවුල් ස්වල්පයකි. දිනකට පැය දහතුනක් දක්වා දිවෙන දිගු විදුලිය කප්පාදු කිරීම්, ගිනිතෙල් හිඟකම, සහ විදේශ මුදල් සංචිත බිඳ වැටීම, ලක්ෂ සංඛ්‍යාත ජනතාවකට දැනටමත් අස්ථිර ව පැවති සාමාන්‍ය ජීවිතය, මහා ඉවසීමේ කඩ ඉමකට ගෙන ආවා.

ආහාර මිල ගණන් බොහෝ පවුල්වලට අතෟ ව ගියේ ය. පෙට්‍රල් පෝළිම් කිලෝමීටර් ගණනක් දිව ගියේ ය. රෝහල්වලින් අත්‍යවශ්‍ය ඖෂධ හිඟ වූ අතර, රුපියලේ වටිනාකම සෙනසිනෙහෙල් ගෙවා දශක ගණනාවක් ගෙවා ජීවිත ස්ථාවරත්වය ගොඩ නගා ගත් මධ්‍යම පන්තියේ පවුල්වල ඉතිරිකිරීම් රාත්‍රියෙන් රාත්‍රිය මෙලෙස ගිල ගනිමින් ව් ට්‍රාශකාරී ලෙස ගිලිහී ගියේ ය.

ශීර්ෂ පාඨ පිටුපස ඇති මානව පිරිවැය

ආර්ථික දත්තවලට කිසිදා සම්පූර්ණ ලෙස ප්‍රකාශ කළ නොහැකි වූයේ, සාමාන්‍ය ශ්‍රී ලාංකිකයන් දරා ගත් ගැඹුරු පෞද්ගලික පිරිවැයයි. විවාහ උත්සව කල් දැමිණ, නොහොත් ඉතා සීමිත ලෙස පවත්වා ගෙන යන ලදී. අනෙක් අතට, ඖෂධ හිඟකම නිසා උත්සන්න වූ රෝගාබාධ, නිරාශාව, සහ සෑම දෙසින්ම කෙඳිරිගා ආ දරිද්‍රතාවය නිසා අවමංගල්‍ය සංඛ්‍යාව ඉහළ ගියේ ය.

සැමරුම හා ශෝකය අතර ඒකාවතින් ඇති විරුද්ධ ස්ථානය, දැඩි පීඩනය යටතේ තමා රඳවා ගැනීමට වෙර දරන සමාජයේ සංකේතයක් බවට පත් විය.

අන් තැනෙක미래 සෙවීම

සැලකිය යුතු ශ්‍රී ලාංකිකයන් ගණනාවකට, අර්බුදය ඔවුන් ආදරය කළ රට හැර යාමේ අවසාන හේතුව බවට පත් විය. වෘත්තිකයන්, තරුණ උපාධිධාරීන් සහ දක්ෂ කම්කරුවන් එක්සත් රාජධානිය, ඕස්ට්‍රේලියාව, කැනඩාව, සහ අයර්ලන්තය ඇතුළු රටවල අවස්ථා සෙව්වේ, කඩා වැටීමේ නරකම මාස කිහිපය අනුගමනය කරමිනි.

රට හැර ගිය බොහෝ දෙනෙකු විස්තර කරන්නේ, වරදකාරි හැඟීම හා සහනය අතර වේදනාකාරී මිශ්‍රණයකි — විදේශයේ ස්ථාවරත්වය ලබා ගැනීම ගැන කෘතඥ වෙමින්ම, ඔවුන්ගේ පවුලේ සාමාජිකයන් හා මිතුරන් ගැඹුරු අනිශ්චිත ආර්ථික භූමියක ජීවත් වෙමින් ඉතිරිව සිටී යන දැනීම ඔවුන් දිගින් දිගටම කාවා කන්නේ ය.

