IPL තරුව අභිෂේක් පොරෙල් බලාත්කාර චෝදනා මත බටහිර බෙංගාලයේදී අත්අඩංගුවට
දිල්ලි කැපිටල්ස් කණ්ඩායමේ සහ බෙංගාල් කණ්ඩායමේ වික්කට් රකින ක්රීඩක-පිතිකරු අභිෂේක් පොරෙල්, බලාත්කාරය සම්බන්ධ චෝදනා මත බටහිර බෙංගාල් පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර, මෙය ප්රතිභාශාලී තරුණ ක්රිකට් ක්රීඩකයාගේ වෘත්තීය ජීවිතයට දැඩි කළු සෙවනක් දමා ඇත.
著名 ක්රිකට් පෞද්ගලිකයෙකු අත්අඩංගුවට
ඉන්දියන් ප්රිමියර් ලීගයේ දිල්ලි කැපිටල්ස් කණ්ඩායමේ මෙන්ම දේශීය ක්රිකට්හි බෙංගාල් කණ්ඩායමේ නියෝජිතයා වන පොරෙල්, බරපතල අපරාධ චෝදනාවක් සම්බන්ධයෙන් බටහිර බෙංගාල් නීතිය බලාත්මක කිරීමේ බලධාරීන් විසින් අත්අඩංගුවට ගන්නා ලදී. ඉන්දීය ක්රිකට්හි ඉහළ පෙළේ ක්රීඩකයෙකු වන මෙම ක්රීඩකයාගේ අත්අඩංගුවට ගැනීම ක්රිකට් ප්රජාව තුළ දැඩි කම්පනයක් ඇති කර ඇත.
අවිනිශ්චිතතාවයෙන් වැසුණු වෘත්තීය ජීවිතයක්
දේශීය හා ෆ්රැන්චයිස් ක්රිකට් දෙඅංශයෙහිම ඉදිරිපත් කළ දස්කම් හරහා ස්වකීය හැකියාව ඔප්නංවා ගත් මෙම වික්කට් රකින ක්රීඩක-පිතිකරු, බෙංගාල් ක්රිකට්හි කැපී පෙනෙන තරුණ දක්ෂයෙකු ලෙස සැලකෙමින් සිටියේය. දිල්ලි කැපිටල්ස් කණ්ඩායම සමඟ ඔහු ගොඩනඟා ගත් සම්බන්ධය ක්රීඩාවේ ඔහුගේ තත්ත්වය තවදුරටත් ඉහළ නංවා තිබිණි.
ඔහුට එරෙහිව ඉදිරිපත් වූ චෝදනා, ඉතා බරපතල හා කලකිරවනසුළු සිදුවීමක් නියෝජනය කරන අතර, ඔහුට එරෙහිව ඉදිරිපත් වූ පැමිණිල්ලෙන් අනතුරුව බටහිර බෙංගාල් බලධාරීන් ඉතා ඉක්මනින් ක්රියාත්මක වී අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.
විමර්ශනය අඛණ්ඩව ක්රියාත්මකයි
බටහිර බෙංගාල් පොලිසිය මේ වන විට සිද්ධිය සම්බන්ධ විමර්ශනය පවත්වාගෙන යයි. මෙම අවස්ථාවේ දී නඩුවේ විස්තර සම්බන්ධයෙන් කිසිදු නිල ප්රකාශයක් නිකුත් කර නොමැති අතර, නීතිමය ක්රියාවලිය සුදුසු අධිකරණ මාර්ග ඔස්සේ ඉදිරියට ගෙන යනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
දිල්ලි කැපිටල්ස් ෆ්රැන්චයිස් සහ ඉන්දීය ක්රිකට් පාලක මණ්ඩලය (BCCI) තම ක්රීඩකයාගේ අත්අඩංගුවට ගැනීම සම්බන්ධයෙන් තවමත් කිසිදු නිල රාජ්ය ප්රතිචාරයක් ඉදිරිපත් කර නොමැත.
විමර්ශනය ඉදිරියට යත්ම ක්රිකට් ලෝකය මෙය සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටින අතර, මහජන අවධානයට ලක්ව සිටින පුද්ගලයන් සම්පූර්ණයෙන්ම නීතියේ ආධිපත්යයට යටත් බව මෙම නඩුව ප්රබල ලෙස සිහිපත් කර දෙයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.