විදේශයෙන් නැවත පැමිණි සංක්රමණික කම්කරුවන්ට වතු ඉඩම් බදු දීමට ශ්රී ලංකාව සූදානම්
විදේශයන්හි රැකියාවල නිරත වී නැවත පැමිණි පුරවැසියන්ට රාජ්ය අයිතිය හිමි වතු සමාගම්වලට අයත් ඉඩම් බදු දීමට ශ්රී ලංකාව සැලසුම් කර ඇති අතර, එය රට තුළ නැවත පදිංචි වූ සංක්රමණික කම්කරුවන් සඳහා නව ජීවනෝපාය අවස්ථාවක් ලෙස හඳුන්වා දී තිබේ.
මෙම මුලපිරීමේ කේන්ද්රස්ථානය වන රාජ්ය වතු ඉඩම්
මෙම යෝජනා ක්රමය සඳහා වෙන් කරනු ලබන ඉඩම් රජයට අයත් වතු ආයතන තුනක් යටතේ පවතින අතර, නිෂ්ඵල ගොවිතැන් ඉඩම් ඵලදායී ලෙස භාවිතයට ගනිමින් ජනගහනයේ අවදානමට ලක් වූ පිරිසකට සහාය වීම ඉලක්ක කරගත් සැලකිය යුතු ප්රතිපත්ති වෙනසක් ඒ හරහා ඉස්මතු වේ.
නැවත පැමිණි සංක්රමණිකයන්ට ජීවන රේඛාවක්
විදේශයන්හි රැකියා සොයාගිය දහස් ගණනක් ශ්රී ලාංකිකයන් මෑත වසරවලදී නැවත රටට පැමිණ ඇති අතර, ඔවුන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙකු පැමිණීමෙන් පසු අවිනිශ්චිත ආර්ථික අනාගතයකට මුහුණ දී සිටිති. ඉඩම් බදු ක්රමය, මෙම පුද්ගලයන්ට කෘෂිකර්මය හා ආශ්රිත වතු කටයුතු හරහා ජීවිකාව නැවත ගොඩනඟා ගැනීමේ ठोस අවස්ථාවක් ලබා දීම සඳහා සැලසුම් කොට ඇත.
රාජ්ය අයිතිය හිමි වතු ඉඩම් වෙත ප්රවේශය ලබා දීමෙන් නැවත පැමිණි සංක්රමණික කම්කරුවන්ගේ කුසලතා, ඉතිරිකිරීම් සහ ව්යවසායකත්වය දේශීය ආර්ථිකය තුළට යොමු කිරීමට, විදේශ විප්රේෂණ මත යැපීම අඩු කිරීමට සහ ශ්රී ලංකාව තුළම වඩා තිරසාර ආදායම් ප්රවාහ ඇති කිරීමට රජය බලාපොරොත්තු වේ.
පුළුල් ආර්ථික ඇඟවුම්
දරුණු ආර්ථික අර්බුදයකින් ශ්රී ලංකාව සේදී ගොස් සිටින මොහොතක මෙම මුලපිරීම ඉදිරිපත් වන අතර, කෘෂිකාර්මික ඵලදායිතාව හා ග්රාමීය රැකියා ඉහළ නැංවීමේ මාර්ග ක්රියාකාරීව සොයන ප්රතිපත්ති立案යකයන් ද ඒ සඳහා යොමු වී සිටිති. ඉදිරිගාමී ආශාවෙන් යුත් නැවත පැමිණි කම්කරුවන්ට වතු ඉඩම් බදු දීමෙන් එසේ නොමැතිනම් නිශ්ක්රීයව හෝ අඩු ඵලදායිතාවකින් පවතිනු ඇති වතු නව ජීවයකින් යෙදවිය හැකිය.
ක්රමය හා ඇති සාර්ථකත්වය බදු ගිවිසුම්වල කොන්දේසි, සහභාගිවන්නන්ට ලබා දෙන රජයේ සහාය මට්ටම සහ අදාළ ඉඩම් කොටස්වල පවතින යටිතල පහසුකම් යන කරුණු මත දැඩි ලෙස රඳා පවතිනු ඇති බව නිරීක්ෂකයන් සඳහන් කර ඇත.
අයදුම් කිරීමේ ක්රියාවලිය, බදු කාලසීමාව සහ සම්බන්ධ නිශ්චිත වතු ආයතන පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර, කාලෝචිත ලෙස අදාළ බලධාරීන් විසින් නිවේදනය කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.