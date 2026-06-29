අතාපත්තු ඉනිම හොඳින් ඇරඹූ අතර නිලක්ෂිකා අවසානය සුරක්ෂිත කළාය — ශ්රී ලංකාවේ අර්ධ අවසාන සිහිනය ජීවත්ව තිබේ
ශ්රී ලංකා කාන්තා කිකට් කණ්ඩායම, ක්රීඩාංගණ නායිකා චාමරි අතාපත්තුගේ දීප්තිමත් ආරම්භය සහ පහළ පෙළ පිතිකරු නිලක්ෂිකා සිල්වාගේ සන්සුන් හා පරිණත දායකත්වය ඇසුරින්, ජයග්රාහී ක්රීඩාවක් ඉදිරිපත් කරමින් ICC කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන අර්ධ අවසාන අවස්ථාව තිරසාරව රඳවා ගැනීමට සමත් විය.
අතාපත්තු ගතිය සකසයි
ශ්රී ලංකාවේ ප්රබල නායිකා හා කාන්තා කිකට් ක්රීඩාවේ වඩාත්ම ධ්වංසකාරී පිතිකරුවන් අතර ප්රමුඛ ස්ථානයක් හිමිකර ගෙන සිටින චාමරි අතාපත්තු, පළමු ඕවරයේ සිටම ආක්රමණශීලී ලෙස ක්රීඩා කිරීමට පෙරට ආවාය. ඉනිමේ ආරම්භය ජවසම්පන්න ලෙස සලකුණු කළ ඇගේ ප්රහාරාත්මක ක්රීඩාව, ශ්රී ලංකාවට ඉතා අවශ්ය ගතිය ලබා දෙමින් ප්රතිවාදී පිතිකරුවන් ක්ෂණිකව පීඩනයට ලක් කළ අතර ඉලක්කය සඳහා ශක්තිමත් පදනමක් ගොඩ නැගීය.
ඉනිමේ ඉහළ කෙළවරේ අතාපත්තුගේ ප්රකාශිත දායකත්වය, ශ්රී ලංකාවේ සුදු බෝල ක්රීඩා සැලැස්මේ දිගු කලක සිට ප්රධාන ශිලාවක් ව පැමිණ ඇති අතර, ගෝලීය වේදිකාවේ වඩාත්ම වැදගත් මොහොතේ ද ඇය නැවතත් ඒ ප්රතිඥාව ඉටු කළාය.
නිලක්ෂිකා ශක්තිමත්ව නිමා කරයි
අතාපත්තු ඉනිමේ ආරම්භය ජාජ්වල්යමාන කළ අතර, ඉනිමේ අවසාන අදියරේ නිලක්ෂිකා සිල්වාගේ සන්සුන් හා කාර්යක්ෂම දායකත්වය ශ්රී ලංකාව ඉලක්කය කරා ආරක්ෂිතව මෙහෙයවීය. පීඩනය යටතේ ඇය ප්රදර්ශනය කළ සන්සුන් ස්වභාවය, ඉනිමේ මරණ කාලය වන විට කණ්ඩායමේ ගතිය ශේෂ ව තිබියදීම රේඛාව හරස් කිරීම සහතික කළේය.
දීප්තිමත් ආරම්භයක් හා ස්ථාවර නිමාවක් යන දෙකෙහි සංයෝජනය, තරගාවලියේ ඉහළ ඔට්ටු ඇල්ලූ මෙම මුණගැස්මේ ශ්රී ලංකාව සඳහා සඵල ශිල්ප සූත්රයක් බවට පත් විය.
අර්ධ අවසාන සුදුසුකම තවමත් දිස් වෙයි
මෙම ජයග්රහණය සමඟ, ICC කාන්තා T20 ලෝක කුසලානයේ අර්ධ අවසානයට ඉදිරිපත් වීමේ අවස්ථාව ශ්රී ලංකාවට තවමත් හිමිව ඇත. තරගාවලිය පුරාවට ප්රත්යස්ථභාවය හා චරිත ශක්තිය ප්රදර්ශනය කළ කණ්ඩායමේ ආත්ම ශක්තිය ඉහළ නැංවීමට මෙම ප්රතිඵලය සැලකිය යුතු ලෙස දායක වනු ඇත.
ශ්රී ලංකා කිකට් රසිකයන්, ලෝකයේ ප්රමුඛ කාන්තා T20 තරගාවලියේ ඉතිහාසගත අවසාන හතරේ ස්ථානයක් සඳහා දිවෙන ශ්රී ලංකා කණ්ඩායමට ඉතිරි තරග වලදී ද මෙම ජයග්රාහී ගතිය රැගෙන යාමට හැකි වේ යයි ප්රාර්ථනා කරනු ඇත.
අතාපත්තුගේ පළපුරුදු නායකත්වය හා නිලක්ෂිකා වැනි ක්රීඩකයන් තුළ ඉස්මතු වෙමින් පවතින සන්සුන් ස්වභාවය — තරගාවලි පීඩනය යටතේ ක්රීඩා කිරීමේ ශ්රී ලංකාවේ හැකියාව — හරියටම නිවැරදි මොහොතේ විශ්වාසය ඉහළ නංවා ගන්නා කණ්ඩායමක ලකුණු ෙදස් පෙන්නුම් කරයි.
කාන්තා T20 ලෝක කුසලානය තීරණාත්මක අදියරවලට ළං වෙද්දී, ඒකක වගුව හා ශ්රී ලංකාවේ ඉදිරි තරග කෙරෙහි සියලු දෑස් යොමු වනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.