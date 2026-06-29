බංග්ලාදේශයේ යයි කී, ගෑනු දරුවා හා කුඩා රිලා පැටියාගේ සිත් ඇදගන්නා වෛරල් වීඩියෝව ශ්රී ලංකාවෙන් බව තහවුරු වේ
පොකුරු කෙත් මැදින් කුඩා රිලා පැටියෙකු සමඟ ගමන් කරන තරුණ දැරියක පෙන්නුම් කරන, ලොව පුරා මිලියන සිත් උණුසුම් කළ මනරම් වීඩියෝවක් ශ්රී ලංකාවෙන් සම්භවය වූ බව තහවුරු වී ඇත — සමාජ මාධ්යවල එය බංග්ලාදේශයට අයත් යයි පුළුල් ලෙස ප්රචාරය වී තිබියදීත්.
වීඩියෝව ලොව පුරා සිත් සතන් දිනා ගනී
වේදිකා රාශියක මිලියන ගණනක් දර්ශන ලබා ඇති මෙම කෙටි වීඩියෝවේ, කුඩා දරු දැරියක සහ රිලා පැටියෙකු ගොයම් කෙතක් හරහා ගමන් කරන හදවත් දිනා ගත් මොහොතක් ඇතුළත් වේ. දිවයිනේ අහිංසක හා අසාමාන්ය හිතවත්කම නරඹන්නන් සිත් ඇදගත් හෙයින්, දර්ශනය ඉක්මනින් ජාත්යන්තර සීමා ඉක්මවා ලොව පුරා ප්රේක්ෂකයන් අතර පැතිරී ගියේය.
සමාජ මාධ්ය හරහා වැරදි ආරෝපණය පැතිරේ
වීඩියෝව වෛරල් වීමත් සමඟ, සමාජ මාධ්ය පරිශීලකයන් සහ අන්තර්ජාල පිටු සංඛ්යාවක් එය බංග්ලාදේශයේ රූගත කළ බව සඳහන් කරමින් දර්ශනය බෙදා ගත්හ. මෙම වැරදි ආරෝපණය සැලකිය යුතු ලෙස පැතිරී ගිය අතර, බොහෝ දෙනා ඒ සොඳුරු ග්රාමීය දර්ශනය ප්රතිවේශී රටට සම්බන්ධ කර ගත්හ.
ශ්රී ලාංකික සම්භවය තහවුරු වේ
කෙසේ වෙතත්, පසුව සිදු කළ පරීක්ෂණ සහ දේශීය වාර්තා මගින් මෙම හදවත් උණුසුම් කළ හමුව ඇත්ත වශයෙන්ම ශ්රී ලංකාව තුළ රූගත කළ බව තහවුරු කර ඇත. ශ්රී ලාංකික ග්රාමීය පරිසරයේ ලාක්ෂණික ලක්ෂණ දරන ගොයම් කෙතේ දර්ශනය, ලොව බොහෝ දෙනාගේ සිත් ස්පර්ශ කළ එම වීඩියෝවේ සත්ය පසුබිම ලෙස දැන් හඳුනාගෙන ඇත.
මෙම අනාවරණය ශ්රී ලාංකිකයන් අතර ජාතික අභිමානයේ රැල්ලක් ඇති කළ අතර, ඔවුන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙකු තම දිවයිනේ නිවස අන්තර්ජාලයේ මෑතකාලීනව වඩාත් ප්රිය කළ මොහොතක රංග භූමිය වූ බව සමරමින් සමාජ මාධ්ය වෙත යොමු විය.
ශ්රී ලංකාවේ ස්වාභාවික සෞන්දර්යය සිහිපත් කරවන සංඥාවක්
ශ්රී ලංකාව ලබා දෙන පොහොසත් ජෛව විවිධත්වය සහ සන්සුන් ග්රාමීය භූ දර්ශනය පිළිබඳ මෘදු සිහිපත් කිරීමක් ලෙසද මෙම වීඩියෝව සේවය කරයි. රිලාවන් විවෘත කෙතෙවල දක්නට ලැබීම සාමාන්ය දෙයක් නොවූවද, ඔවුන් දිවයිනට ආවේණික ජීවීන් වන අතර, වනාන්තර ආසන්න ගම්මානවල ඉඳහිට හමු වෙති.
දේශීය නරඹන්නන් බොහෝ දෙනෙකුට, ශ්රී ලංකාවේ ගම්බද ජීවිතයේ සරලත්වය හා උණුසුම දර්ශනය ගනිමින්, දරුවෙකු සහ වනජීවියෙකු අතර ඇති පිරිසිදු, පිටපතෙන් තොර ප්රීතියේ මොහොතක් ලොව පුරා මිලියන ගණනකට ප්රේක්ෂකයන් සොයාගත් ආකාරය, ඒ කිසිවෙකු අපේක්ෂා නොකළ ලෙස, මෙම දර්ශනය අඩංගු කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.