රට හැර ගිය අය සඳහා, ඒ කාලපරිච්ඡේදයේ මතකයන් — පෝළිම්, අන්ධකාරය, සැමරුම අසලින්ම ජරා ගත් ශෝකය — ශ්‍රී ලංකාව සම්පූර්ණ කඩා වැටීමකට කොතරම් ආසන්නව ආවාද යන්නේ ජීවමාන සාක්ෂිව පවතිනවා.

ස්ව-ස්ථානය සොයා ගැනීමට තවමත් උත්සාහ කරන රටක්

ශ්‍රී ලංකාව ඉන් පසු ආර්ථික ස්ථාවරකරණය කරා කැපී පෙනෙන පියවර ගෙන ඇත; ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලේ ආධාර ලබා ගනිමින් දැඩි නමුත් අවශ්‍ය ප්‍රතිසංස්කරණ මාලාවක් ක්‍රියාත්මක කර ඇත. සංචාරක ව්‍යාපාරය යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ ලකුණු පෙන්නුම් කළ අතර, විදේශ සංචිත ද ක්‍රමයෙන් වැඩිදියුණු වී ඇත.

එහෙත් ශ්‍රී ලාංකිකයන් බොහෝ දෙනෙකුට — රට තුළ සිටින අයටත්, ඩයස්පෝරාව හරහා විසිරී ගිය අයටත් — 2022 වර්ෂය ඉතිරි කළ තුවාල ගැඹුරින් රෝපිත ය. වීදියේ එක් පැත්තකින් විවාහ මංගල්‍යයක් හ

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

යුරෝපයේ මාරාන්තික තාප තරංගයට මරණ 1,300කට අධික සංඛ්‍යාවක් සම්බන්ධ බව WHO පවසයි Sinhala

යුරෝපයේ මාරාන්තික තාප තරංගයට මරණ 1,300කට අධික සංඛ්‍යාවක් සම්බන්ධ බව WHO පවසයි

දරුණු තාපය යුරෝපීය රටවල් පුරා විනාශකාරී බලපෑමක් ඇති කරයි යුරෝපය පුරා හමා ගිය දැඩි තාප තරංගය හේතුවෙන් මරණ 1,300කට අධික සංඛ්‍යාවක් සිදු වූ බව ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය…

29 Jun 2026 Discuss
අතාපත්තු ඉනිම හොඳින් ඇරඹූ අතර නිලක්ෂිකා අවසානය සුරක්ෂිත කළාය — ශ්‍රී ලංකාවේ අර්ධ අවසාන සිහිනය ජීවත්ව තිබේ Sinhala

අතාපත්තු ඉනිම හොඳින් ඇරඹූ අතර නිලක්ෂිකා අවසානය සුරක්ෂිත කළාය — ශ්‍රී ලංකාවේ අර්ධ අවසාන සිහිනය ජීවත්ව තිබේ

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කිකට් කණ්ඩායම, ක්‍රීඩාංගණ නායිකා චාමරි අතාපත්තුගේ දීප්තිමත් ආරම්භය සහ පහළ පෙළ පිතිකරු නිලක්ෂිකා සිල්වාගේ සන්සුන් හා පරිණත දායකත්වය ඇසුරින්,…

29 Jun 2026 Discuss
රොස්ටන් චේස්ගේ පළමු ජයග්‍රහණය සමඟ වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ශ්‍රී ලංකාව ඉනිමක් සහ රන් 217කින් සුණුවිසුණු කරයි Sinhala

රොස්ටන් චේස්ගේ පළමු ජයග්‍රහණය සමඟ වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ශ්‍රී ලංකාව ඉනිමක් සහ රන් 217කින් සුණුවිසුණු කරයි

වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කණ්ඩායම අතිවිශිෂ්ට දස්කමක් දක්වමින් ශ්‍රී ලංකාව ඉනිමක් සහ රන් 217කින් පරාජය කළ අතර, නව නායකත්වය භාර ගත් රොස්ටන් චේස්ට කැරිබියානු කණ්ඩායමේ නායකයා…

29 Jun 2026 Discuss