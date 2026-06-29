ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික අර්බුදය පරම්පරාවක් විදේශයන්හි නව ජීවිතයක් ගොඩනගා ගැනීමට කෙසේ බල කෙළේද
සතුට හා දුක අතර引引 බෙදී ගිය ජාතියක්
2022 වර්ෂයේ ඇති වූ විනාශකාරී ආර්ථික කඩා වැටීම අත්විඳි බොහෝ ශ්රී ලාංකිකයන්ට, සතුට හා දුක අතර ඇති වෙනස දිනපතා පාහේ ජීවිතයේ සත්යයක් බවට පත් විය — සමහර විට එකම අසල්වැසි කොටසකදී, හෝ එකම ගොඩනැගිල්ලකදී පවා එය ඒකාවතින් ම සිදු වූ අවස්ථා තිබිණි.
"එක පැත්තක විවාහ මංගල්යයක් පවතිද්දී, අනෙක් පැත්තේ අවමංගල්යයක් ජරා ගන්නවා. මේ දේ අපි ශ්රී ලංකාවේ කිසිදා දැකලා තිබුණේ නෑ," යනුවෙන් එක් ශ්රී ලාංකිකයෙකු ස්මරණය කළේ, නූතන ඉතිහාසයේ භයානකම මූල්ය අර්බුදය මධ්යයේ මෙම දූපත් රාජ්යය වෙළා ගත් ශෝකාන්ත හැඟීම් කලඹ, එකම ප්රතිරූපයකින් නිරූපණය කරමිනි.
සෑම නිවසක්ම ස්පර්ශ කළ අර්බුදයක්
ශ්රී ලංකාව දණ ගස්සාලූ ආර්ථික කඩා වැටීම ස්පර්ශ නොවූ පවුල් ස්වල්පයකි. දිනකට පැය දහතුනක් දක්වා දිවෙන දිගු විදුලිය කප්පාදු කිරීම්, ගිනිතෙල් හිඟකම, සහ විදේශ මුදල් සංචිත බිඳ වැටීම, ලක්ෂ සංඛ්යාත ජනතාවකට දැනටමත් අස්ථිර ව පැවති සාමාන්ය ජීවිතය, මහා ඉවසීමේ කඩ ඉමකට ගෙන ආවා.
ආහාර මිල ගණන් බොහෝ පවුල්වලට අතෟ ව ගියේ ය. පෙට්රල් පෝළිම් කිලෝමීටර් ගණනක් දිව ගියේ ය. රෝහල්වලින් අත්යවශ්ය ඖෂධ හිඟ වූ අතර, රුපියලේ වටිනාකම සෙනසිනෙහෙල් ගෙවා දශක ගණනාවක් ගෙවා ජීවිත ස්ථාවරත්වය ගොඩ නගා ගත් මධ්යම පන්තියේ පවුල්වල ඉතිරිකිරීම් රාත්රියෙන් රාත්රිය මෙලෙස ගිල ගනිමින් ව් ට්රාශකාරී ලෙස ගිලිහී ගියේ ය.
ශීර්ෂ පාඨ පිටුපස ඇති මානව පිරිවැය
ආර්ථික දත්තවලට කිසිදා සම්පූර්ණ ලෙස ප්රකාශ කළ නොහැකි වූයේ, සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයන් දරා ගත් ගැඹුරු පෞද්ගලික පිරිවැයයි. විවාහ උත්සව කල් දැමිණ, නොහොත් ඉතා සීමිත ලෙස පවත්වා ගෙන යන ලදී. අනෙක් අතට, ඖෂධ හිඟකම නිසා උත්සන්න වූ රෝගාබාධ, නිරාශාව, සහ සෑම දෙසින්ම කෙඳිරිගා ආ දරිද්රතාවය නිසා අවමංගල්ය සංඛ්යාව ඉහළ ගියේ ය.
සැමරුම හා ශෝකය අතර ඒකාවතින් ඇති විරුද්ධ ස්ථානය, දැඩි පීඩනය යටතේ තමා රඳවා ගැනීමට වෙර දරන සමාජයේ සංකේතයක් බවට පත් විය.
අන් තැනෙක미래 සෙවීම
සැලකිය යුතු ශ්රී ලාංකිකයන් ගණනාවකට, අර්බුදය ඔවුන් ආදරය කළ රට හැර යාමේ අවසාන හේතුව බවට පත් විය. වෘත්තිකයන්, තරුණ උපාධිධාරීන් සහ දක්ෂ කම්කරුවන් එක්සත් රාජධානිය, ඕස්ට්රේලියාව, කැනඩාව, සහ අයර්ලන්තය ඇතුළු රටවල අවස්ථා සෙව්වේ, කඩා වැටීමේ නරකම මාස කිහිපය අනුගමනය කරමිනි.
රට හැර ගිය බොහෝ දෙනෙකු විස්තර කරන්නේ, වරදකාරි හැඟීම හා සහනය අතර වේදනාකාරී මිශ්රණයකි — විදේශයේ ස්ථාවරත්වය ලබා ගැනීම ගැන කෘතඥ වෙමින්ම, ඔවුන්ගේ පවුලේ සාමාජිකයන් හා මිතුරන් ගැඹුරු අනිශ්චිත ආර්ථික භූමියක ජීවත් වෙමින් ඉතිරිව සිටී යන දැනීම ඔවුන් දිගින් දිගටම කාවා කන්නේ ය.
රට හැර ගිය අය සඳහා, ඒ කාලපරිච්ඡේදයේ මතකයන් — පෝළිම්, අන්ධකාරය, සැමරුම අසලින්ම ජරා ගත් ශෝකය — ශ්රී ලංකාව සම්පූර්ණ කඩා වැටීමකට කොතරම් ආසන්නව ආවාද යන්නේ ජීවමාන සාක්ෂිව පවතිනවා.
ස්ව-ස්ථානය සොයා ගැනීමට තවමත් උත්සාහ කරන රටක්
ශ්රී ලංකාව ඉන් පසු ආර්ථික ස්ථාවරකරණය කරා කැපී පෙනෙන පියවර ගෙන ඇත; ජාත්යන්තර මුදල් අරමුදලේ ආධාර ලබා ගනිමින් දැඩි නමුත් අවශ්ය ප්රතිසංස්කරණ මාලාවක් ක්රියාත්මක කර ඇත. සංචාරක ව්යාපාරය යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ ලකුණු පෙන්නුම් කළ අතර, විදේශ සංචිත ද ක්රමයෙන් වැඩිදියුණු වී ඇත.
එහෙත් ශ්රී ලාංකිකයන් බොහෝ දෙනෙකුට — රට තුළ සිටින අයටත්, ඩයස්පෝරාව හරහා විසිරී ගිය අයටත් — 2022 වර්ෂය ඉතිරි කළ තුවාල ගැඹුරින් රෝපිත ය. වීදියේ එක් පැත්තකින් විවාහ මංගල්යයක් හ
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.