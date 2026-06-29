ප්රිය ශ්රී ලාංකික ගායක රුක්මන් අසිත 48 වන වියේදී අභාවප්රාප්ත වෙයි
ජනප්රිය ගායක රුක්මන් අසිත 48 වන වියේදී අභාවප්රාප්ත වීමත් සමඟ ශ්රී ලංකාවේ සංගීත ක්ෂේත්රය තම ප්රිය කටහඬක් අහිමිවීමේ ශෝකයෙන් ගැනී සිටී.
ගායකයාගේ මරණය සිදුවූයේ ඔහු වෛද්ය ප්රතිකාර ලබමින් සිටියදී බව රෝහල් ආරංචිමාර්ග තහවුරු කළේය. මෙම ශෝකජනක ප්රවෘත්තිය දේශීය විනෝදාස්වාද කර්මාන්තය සහ වසර ගණනාවක් තිස්සේ ඔහුගේ කලා ජීවිතය අනුගමනය කළ රසිකයන් අතර දැඩි කම්පනයක් ඇති කළේය.
රුක්මන් අසිත ශ්රී ලාංකික සංගීත ක්ෂේත්රයේ සිය කටහඬේ දක්ෂතාවය හා දේශීය සංගීතයට කළ දායකත්වය හරහා පුළුල් ප්රශංසාවට පාත්ර වූ ප්රකට චරිතයක් ලෙස ස්ථාපිත කරගෙන සිටියේය. ඔහුගේ වියෝගය රටේ සංස්කෘතික පරිසරයට සිදුවූ අතිශය හිඩැසක් ලෙස සැලකේ.
ඔහු විනෝදාස්වාද ක්ෂේත්රයේ ගත කළ ජීවිත ගමනේදී දිනාගත් ගැඹුරු ආදරය හා ගෞරවය පිළිබිඹු කරමින්, සෙසු ශිල්පීන්, රසිකයන් හා රටේ විවිධ ප්රභූ පුද්ගලයන් දෙසින් ශෝකාදර කථන ගලා ඒම ආරම්භ වී ඇත.
තරුණ වියේදීම සිදුවූ ඔහුගේ අකාල මරණය සගයන් හා සහෘදයන් ශෝකාකූල කර ඇති අතර, බොහෝ දෙනෙකු සමාජ මාධ්ය ඔස්සේ ඔවුන්ගේ දුක් වේදනාව ප්රකාශ කරමින් ඔහුගේ සංගීත උරුමය පිළිබඳ මතකයන් බෙදා ගනිමින් සිටිති.
අවමංගල්ය කටයුතු සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර ඉදිරි දිනවල දී පවුලේ අය විසින් නිවේදනය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. Lanka Newspapers ඔහුගේ පවුලට, මිතුරන්ට සහ ඔහු දැන සිටි හා ප්රිය කළ සියලු දෙනාට ගැඹුරු අනුශෝචනය පළ කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.