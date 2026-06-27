ශ්රී ලංකාව සහ වියට්නාමය සෘජුවම සම්බන්ධ කරමින් Vietjet ගුවන් සේවය ඓතිහාසික කෙළින්ම පියාසර කිරීම් ඇරඹයි
අයවැය ගුවන් සේවා සමාගමක් වන Vietjet, ශ්රී ලංකාව සහ වියට්නාමය අතර මේ දක්වා කිසිවිටෙකත් සිදු නොවූ ප්රථම සෘජු ගුවන් සේවය සඳහා ආසන වෙන් කිරීම් ආරම්භ කර ඇති අතර, මෙය ආසියාතික රටවල් දෙක අතර ගුවන් ගමන් ක්ෂේත්රයේ සුවිශේෂී이정표 සලකුණක් ලෙස සැලකේ.
රටවල් දෙකක් අතර නව ගුවන් සේවා සම්බන්ධතාවයක්
වියට්නාමයේ මෙම අඩු වියදම් ගුවන් සේවා සමාගමේ මෙම පියවර, ශ්රී ලංකාව සහ වියට්නාමය අතර සංචාරක හා සංචාරය සම්බන්ධ හැකියාව ක්රමයෙන් හඳුනාගැනීමක් පෙන්නුම් කරන අතර, මෑත වර්ෂවල දී රටවල් දෙකෙහිම ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා ශක්තිමත් වෙමින් පවතී. මෙතැන් සිට දෙරටේ ගමනාන්ත අතර තුන්වන රටක් හරහා නැවතීමේ හෝ සම්බන්ධක ගුවන් ගමන් වල අපහසුතාවය හා අතිරේක වියදම් නොමැතිව සෘජුවම ගමන් කිරීමේ හැකියාව මගීන්ට ලැබෙනු ඇත.
මේ දක්වා කොළඹ සහ ප්රධාන වියට්නාම නගර අතර ගමන් කිරීමට අදහස් කළ ගමන්කරුවන්ට සිංගප්පූරුව, කුවාලාලම්පූරය හෝ බැංකොකය වැනි කලාපීය කේන්ද්රස්ථාන හරහා සම්බන්ධ ගුවන් ගමන් වෙන් කර ගැනීමට සිදු විය. සෘජු සේවා හඳුන්වා දීමත් සමඟ ගමන් කාලය සහ සමස්ත ගාස්තු දෙකම සැලකිය යුතු ලෙස අඩු වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ශ්රී ලංකාවට මෙයින් ඇති වැදගත්කම
ශ්රී ලංකාවට මෙම සංවර්ධනය ඉමහත් වැදගත්කමක් ගනී; විශේෂයෙන් රට සක්රීයව සංචාරකයින් ගේ පැමිණීම වර්ධනය කිරීමට සහ ජාත්යන්තර ගුවන් සම්බන්ධතාව පුළුල් කිරීමට කටයුතු කරන මෙවැනි කාලයක. අයවැය ගුවන් සේවා සමාගමක් සමඟ සෘජු මාර්ගයක් ගමන් කිරීමේ බාධාව අඩු කරමින්, ශ්රී ලංකාව වියට්නාම සංචාරකයින්ට සහ ව්යාපාරික ගමන්කරුවන්ට ද වඩාත් ප්රවේශ විය හැකි ගමනාන්තයක් බවට පත් කරයි.
එසේම, ශ්රී ලාංකික ගමන්කරුවන්ට ගිය ඓතිහාසික උරුමය, ආහාර සංස්කෘතිය සහ මනරම් භූ දර්ශන සඳහා ප්රසිද්ධ, අග්නිදිග ආසියාවේ වඩාත්ම නැරඹෙන ගමනාන්ත වලින් එකක් වන වියට්නාමයට සාධාරණ මිලකට හා පහසුවෙන් ළඟා විය හැකි වනු ඇත.
ආසන වෙන් කිරීම් දැන් විවෘතයි
නව සෘජු මාර්ගය සඳහා ආසන වෙන් කිරීම් දැන් ලබාගත හැකි බව Vietjet තහවුරු කර ඇති අතර, සේවා කටයුතු ආරම්භ කිරීමට නියමිත දිනට පෙර මගීන්ට ඔවුන්ගේ ගමන සැලසුම් කර ස්ථීර කර ගැනීමට හැකි වේ. තරඟකාරී මිල ගණන් ආකෘතිය සඳහා ප්රසිද්ධ මෙම ගුවන් සේවා සමාගම, ශ්රී ලංකාවේ විනෝදාස්වාද සහ ව්යාපාරික ගමන්කරුවන් යන දෙඅංශයෙන්ම සැලකිය යුතු උනන්දුවක් ආකර්ෂණය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
- ශ්රී ලංකාව සහ වියට්නාමය අතර ප්රථම සෘජු ගුවන් සම්බන්ධතාවය
- Vietjet හරහා ආසන වෙන් කිරීම් නිල වශයෙන් විවෘතයි
- සංචාරකයින් ගේ ප්රවර්ධනය හා ද්විපාර්ශ්වික ගමන් තීව්ර කිරීමට මාර්ගය සහාය වනු ඇතැයි අපේක්ෂිතයි
- තුන්වන රටක කේන්ද්රස්ථාන හරහා සංක්රමණය වීමේ අවශ්යතාව ඉවත් කරයි
මෙම මාර්ගය ආරම්භ කිරීම ශ්රී ලංකාවේ ගුවන් සේවා අංශය සහ පුළුල් ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත් වීම සඳහා ධනාත්මක පියවරක් ලෙස සැලකෙන අතර, ද්වීප රාජ්යය ඉදිරියටත් සිය සංචාරක කර්මාන්තය නැවත ගොඩනඟා ගනිමින් ආසියාව පුරා නව සංචාරක වෙළඳපළ ආකර්ෂණය කිරීමට කටයුතු කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.