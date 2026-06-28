Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකා-චීන සබඳතාවල ගැඹුර වෙළඳාමට ඔබ්බෙන් අධ්‍යයනය කිරීමට පේකිං විශ්වවිද්‍යාලයේ විද්වතුන් කොළඹට පැමිණෙති

28 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකා-චීන සබඳතාවල ගැඹුර වෙළඳාමට ඔබ්බෙන් අධ්‍යයනය කිරීමට පේකිං විශ්වවිද්‍යාලයේ විද්වතුන් කොළඹට පැමිණෙති

චීනයේ අතිශය පිළිගත් අධ්‍යාපනික ආයතනයක් වන පේකිං විශ්වවිද්‍යාලයේ නියෝජිත පිරිසක් ශ්‍රී ලංකාව හා චීනය අතර ද්විපාර්ශ්වික සහයෝගීතාවයේ පුළුල් බව පිළිබඳ ගැඹුරු පර්යේෂණ සිදු කිරීම සඳහා කොළඹට පැමිණ ඇත. දෙරටේම නිලධාරීන් හා විද්වතුන් විස්තර කරන ආකාරයට මෙම සම්බන්ධතාවය වාණිජ අවශ්‍යතාවන්ට බෙහෙවින් ඔබ්බෙන් විහිදෙන්නකි.

අධ්‍යාපනික සහභාගීත්වය මූල්‍යස්ථානයේ

පේකිං විශ්වවිද්‍යාල නියෝජිත පිරිසේ මෙම සංචාරය, දෙරට අතර ජනතා සම්බන්ධතා හා බුද්ධිමය හුවමාරු කෙරෙහි වැඩෙන අවධානයක් ඇති බවට සංඥාවක් වෙයි. මෙය ඔවුන්ගේ හවුල්කාරිත්වය දිගු කලක් තිස්සේ නිර්වචනය කර ඇති ආර්ථික හා යටිතල පහසුකම් සබඳතාවන්ට අනුපූරක වේ. නියෝජිත පිරිසේ පර්යේෂකයන් ශ්‍රී ලංකා-චීන සම්බන්ධතාවල විකාශනය වන ස්වභාවය පිළිබඳ ව්‍යූහගත අධ්‍යයනයක කොටසක් ලෙස කොළඹ ප්‍රධාන පාර්ශ්වකරුවන් සමඟ සාකච්ඡා පැවැත්වූහ.

අගනුවරේ නියෝජිත පිරිසේ සිටීම, ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන, සමාජීය හා ආර්ථික තත්ත්වය ගැන ඇති අවබෝධය ගැඹුරු කිරීමේ බීජිංගේ නිරන්තර අභිලාෂය ඉස්මතු කරයි. ශ්‍රී ලංකාව චීනයට කේවල වෙළඳ හවුල්කරුවෙකු හෝ ආයෝජන ගමනාන්තයක් ලෙස නොව, වඩාත් සමස්ත හා චිරස්ථායී සම්බන්ධතාවක් ගොඩනගා ගැනීමට අපේක්ෂිත රටක් ලෙසද සලකනු ලැබේ.

බහුමාන සබඳතාවක් ලෙස විස්තර කෙරෙයි

දෙපාර්ශ්වයම ඔවුන්ගේ ද්විපාර්ශ්වික සබඳතාව වරාය ගිවිසුම් හා ණය ගිවිසුම්වලට ඔබ්බෙන් ගිය කරුණු ඔස්සේ රාමු කරන භාෂාවක් ක්‍රමයෙන් භාවිත කරති. ඓතිහාසික සුහදශීලිභාවය, සංස්කෘතික සාමීප්‍යතාව හා උපාය මාර්ගික අන්‍යෝන්‍ය ප්‍රතිලාභ මත පදනම් වූ සම්බන්ධතාවක් ලෙස මෙය විශේෂාංගීකරණය කිරීම නිල සංවාදවල නැවත නැවත මතුවන තේමාවක් බවට පත්ව ඇත.

හම්බන්තොට වරාය හා කොළඹ වරාය නගර ව්‍යාපෘතිය ඇතුළු චීන යටිතල පහසුකම් ආයෝජනවල සැලකිය යුතු ප්‍රතිලාභියෙකු ශ්‍රී ලංකාව වී ඇත. එහෙත් පේකිං විශ්වවිද්‍යාලයේ මෙවැනි නියෝජිත පිරිස් සෑදීම සූචනය කරන්නේ, චීනය සම්බන්ධතාවයේ මෘදු මානයන් — ඒ කියන්නේ අධ්‍යාපනික පර්යේෂණ, ප්‍රතිපත්ති සංවාද හා සහයෝගීතා ප්‍රතිඵල පිළිබඳ විද්වත් ලේඛනකරණය — කෙරෙහිද සමානව ඇල්මක් දක්වන බවයි.

