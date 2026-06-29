මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සම්බන්ධව ජ්යෙෂ්ඨ නීතිඥවරයෙකුට අාරෝපණය කළ ප්රකාශය සම්පූර්ණයෙන්ම මනඃකල්පිතයක් බව AFP ෆැක්ට් චෙක් හෙළි කරයි
අන්තර්ජාලයේ ව්යාප්ත වූ අසත්ය උද්ධෘතය ජාත්යන්තර කරුණු සත්යාපකයින් විසින් බිඳ දමයි
හිටපු ශ්රී ලංකා ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සම්බන්ධව ජ්යෙෂ්ඨ නීතිඥවරයෙකු විසින් සිදු කළ බව කියනු ලැබූ ප්රකාශයක් සම්පූර්ණයෙන්ම මනඃකල්පිතයක් බව ගෝලීය ප්රවෘත්ති සේවාවේ විශේෂිත වැරදි තොරතුරු සත්යාපන අංශය වන AFP ෆැක්ට් චෙක් විසින් සිදු කරන ලද සත්ය පරීක්ෂණයකට අනුව තහවුරු කර ඇත.
කුමක් ද කියා සිටියේ
සමාජ මාධ්ය වේදිකා හරහා පුළුල් ලෙස ව්යාප්ත වූ එම මනඃකල්පිත ප්රකාශය, ජ්යෙෂ්ඨ නීතිඥවරයෙකුට අසත්ය ලෙස ආරෝපණය කරමින් හිටපු ජනාධිපතිවරයා සම්බන්ධ තර්ක ඉදිරිපත් කර තිබිණි. AFP ෆැක්ට් චෙක් විසින් එම වෛරස් අන්තර්ගතය විමර්ශනය කළ අතර, එම ආරෝපණයට විශ්වාසනීය පදනමක් නොමැති බව සොයාගෙන, එම උද්ධෘතය කෘත්රිමව නිර්මාණය කරන ලද්දක් බවත් නම් කර ඇති පුද්ගලයාගෙන් ඒ ප්රකාශය නිකුත් නොවූ බවත් නිගමනය කළේය.
මෙය වැදගත් වන්නේ ඇයි
著名 දේශපාලන පෞද්ගලිකයන් සම්බන්ධ මනඃකල්පිත උද්ධෘත ව්යාප්ත වීම ශ්රී ලංකාවේ ජනතා සාකච්ඡාවට සහ මාධ්ය අඛණ්ඩතාවට බරපතල තර්ජනයක් එල්ල කරයි. මෙවැනි වැරදි තොරතුරු මඟින් පුරවැසියන් නොමඟ යැවීමට, කීර්තිනාමයන් හානි කිරීමට සහ දේශපාලන ආතතීන් අවුළුවාලීමට හැකිවන අතර, එය රටේ පාලන හා නීතිමය පරිසරයේ සංවේදී අවධීන්හිදී විශේෂයෙන් බරපතල වේ.
ශ්රී ලාංකික පාඨකයින්ට මතක් කිරීමක්
බලධාරීන් සහ මාධ්ය නිරීක්ෂණ ආයතන, සත්යාපනය කළ හැකි මූලාශ්ර රහිතව නීතිඥවරුන්ට හෝ ප්රසිද්ධ පෞද්ගලිකයන්ට ආරෝපණය කරන ලද සංවේදී ප්රකාශ ඇතුළු සමාජ මාධ්ය හරහා බෙදාගනු ලබන ආකර්ෂණීය තර්ක හමුවේ ප්රවේශම් වන ලෙස ජනතාවට නිතර නිතර අවවාද කර ඇත.
- බෙදාගැනීමට පෙර විශ්වාසනීය හා පිහිටි ප්රවෘත්ති මූලාශ්ර හරහා උද්ධෘත සත්යාපනය කරන්න.
- නීතිමය හෝ දේශපාලන පෞද්ගලිකයන්ට ආරෝපණය කරන ලද ප්රකාශ, නිල වාර්තා හෝ සෘජු සන්නිවේදන සමඟ සංසන්දනය කරන්න.
- සැක සහිත වැරදි තොරතුරු අදාළ කරුණු සත්යාපන ආයතනවලට හෝ වේදිකා නියාමකයින්ට වාර්තා කරන්න.
ශ්රී ලංකාව සංකීර්ණ දේශපාලනික හා ආර්ථික අභියෝග මධ්යයේ ගමන් කරන මෙම කාලයේ, ජනතා තොරතුරු වල අඛණ්ඩතාව ඉතාමත් තීරණාත්මක වේ. සත්යාපිත වාර්තාකරණය මත යැපෙන ලෙසත්, සත්යාපනය නොකළ සමාජ මාධ්ය අන්තර්ගතය සුදුසු සැකයකින් සළකන ලෙසත් පාඨකයින්ට දිරිගැන්වේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.