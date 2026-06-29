ගිනිකොන් ආසියාවෙන් එළවා දමන ලද සයිබර් වංචා ජාල ශ්රී ලංකාවේ නව පාදම් සොයයි
ගිනිකොන් ආසියානු රටවල විසුරුවා හරිනු ලැබූ හෝ එළවා දමනු ලැබූ අන්තර්ජාතික සයිබර් වංචා ජාල ශ්රී ලංකාව කෙරෙහි වැඩිවැඩියෙන් අවධානය යොමු කරමින්, දිවයිනේ සංකීර්ණ අපරාධ මෙහෙයුම් ස්ථාපිත කරමින් සිටින අතර, එය දේශීය පුරවැසියන්ට මෙන්ම විදේශීය වින්දිතයන්ටද ක්රමයෙන් වර්ධනය වන තර්ජනයක් එල්ල කරයි.
කලාපීය මර්දන මෙහෙයුම් අපරාධකරුවන් නව රැකවරණ සොයා යාමට යොමු කරයි
පසුගිය වසර කිහිපය තුළ මියන්මාරය, කාම්බෝජය සහ පිලිපීනය හරහා සිදු කරන ලද සම්බන්ධිත නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ මෙහෙයුම් මගින්, ජාතාන්තරිකව ජාවාරම් කරන ලද දහස් ගණනක් කම්කරුවන් සූරාකන ලද විශාල පරිමාණ සයිබර් වංචා සංකීර්ණ සාර්ථකව කඩාකප්පල් කරන ලදී. ඉහළ යන පීඩනයට මුහුණ දුන් අපරාධ සංවිධාන විකල්ප ස්ථාන සොයා ගවේෂණය කිරීමට පටන් ගත් අතර, නියාමන අධීක්ෂණයේ ඇති හිඩැස්, සාපේක්ෂව දැරිය හැකි යටිතල පහසුකම් සහ උපාය මාර්ගික භූගෝලීය පිහිටීම හේතුවෙන් ශ්රී ලංකාව ආකර්ෂණීය ගමනාන්තයක් ලෙස මතු විය.
බලධාරීන් සහ ඩිජිටල් අපරාධ පර්යේෂකයන් ශ්රී ලංකාවේ ජාතිකයන් ඇතුළත් ආශ්රිත රොමාන්ස් වංචා හා ගුප්ත මුදල් වංචාවල සිට " pig butchering" ලෙස හඳුන්වන සවිස්තරාත්මක ආයෝජන රැහැන් මෙහෙයුම් දක්වා පරාසයක ක්රමවේද භාවිත කරන සංවිධිත සයිබර් වංචා ක්රියාකාරකම්වල කැපී පෙනෙන ඉහළ යාමක් දක්වා ඇත.
මෙම මෙහෙයුම් ක්රියාත්මක වන ආකාරය
මෙම අපරාධ ව්යවසායන් සාමාන්යයෙන් රටවල් කිහිපයක් හරහා පිරිපහදු කරන ලද ව්යුහගත ආකෘතියකට අනුව ක්රියා කරයි:
- වංචාකරුවන් සමාජ මාධ්ය සහ පණිවිඩ යැවීමේ වේදිකා හරහා ආදරණීය හවුල්කරුවන් හෝ විශ්වාසනීය මූල්ය උපදේශකයන් ලෙස පෙනී සිටිති.
- වින්දිතයන් වංචාකාරී ගුප්ත මුදල් හෝ වෙළඳ වේදිකාවල ආයෝජනය කිරීමට දිරිගැන්වීමට පෙර ක්රමයෙන් හසුරුවනු ලැබේ.
- සැලකිය යුතු මුදල් තැන්පත් කළ පසු, වේදිකා අතුරුදහන් වී සම්බන්ධතා විසන්ධි කරනු ලැබේ.
- ආදායම් සංකීර්ණ ෂෙල් ගිණුම් සහ ඩිජිටල් පසුම්බි ජාල හරහා සෝදාපාළු කරනු ලැබේ.
ශ්රී ලංකාවේ අවදානම
ශ්රී ලංකාවේ මෑත කාලීන ආර්ථික අස්ථාවරත්වය, රැකියා විරහිත බවේ පීඩනයට මුහුණ දෙන තරුණ, ඩිජිටල් ජාලයෙන් සම්බන්ධ ජනගහනය සමඟ ඒකාබද්ධ වීමෙන් අපරාධ ජාල ක්රියාශීලීව සූරාකන තත්ත්වයන් නිර්මාණය වන බව විශේෂඥයන් අනතුරු අඟවයි — මෙහෙයුම් කේන්ද්රස්ථානයක් ලෙස මෙන්ම නොදැනුවත්ව බඳවා ගත් සාමාජිකයන්ගේ ප්රභවයක් ලෙස ද එය ක්රියා කරයි.
සමහර පුද්ගලයන් නීත්යානුකූල රැකියා පිළිබඳ බොරු පෙරදැරිවලින් මෙම මෙහෙයුම්වලට ඇදගෙන ගොස් ඇති බව වාර්තා වන අතර, අවසානයේ දී ඔවුහු අපරාධ නායකයන් වෙනුවෙන් වංචා සිදු කිරීමට බලකෙරෙති. මෙය ජාවාරම් හා සයිබර් අපරාධ ගැඹුරින් එකිනෙකට බැඳී ගිය ගිනිකොන් ආසියානු වංචා සංකීර්ණවල ලේඛනගත ආකෘතිවලට සමාන්තරයි.
තීව්ර ක්රියාමාර්ග ගැනීම සඳහා ඉල්ලීම්
ඩිජිටල් අයිතිවාසිකම් උපදේශකයන් සහ නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ විශ්ලේෂකයන් ශ්රී ලංකා බලධාරීන්ට සයිබර් අපරාධ නීති ශක්තිමත් කිරීමට, කලාපීය හවුල්කරුවන් සමඟ අන්තර්ජාතික බුද්ධි තොරතුරු හුවමාරුව වැඩිදියුණු කිරීමට සහ අවදානම් ජනගහනය ඉලක්ක කරගත් මහජන දැනුවත් කිරීමේ ව්යාපාර වැඩි කිරීමට අවශ්ය බව බලකර සිටිති.
ගිනිකොන් ආසියාව පුරා ප්රජාවන් විනාශ කළ එම අපරාධ ව්යුහය දැන් මෙහි නැවත ගොඩනඟනු ලබයි. මෙම ජාල සම්පූර්ණයෙන් මුල් බැස ගැනීමට පෙර ශ්රී ලංකාව තීරණාත්මකව ක්රියා කළ යුතුය.
අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව සහ ශ්රී ලංකා පරිගණක හදිසි සූදානම් කණ්ඩායම මීට පෙර අන්තර්ජාල වංචා සිදුවීම් ඉහළ යාම ගැන අනතුරු ඇඟවූ නමුත්, නැගී එන තර්ජන
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.