Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ඉන්දියානු සංචාරකයින්ට දැන් UPI භාවිතයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ රයිඩ්-හේලිං සේවා සඳහා ගෙවීම් කළ හැකිය

11 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion

ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන ඉන්දියානු සංචාරකයින්ට දැන් දිවයිනේ රයිඩ්-හේලිං සේවා සඳහා ගෙවීම් සිදු කිරීමට Unified Payments Interface (UPI) භාවිතා කළ හැකි අතර, එය අසල්වැසි දෙරටක් අතර දේශසීමා හරහා ඩිජිටල් ගෙවීම් ඒකාබද්ධ කිරීමේ සැලකිය යුතු ముன්qdemy පියවරක් ලෙස සලකනු ලැබේ.

ඉන්දියානු සංචාරකයින්ට වාසිදායක පිය්වරක්

මෙම ක්‍රියාදාමය ඉන්දියානු සංචාරකයින් දිගු කලක් තිස්සේ මුහුණ දුන් අපහසුතාවයක් දුරු කරයි. මෙතෙක් ඔවුන්ට ශ්‍රී ලංකාවේ සිටිය දී ප්‍රවාහන වියදම් ගෙවීමට මුදල් හෝ ජාත්‍යන්තර ණය කාඩ්පත් මත යැපීමට සිදු විය. දැන් රටේ ක්‍රියාත්මක රයිඩ්-හේලිං වේදිකාවල UPI පිළිගැනීමත් සමඟ, ඉන්දියානු සංචාරකයින්ට තම රටේ දී මෙන්ම ස්මාර්ට්ෆෝනයේ හුරුපුරුදු යෙදුම් භාවිතයෙන් බාධාවකින් තොරව ගෙවීම් සිදු කළ හැකිය.

ඉන්දියාවේ National Payments Corporation of India (NPCI) විසින් සංවර්ධනය කරන ලද, බහුලව භාවිතා වන තත්‍යකාල ඩිජිටල් ගෙවීම් පද්ධතියක් වන UPI, ආසියාව හා ඉන් ඔබ්බට ද ඉතා වේගයෙන් ජාත්‍යන්තර පැතිරීමක් ලබා ගනිමින් සිටී. රයිඩ්-හේලිං සේවා සඳහා ශ්‍රී ලංකාව මෙම ජාලයට ඇතුළත් කිරීම, දෙරට අතර වර්ධනය වන මූල්‍ය සබඳතාවල ස්වාභාවික ප්‍රගතියක් ලෙස සැලකේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක ක්ෂේත්‍රයට ඇති වැදගත්කම

ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන සංචාරකයින් අතර ඉන්දියාව ප්‍රධානතම ප්‍රභවයන්ගෙන් එකක් ව පවතින බැවින්, නැවත යථා තත්ත්වයට පත් වෙමින් සිටින දිවයිනේ සංචාරක කර්මාන්තය සඳහා මෙම ඒකාබද්ධ කිරීම විශේෂ වැදගත්කමක් ගනී. බාධාවකින් තොර ඩිජිටල් ගනුදෙනු සක්‍රීය කිරීම සමස්ත සංචාරක අත්දැකීම වැඩිදියුණු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, ඉන්දියානු සංචාරකයින්ගේ රැඳී සිටීම් කාලය තුළ ඔවුන්ගේ වියදම් ද ඉහළ නැංවීමට එය දිරිගැන්වීමක් වනු ඇත.

  • ඉන්දියානු සංචාරකයින්ට දෛනික ප්‍රවාහනය සඳහා විශාල ප්‍රමාණයේ ශ්‍රී ලාංකික මුදල් රැගෙන යාමේ අවශ්‍යතාවය තවදුරටත් නොමැත
  • ජංගම උපාංගවල UPI සක්‍රීය යෙදුම් හරහා ගෙවීම් ක්ෂණිකව සිදු කළ හැකිය
  • මෙම පියවර ශ්‍රී ලංකාවේ ඩිජිටල් ගෙවීම් පරිසර පද්ධතිය නවීකරණය කිරීමේ පුළුල් ප්‍රයත්නයට අනුකූල වේ

