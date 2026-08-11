Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

IPL තරුව අභිෂේක් පොරෙල් බලාත්කාර චෝදනා මත බටහිර බෙංගාලයේදී අත්අඩංගුවට

11 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
IPL තරුව අභිෂේක් පොරෙල් බලාත්කාර චෝදනා මත බටහිර බෙංගාලයේදී අත්අඩංගුවට

දිල්ලි කැපිටල්ස් කණ්ඩායමේ සහ බෙංගාල් කණ්ඩායමේ වික්කට් රකින ක්‍රීඩක-පිතිකරු අභිෂේක් පොරෙල්, බලාත්කාරය සම්බන්ධ චෝදනා මත බටහිර බෙංගාල් පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර, මෙය ප්‍රතිභාශාලී තරුණ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයාගේ වෘත්තීය ජීවිතයට දැඩි කළු සෙවනක් දමා ඇත.

著名 ක්‍රිකට් පෞද්ගලිකයෙකු අත්අඩංගුවට

ඉන්දියන් ප්‍රිමියර් ලීගයේ දිල්ලි කැපිටල්ස් කණ්ඩායමේ මෙන්ම දේශීය ක්‍රිකට්හි බෙංගාල් කණ්ඩායමේ නියෝජිතයා වන පොරෙල්, බරපතල අපරාධ චෝදනාවක් සම්බන්ධයෙන් බටහිර බෙංගාල් නීතිය බලාත්මක කිරීමේ බලධාරීන් විසින් අත්අඩංගුවට ගන්නා ලදී. ඉන්දීය ක්‍රිකට්හි ඉහළ පෙළේ ක්‍රීඩකයෙකු වන මෙම ක්‍රීඩකයාගේ අත්අඩංගුවට ගැනීම ක්‍රිකට් ප්‍රජාව තුළ දැඩි කම්පනයක් ඇති කර ඇත.

අවිනිශ්චිතතාවයෙන් වැසුණු වෘත්තීය ජීවිතයක්

දේශීය හා ෆ්‍රැන්චයිස් ක්‍රිකට් දෙඅංශයෙහිම ඉදිරිපත් කළ දස්කම් හරහා ස්වකීය හැකියාව ඔප්නංවා ගත් මෙම වික්කට් රකින ක්‍රීඩක-පිතිකරු, බෙංගාල් ක්‍රිකට්හි කැපී පෙනෙන තරුණ දක්ෂයෙකු ලෙස සැලකෙමින් සිටියේය. දිල්ලි කැපිටල්ස් කණ්ඩායම සමඟ ඔහු ගොඩනඟා ගත් සම්බන්ධය ක්‍රීඩාවේ ඔහුගේ තත්ත්වය තවදුරටත් ඉහළ නංවා තිබිණි.

ඔහුට එරෙහිව ඉදිරිපත් වූ චෝදනා, ඉතා බරපතල හා කලකිරවනසුළු සිදුවීමක් නියෝජනය කරන අතර, ඔහුට එරෙහිව ඉදිරිපත් වූ පැමිණිල්ලෙන් අනතුරුව බටහිර බෙංගාල් බලධාරීන් ඉතා ඉක්මනින් ක්‍රියාත්මක වී අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

විමර්ශනය අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මකයි

බටහිර බෙංගාල් පොලිසිය මේ වන විට සිද්ධිය සම්බන්ධ විමර්ශනය පවත්වාගෙන යයි. මෙම අවස්ථාවේ දී නඩුවේ විස්තර සම්බන්ධයෙන් කිසිදු නිල ප්‍රකාශයක් නිකුත් කර නොමැති අතර, නීතිමය ක්‍රියාවලිය සුදුසු අධිකරණ මාර්ග ඔස්සේ ඉදිරියට ගෙන යනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

දිල්ලි කැපිටල්ස් ෆ්‍රැන්චයිස් සහ ඉන්දීය ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය (BCCI) තම ක්‍රීඩකයාගේ අත්අඩංගුවට ගැනීම සම්බන්ධයෙන් තවමත් කිසිදු නිල රාජ්‍ය ප්‍රතිචාරයක් ඉදිරිපත් කර නොමැත.

විමර්ශනය ඉදිරියට යත්ම ක්‍රිකට් ලෝකය මෙය සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටින අතර, මහජන අවධානයට ලක්ව සිටින පුද්ගලයන් සම්පූර්ණයෙන්ම නීතියේ ආධිපත්‍යයට යටත් බව මෙම නඩුව ප්‍රබල ලෙස සිහිපත් කර දෙයි.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ග්‍රහලෝක හයක් ශ්‍රී ලංකා අහසේ පෙළගැසෙයි — නැරඹිය හැකි ආකාරය මෙන්න Sinhala

ග්‍රහලෝක හයක් ශ්‍රී ලංකා අහසේ පෙළගැසෙයි — නැරඹිය හැකි ආකාරය මෙන්න

ශ්‍රී ලංකාව පුරා දෘශ්‍යමාන දුර්ලභ තාරකා විද්‍යාත්මක සිදුවීමක් හෙට රාත්‍රී අහසේ ග්‍රහලෝක හයක් එකම රේඛාවකට පෙළගැසෙන දුර්ලභ තාරකා විද්‍යාත්මක සංසිද්ධියක් සිදුවීමට…

11 Aug 2026 Discuss
විදේශයෙන් නැවත පැමිණි සංක්‍රමණික කම්කරුවන්ට වතු ඉඩම් බදු දීමට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම් Sinhala

විදේශයෙන් නැවත පැමිණි සංක්‍රමණික කම්කරුවන්ට වතු ඉඩම් බදු දීමට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම්

විදේශයන්හි රැකියාවල නිරත වී නැවත පැමිණි පුරවැසියන්ට රාජ්‍ය අයිතිය හිමි වතු සමාගම්වලට අයත් ඉඩම් බදු දීමට ශ්‍රී ලංකාව සැලසුම් කර ඇති අතර, එය රට තුළ නැවත පදිංචි…

11 Aug 2026 Discuss
ඉන්දියානු සංචාරකයින්ට දැන් UPI භාවිතයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ රයිඩ්-හේලිං සේවා සඳහා ගෙවීම් කළ හැකිය Sinhala

ඉන්දියානු සංචාරකයින්ට දැන් UPI භාවිතයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ රයිඩ්-හේලිං සේවා සඳහා ගෙවීම් කළ හැකිය

ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන ඉන්දියානු සංචාරකයින්ට දැන් දිවයිනේ රයිඩ්-හේලිං සේවා සඳහා ගෙවීම් සිදු කිරීමට Unified Payments Interface (UPI) භාවිතා කළ හැකි අතර, එය…

11 Aug 2026 Discuss