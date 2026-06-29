Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

බංග්ලාදේශයේ යයි කී, ගෑනු දරුවා හා කුඩා රිලා පැටියාගේ සිත් ඇදගන්නා වෛරල් වීඩියෝව ශ්‍රී ලංකාවෙන් බව තහවුරු වේ

29 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
බංග්ලාදේශයේ යයි කී, ගෑනු දරුවා හා කුඩා රිලා පැටියාගේ සිත් ඇදගන්නා වෛරල් වීඩියෝව ශ්‍රී ලංකාවෙන් බව තහවුරු වේ

පොකුරු කෙත් මැදින් කුඩා රිලා පැටියෙකු සමඟ ගමන් කරන තරුණ දැරියක පෙන්නුම් කරන, ලොව පුරා මිලියන සිත් උණුසුම් කළ මනරම් වීඩියෝවක් ශ්‍රී ලංකාවෙන් සම්භවය වූ බව තහවුරු වී ඇත — සමාජ මාධ්‍යවල එය බංග්ලාදේශයට අයත් යයි පුළුල් ලෙස ප්‍රචාරය වී තිබියදීත්.

වීඩියෝව ලොව පුරා සිත් සතන් දිනා ගනී

වේදිකා රාශියක මිලියන ගණනක් දර්ශන ලබා ඇති මෙම කෙටි වීඩියෝවේ, කුඩා දරු දැරියක සහ රිලා පැටියෙකු ගොයම් කෙතක් හරහා ගමන් කරන හදවත් දිනා ගත් මොහොතක් ඇතුළත් වේ. දිවයිනේ අහිංසක හා අසාමාන්‍ය හිතවත්කම නරඹන්නන් සිත් ඇදගත් හෙයින්, දර්ශනය ඉක්මනින් ජාත්‍යන්තර සීමා ඉක්මවා ලොව පුරා ප්‍රේක්ෂකයන් අතර පැතිරී ගියේය.

සමාජ මාධ්‍ය හරහා වැරදි ආරෝපණය පැතිරේ

වීඩියෝව වෛරල් වීමත් සමඟ, සමාජ මාධ්‍ය පරිශීලකයන් සහ අන්තර්ජාල පිටු සංඛ්‍යාවක් එය බංග්ලාදේශයේ රූගත කළ බව සඳහන් කරමින් දර්ශනය බෙදා ගත්හ. මෙම වැරදි ආරෝපණය සැලකිය යුතු ලෙස පැතිරී ගිය අතර, බොහෝ දෙනා ඒ සොඳුරු ග්‍රාමීය දර්ශනය ප්‍රතිවේශී රටට සම්බන්ධ කර ගත්හ.

ශ්‍රී ලාංකික සම්භවය තහවුරු වේ

කෙසේ වෙතත්, පසුව සිදු කළ පරීක්ෂණ සහ දේශීය වාර්තා මගින් මෙම හදවත් උණුසුම් කළ හමුව ඇත්ත වශයෙන්ම ශ්‍රී ලංකාව තුළ රූගත කළ බව තහවුරු කර ඇත. ශ්‍රී ලාංකික ග්‍රාමීය පරිසරයේ ලාක්ෂණික ලක්ෂණ දරන ගොයම් කෙතේ දර්ශනය, ලොව බොහෝ දෙනාගේ සිත් ස්පර්ශ කළ එම වීඩියෝවේ සත්‍ය පසුබිම ලෙස දැන් හඳුනාගෙන ඇත.

මෙම අනාවරණය ශ්‍රී ලාංකිකයන් අතර ජාතික අභිමානයේ රැල්ලක් ඇති කළ අතර, ඔවුන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙකු තම දිවයිනේ නිවස අන්තර්ජාලයේ මෑතකාලීනව වඩාත් ප්‍රිය කළ මොහොතක රංග භූමිය වූ බව සමරමින් සමාජ මාධ්‍ය වෙත යොමු විය.

ශ්‍රී ලංකාවේ ස්වාභාවික සෞන්දර්යය සිහිපත් කරවන සංඥාවක්

ශ්‍රී ලංකාව ලබා දෙන පොහොසත් ජෛව විවිධත්වය සහ සන්සුන් ග්‍රාමීය භූ දර්ශනය පිළිබඳ මෘදු සිහිපත් කිරීමක් ලෙසද මෙම වීඩියෝව සේවය කරයි. රිලාවන් විවෘත කෙතෙවල දක්නට ලැබීම සාමාන්‍ය දෙයක් නොවූවද, ඔවුන් දිවයිනට ආවේණික ජීවීන් වන අතර, වනාන්තර ආසන්න ගම්මානවල ඉඳහිට හමු වෙති.

දේශීය නරඹන්නන් බොහෝ දෙනෙකුට, ශ්‍රී ලංකාවේ ගම්බද ජීවිතයේ සරලත්වය හා උණුසුම දර්ශනය ගනිමින්, දරුවෙකු සහ වනජීවියෙකු අතර ඇති පිරිසිදු, පිටපතෙන් තොර ප්‍රීතියේ මොහොතක් ලොව පුරා මිලියන ගණනකට ප්‍රේක්ෂකයන් සොයාගත් ආකාරය, ඒ කිසිවෙකු අපේක්ෂා නොකළ ලෙස, මෙම දර්ශනය අඩංගු කරයි.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ප්‍රිය ගායක රුක්මන් අසිත 48 වන වියේදී අපවත් වෙයි Sinhala

ප්‍රිය ගායක රුක්මන් අසිත 48 වන වියේදී අපවත් වෙයි

ශ්‍රී ලාංකික සංගීත ක්ෂේත්‍රය අද දිනයේ ගැඹුරු ශෝකයකට පත්ව ඇත. ජනප්‍රිය ගායක රුක්මන් අසිත 48 වන වියේදී අපවත් වූ අතර, ඔහු රටේ අසංඛ්‍යාත සංගීත රසිකයන්ගේ හදවත් තුළ…

29 Jun 2026 Discuss
රොච් ටෙස්ට් කඩඉම් 300 සපිරීමත් සමඟ වෙස්ට් ඉන්ඩීස් පිළිය ශ්‍රී ලංකාව පරදා යයි Sinhala

රොච් ටෙස්ට් කඩඉම් 300 සපිරීමත් සමඟ වෙස්ට් ඉන්ඩීස් පිළිය ශ්‍රී ලංකාව පරදා යයි

වෙස්ට් ඉන්ඩීස් වේගී පන්දු යවන්නෙකු වන කෙමාර් රොච්, ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව ඒකාධිපත්‍ය ජයක් ලබා ගනිමින් ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ 300 වැනි වික්කට් සිය නාමයට ලියා…

29 Jun 2026 Discuss
2026 දී ශ්‍රී ලංකාවේ රජයේ ආදායම පහත වැටීමට නියමිතයි — මුදල් අමාත්‍යාංශය අනතුරු අඟවයි Sinhala

2026 දී ශ්‍රී ලංකාවේ රජයේ ආදායම පහත වැටීමට නියමිතයි — මුදල් අමාත්‍යාංශය අනතුරු අඟවයි

ඉදිරි වර්ෂය සඳහා ආදායම් පහත වැටීමක් පුරෝකථනය වෙයි 2026 වර්ෂයේ දී රජයේ ආදායම අඩු වනු ඇතැයි ශ්‍රී ලංකාවේ මුදල් අමාත්‍යාංශය පෙන්වා දී ඇති අතර, දිගුකාලීන ආර්ථික…

29 Jun 2026 Discuss