කොළඹදී සිදු කරන ලද පර්යේෂණ

කොළඹ ගතකළ කාලය තුළ, පේකිං විශ්වවිද්‍යාල පර්යේෂකයන් විවිධ අංශ හරහා ද්විපාර්ශ්වික සහයෝගීතාවය ක්‍රියාත්මක වූ ආකාරය පිළිබඳ සෘජු දෘෂ්ටිකෝණ රැස් කිරීම අරමුණු කරගත් රැස්වීම් හා සාකච්ඡා පවත්වා ඇති බව වාර්තා වේ. මෙම පර්යේෂණය අධ්‍යාපනික සාහිත්‍යයට දායක වනු ඇතැයිද, දෙපාර්ශ්වයේම ප්‍රතිපත්ති චින්තනයට දිශාව ලබා දෙනු ඇතැයිද අපේක්ෂා කෙරේ.

මෙවැනි අධ්‍යාපනික මෙහෙවරයන්, හවුල් රටවල් සමඟ බුද්ධිමය සම්බන්ධතා ගොඩනගා ගැනීමේ පුළුල් චීන උපාය මාර්ගයක කොටසක් ලෙස සැලකේ. දිගු කාලීන රාජතාන්ත්‍රික හා ආර්ථික සහයෝගීතාවට ආධාරක දැනුම් පදනමක් හා ආඛ්‍යානයක් ගොඩනැගීම ඒ ඔස්සේ සිදු වේ.

ශ්‍රී ලංකාවට ඇති වැදගත්කම

ඉන්දියාව, එක්සත් ජනපදය හා ජපානය ඇතුළු බහු ගෝලීය බලවතුන් සමඟ සංකීර්ණ සම්බන්ධතා හසුරුවමින් සිටින ශ්‍රී ලංකාවට, චීනය සමඟ අධ්‍යාපනික මට්ටමේ සහයෝගීතාවය ස්වකීය රාජතාන්ත්‍රික වැදගත්කමක් දරයි. රටේ විදේශ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රමුඛතා සමතුලිත කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව කටයුතු කරද්දී, ශක්තිමත් බුද්ධිමය හුවමාරුව කෙරෙහි ඇති විවෘත මනෝभावය ද ඒ ඔස්සේ ප්‍රකාශ වේ.

මෙවැනි සංචාරයන් දෙරට අතර ආයතනික සුහදශීලිභාවය ගොඩනගා ගැනීමට උදවු කරන බවත්, රාජතාන්ත්‍රික හෝ ආර්ථික ආතතියේ කාලවලදී ප්‍රයෝජනවත් විය හැකි සන්නිවේදන නාලිකා නිර්මාණය

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්ලග්-ඉන් හයිබ්‍රිඩ් විප්ලවය: ඉන්දියාවට ඉගෙන ගත හැකි මාර්ග සිතියමක් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්ලග්-ඉන් හයිබ්‍රිඩ් විප්ලවය: ඉන්දියාවට ඉගෙන ගත හැකි මාර්ග සිතියමක්

ප්ලග්-ඉන් හයිබ්‍රිඩ් විද්යුත් වාහන (PHEV) අංශයේ ශ්‍රී ලංකාව දකුණු ආසියාවේ වඩාත්ම ප්‍රගතිශීලී රාජ්‍යයන් අතරට නිහඬව පිවිසෙමින් සිටින අතර, එය ඉන්දියාව — කලාපයේ…

28 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකා රඳවාගැනීමෙන් නිදහස් කළ ධීවරයන් 22 දෙනා ඉක්මනින් නැවත ගෙන්වා ගන්නා ලෙස දෙමළ නාඩු ධීවර සංගමය රජයෙන් ඉල්ලයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකා රඳවාගැනීමෙන් නිදහස් කළ ධීවරයන් 22 දෙනා ඉක්මනින් නැවත ගෙන්වා ගන්නා ලෙස දෙමළ නාඩු ධීවර සංගමය රජයෙන් ඉල්ලයි

ශ්‍රී ලංකාවේ රඳවාගැනීමෙන් නිදහස් කරන ලද ධීවරයන් 22 දෙනා ඉක්මනින් ආපසු ගෙන්වා ගැනීම සඳහා නිල මට්ටමේ ප්‍රමාදයන් ඉවත් කොට, ඔවුන් තම පවුල් සමඟ එක්වීමට හැකිවන ලෙස…

28 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ස්කූබාныряне සිදුවීමකදී ඇමෙරිකානු නවවිවාහක යුවළකගේ සාමාජිකයෙකු මියයයි; වෙනත් එක්සත් ජනපදнырянеකරුවෙකු මෘතව සොයාගනී Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ස්කූබාныряне සිදුවීමකදී ඇමෙරිකානු නවවිවාහක යුවළකගේ සාමාජිකයෙකු මියයයි; වෙනත් එක්සත් ජනපදнырянеකරුවෙකු මෘතව සොයාගනී

විනෝදාත්මක ස්කූබාныряне ක්‍රීඩාවේ අන්තරායන් කෙරෙහි අවධානය යොමු කරමින්, ඉන් එක් සිදුවීමක් ශ්‍රී ලංකා ජලයේදී සතුටින් ගත කළ යුතු හනිමූන් ගමනකදී සිදු වූ අතර, තවත්…

28 Jun 2026 Discuss