ශ්රී ලංකාව Vitol Asia සහ Aditya Birla සමාගම් වෙත ප්රධාන ඉන්ධන හා ගොරෝසු තෙල් සැපයුම් ගිවිසුම් ප්රදානය කරයි
ශ්රී ලංකාව, ස්ථාපිත ගෝලීය හවුල්කරුවන් හරහා ස්ථාවර බලශක්ති සැපයුම් සුරක්ෂිත කිරීමේ ජාතික උත්සාහයේ සැලකිය යුතු ඉදිරි පියවරක් ලෙස, ජාත්යන්තර ප්රමුඛ වෙළෙඳ සමාගම් දෙකකට විශාල ඛනිජ තෙල් සැපයුම් ගිවිසුම් ප්රදානය කර ඇත.
ප්රමුඛ වෙළෙඳ සමාගම් දෙකකට ගිවිසුම් ප්රදානය
සිංගප්පූරු මූලස්ථානය කොටගත් Vitol Asia සහ Aditya Birla Global Trading සමාගම් නව ගිවිසුම් යටතේ ශ්රී ලංකාවට පෙට්රල්, ඩීසල් සහ Murban ගොරෝසු තෙල් සැපයීම සඳහා තෝරා ගෙන ඇත. රටේ ඉන්ධන අවශ්යතා සපුරාලීමේදී පිළිගත් ජාත්යන්තර සැපයුම්කරුවන් සම්බන්ධ කර ගැනීමේ රජයේ අඛණ්ඩ ප්රයත්නය මෙම ගිවිසුම් ප්රතිబිම්බ කරයි.
ලොව විශාලතම ස්වාධීන බලශක්ති වෙළෙඳ සමාගම්වලින් එකක් වන Vitol හි ආසියානු අංශය වන Vitol Asia, මෙම ගිවිසුමට විශාල විශේෂඥතාවක් හා ගෝලීය ප්රවේශයක් රැගෙන එයි. විවිධාංගීකරණය වූ ඉන්දීය සමූහ ව්යාපාරය වන Aditya Birla Group හි කොටසක් වන Aditya Birla Global Trading සමාගමද කලාපය පුරා ද්රව්ය වෙළෙඳාමේ ඉතා හොඳ ස්ථාවරයක සිටී.
Murban ගොරෝසු තෙල් ප්රධාන වෙළෙඳ භාණ්ඩ අතර
ගිවිසුම් යටතේ ඇතුළත් ද්රව්ය අතර අබුඩාබිහිදී නිෂ්පාදනය කෙරෙන, ආසියානු වෙළෙඳපොළ පුරා බහුලව වෙළෙඳ කෙරෙන උසස් තත්ත්වයේ ගොරෝසු තෙල් වර්ගයක් වන Murban ගොරෝසු තෙල් ද ඇතුළත් වේ. එහි ඇතුළත් කිරීම, ශ්රී ලංකාව ගොරෝසු තෙල් මූලාශ්ර විවිධාංගීකරණය කිරීමේදී ශෝධන හා ඉන්ධන නිෂ්පාදන ක්රියාවලිය සඳහා ගුණාත්මක ප්රමිතීන් පවත්වා ගැනීමේ අභිලාෂය පිළිබිඹු කරයි.
ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථිකයට වැදගත්ම ප්රවාහන ඉන්ධන වන පෙට්රල් සහ ඩීසල් ද සැපයුම් ගිවිසුම් යටතේ ඇතුළත් වන අතර, එමගින් සිල්ලර හා කාර්මික මට්ටම්වල සැපයුම් අඛණ්ඩතාව සහතික කිරීමට උපකාරී වේ.
ශ්රී ලංකාවේ බලශක්ති ආරක්ෂාව සඳහා උපායමාර්ගික වැදගත්කම
2022 වර්ෂයේ රටට ඇද වැටුණු දරුණු ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසුව, ශ්රී ලංකාව තම බලශක්ති ප්රසම්පාදන රාමුව නැවත ගොඩනංවා ගනිමින් සිටින අතරතුරදී මෙම ගිවිසුම් ප්රදානය සිදු වී ඇත. එකී අර්බුදය කාලයේ දරුණු ඉන්ධන හිඟකම නිදන් කොටගෙන දෛනික ජීවිතය හා ආර්ථික කටයුතු පුළුල් ලෙස කඩාකප්පල් විය.
ප්රමාණවත් ප්රාග්ධනයකින් සහ ජාත්යන්තරව පිළිගත් වෙළෙඳ සමාගම් සමග හවුල් වීම තුළින්, සැපයුම් බාධා ඇතිවීමේ අවදානම අවම කිරීමට සහ රටේ ඉන්ධන ආනයන ක්රියාවලිය වඩාත් පුරෝකථනය කළ හැකි ආකාරයට ගොනු කිරීමට බලධාරීන් අරමුණු කර ඇත.
- ගිවිසුමේ කොටසක් ලෙස පෙට්රල් සැපයුම් ගිවිසුම ප්රදානය
- ඩීසල් සැපයීම වෙනම නමුත් සම්බන්ධිත ගිවිසුමක් යටතේ සිදු කෙරේ
- Murban ගොරෝසු තෙල් ප්රධාන අමුද්රව්ය භාණ්ඩයක් ලෙස ඇතුළත්
- මෙම ගිවිසුම් සම්බන්ධයෙන් සමාගම් දෙකම සිංගප්පූරු පදනම් ව ක්රියාත්මක වේ
ස්ථාවර ඉන්ධන ලබාගත හැකි වීම රටේ ආර්ථික යථාස්ථිතිය සහ දෛනික කාර්යයන් සඳහා මූලික කරුණක් ව පවතින හෙයින්, මෙම පියවර කර්මාන්ත පාර්ශවකරුවන් සහ පාරිභෝගිකයන් දෙදෙනාම විසින් ඉහළ සාදරයෙන් පිළිගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.