ඩිජිටල් ගෙවීම් සබඳතා ශක්තිමත් වීම

විදේශ ආයෝජන හා සංචාරකයින්誘ය ගැනීමේ ප්‍රයත්නවල කොටසක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව ජාත්‍යන්තර ඩිජිටල් ගෙවීම් ජාල සමඟ ඒකාබද්ධ වීමට ක්‍රියාශීලීව කටයුතු කරමින් සිටී. රයිඩ්-හේලිං සේවා සඳහා UPI පිළිගැනීම, ආර්ථික හා මූල්‍ය සහයෝගිතාව ශක්තිමත් කිරීම අරමුණු කරගත් ඉන්දියාව හා ශ්‍රී ලංකාව අතර ප්‍රකාශිත පෙර ද්විපාර්ශ්වික ගිවිසුම් මත ගොඩනැගෙන්නකි.

ඉන්දියාවේ දේශසීමා ඉක්මවා UPI පුළුල් වීම, දෛනික ගනුදෙනු සඳහා වේදිකාවේ විශ්වසනීයත්වය, ආරක්ෂාව හා භාවිත සුගමතාව කෙරෙහි ලොව පුරා වර්ධනය වෙමින් පවතින විශ්වාසය පිළිබිඹු කරයි.

ශ්‍රී ලාංකික රයිඩ්-හේලිං ක්‍රියාකරුවන් සඳහා UPI ගෙවීම් පිළිගැනීමේ හැකියාව, වඩාත් විශාල හා ඩිජිටල් ක්‍රියාකාරී පාරිභෝගික පදනමක් විවෘත කරයි. එය සෑම වසරකම රටට පැමිණෙන සිය ගණනක් ඉන්දියානු සංචාරකයින් අතර භාවිතය ඉහළ නැංවීමට ද හේතු විය හැකිය.

දකුණු ආසියාව පුරා ඩිජිටල් ගෙවීම් පරිසර පද්ධති දිනෙන් දිනෙ විකාශනය වෙමින් ඇති මේ සන්දර්භය තුළ, මෙවැනි පියවර ඉදිරි මාසවලදී ශ්‍රී ලංකාව හා එහි කලාපීය අසල්වැසි රටවල් අතර තවත් පුළුල් මූල්‍ය සම්බන්ධතාවකට මග පාදනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ග්‍රහලෝක හයක් ශ්‍රී ලංකා අහසේ පෙළගැසෙයි — නැරඹිය හැකි ආකාරය මෙන්න Sinhala

ග්‍රහලෝක හයක් ශ්‍රී ලංකා අහසේ පෙළගැසෙයි — නැරඹිය හැකි ආකාරය මෙන්න

ශ්‍රී ලංකාව පුරා දෘශ්‍යමාන දුර්ලභ තාරකා විද්‍යාත්මක සිදුවීමක් හෙට රාත්‍රී අහසේ ග්‍රහලෝක හයක් එකම රේඛාවකට පෙළගැසෙන දුර්ලභ තාරකා විද්‍යාත්මක සංසිද්ධියක් සිදුවීමට…

11 Aug 2026 Discuss
IPL තරුව අභිෂේක් පොරෙල් බලාත්කාර චෝදනා මත බටහිර බෙංගාලයේදී අත්අඩංගුවට Sinhala

IPL තරුව අභිෂේක් පොරෙල් බලාත්කාර චෝදනා මත බටහිර බෙංගාලයේදී අත්අඩංගුවට

දිල්ලි කැපිටල්ස් කණ්ඩායමේ සහ බෙංගාල් කණ්ඩායමේ වික්කට් රකින ක්‍රීඩක-පිතිකරු අභිෂේක් පොරෙල්, බලාත්කාරය සම්බන්ධ චෝදනා මත බටහිර බෙංගාල් පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට…

11 Aug 2026 Discuss
විදේශයෙන් නැවත පැමිණි සංක්‍රමණික කම්කරුවන්ට වතු ඉඩම් බදු දීමට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම් Sinhala

විදේශයෙන් නැවත පැමිණි සංක්‍රමණික කම්කරුවන්ට වතු ඉඩම් බදු දීමට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම්

විදේශයන්හි රැකියාවල නිරත වී නැවත පැමිණි පුරවැසියන්ට රාජ්‍ය අයිතිය හිමි වතු සමාගම්වලට අයත් ඉඩම් බදු දීමට ශ්‍රී ලංකාව සැලසුම් කර ඇති අතර, එය රට තුළ නැවත පදිංචි…

11 Aug 2026 Discuss