Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ප්‍රිය ශ්‍රී ලාංකික ගායක රුක්මන් අසිත 48 වන වියේදී අභාවප්‍රාප්ත වෙයි

29 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ප්‍රිය ශ්‍රී ලාංකික ගායක රුක්මන් අසිත 48 වන වියේදී අභාවප්‍රාප්ත වෙයි

ජනප්‍රිය ගායක රුක්මන් අසිත 48 වන වියේදී අභාවප්‍රාප්ත වීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ සංගීත ක්ෂේත්‍රය තම ප්‍රිය කටහඬක් අහිමිවීමේ ශෝකයෙන් ගැනී සිටී.

ගායකයාගේ මරණය සිදුවූයේ ඔහු වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටියදී බව රෝහල් ආරංචිමාර්ග තහවුරු කළේය. මෙම ශෝකජනක ප්‍රවෘත්තිය දේශීය විනෝදාස්වාද කර්මාන්තය සහ වසර ගණනාවක් තිස්සේ ඔහුගේ කලා ජීවිතය අනුගමනය කළ රසිකයන් අතර දැඩි කම්පනයක් ඇති කළේය.

රුක්මන් අසිත ශ්‍රී ලාංකික සංගීත ක්ෂේත්‍රයේ සිය කටහඬේ දක්ෂතාවය හා දේශීය සංගීතයට කළ දායකත්වය හරහා පුළුල් ප්‍රශංසාවට පාත්‍ර වූ ප්‍රකට චරිතයක් ලෙස ස්ථාපිත කරගෙන සිටියේය. ඔහුගේ වියෝගය රටේ සංස්කෘතික පරිසරයට සිදුවූ අතිශය හිඩැසක් ලෙස සැලකේ.

ඔහු විනෝදාස්වාද ක්ෂේත්‍රයේ ගත කළ ජීවිත ගමනේදී දිනාගත් ගැඹුරු ආදරය හා ගෞරවය පිළිබිඹු කරමින්, සෙසු ශිල්පීන්, රසිකයන් හා රටේ විවිධ ප්‍රභූ පුද්ගලයන් දෙසින් ශෝකාදර කථන ගලා ඒම ආරම්භ වී ඇත.

තරුණ වියේදීම සිදුවූ ඔහුගේ අකාල මරණය සගයන් හා සහෘදයන් ශෝකාකූල කර ඇති අතර, බොහෝ දෙනෙකු සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ ඔවුන්ගේ දුක් වේදනාව ප්‍රකාශ කරමින් ඔහුගේ සංගීත උරුමය පිළිබඳ මතකයන් බෙදා ගනිමින් සිටිති.

අවමංගල්‍ය කටයුතු සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර ඉදිරි දිනවල දී පවුලේ අය විසින් නිවේදනය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. Lanka Newspapers ඔහුගේ පවුලට, මිතුරන්ට සහ ඔහු දැන සිටි හා ප්‍රිය කළ සියලු දෙනාට ගැඹුරු අනුශෝචනය පළ කරයි.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

යුරෝපයේ මාරාන්තික තාප තරංගයට මරණ 1,300කට අධික සංඛ්‍යාවක් සම්බන්ධ බව WHO පවසයි Sinhala

යුරෝපයේ මාරාන්තික තාප තරංගයට මරණ 1,300කට අධික සංඛ්‍යාවක් සම්බන්ධ බව WHO පවසයි

දරුණු තාපය යුරෝපීය රටවල් පුරා විනාශකාරී බලපෑමක් ඇති කරයි යුරෝපය පුරා හමා ගිය දැඩි තාප තරංගය හේතුවෙන් මරණ 1,300කට අධික සංඛ්‍යාවක් සිදු වූ බව ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය…

29 Jun 2026 Discuss
අතාපත්තු ඉනිම හොඳින් ඇරඹූ අතර නිලක්ෂිකා අවසානය සුරක්ෂිත කළාය — ශ්‍රී ලංකාවේ අර්ධ අවසාන සිහිනය ජීවත්ව තිබේ Sinhala

අතාපත්තු ඉනිම හොඳින් ඇරඹූ අතර නිලක්ෂිකා අවසානය සුරක්ෂිත කළාය — ශ්‍රී ලංකාවේ අර්ධ අවසාන සිහිනය ජීවත්ව තිබේ

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කිකට් කණ්ඩායම, ක්‍රීඩාංගණ නායිකා චාමරි අතාපත්තුගේ දීප්තිමත් ආරම්භය සහ පහළ පෙළ පිතිකරු නිලක්ෂිකා සිල්වාගේ සන්සුන් හා පරිණත දායකත්වය ඇසුරින්,…

29 Jun 2026 Discuss
රොස්ටන් චේස්ගේ පළමු ජයග්‍රහණය සමඟ වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ශ්‍රී ලංකාව ඉනිමක් සහ රන් 217කින් සුණුවිසුණු කරයි Sinhala

රොස්ටන් චේස්ගේ පළමු ජයග්‍රහණය සමඟ වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ශ්‍රී ලංකාව ඉනිමක් සහ රන් 217කින් සුණුවිසුණු කරයි

වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කණ්ඩායම අතිවිශිෂ්ට දස්කමක් දක්වමින් ශ්‍රී ලංකාව ඉනිමක් සහ රන් 217කින් පරාජය කළ අතර, නව නායකත්වය භාර ගත් රොස්ටන් චේස්ට කැරිබියානු කණ්ඩායමේ නායකයා…

29 Jun 2026 Discuss