Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

උතුරු හා නැගෙනහිර සංවර්ධනය ත්වරාන්විත කිරීමට ලංකාවට ලෝක බැංකුවෙන් එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 100ක ණයක්

11 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion

උතුරු හා නැගෙනහිර පළාත්වල සංවර්ධනය ත්වරාන්විත කිරීම අරමුණු කරගනිමින්, ලෝක බැංකුව සමඟ ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 100ක ණය පහසුකමක් සඳහා ශ්‍රී ලංකා අමාත්‍ය මණ්ඩලය එකඟතාව ප්‍රකාශ කර ඇත.

මෙම යෝජනාව ඉදිරිපත් කළේ මුදල්, සැලසුම් හා ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්‍යවරයා ලෙස ද කටයුතු කරන ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතා විසිනි. ලෝක බැංකු කණ්ඩායමේ ජාත්‍යන්තර සංවර්ධන සංගමය (IDA) සමඟ මූල්‍ය ගිවිසුම් විධිමත් කිරීම සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලබා ගන්නා ලදී.

දිගුකලක් අතරමං වූ කලාපවලට ජවය

දශක ගණනාවක් පුරා පැවති සිවිල් යුද්ධයෙන් දරුණුතම පීඩාවට පත් උතුරු හා නැගෙනහිර පළාත්, ඉලක්කගත ආයෝජනයක් හා යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනයක් අවශ්‍ය කලාප ලෙස බොහෝ කලෙකින් හඳුනාගෙන ඇත. මෙම ලෝක බැංකු ණය පහසුකම, එම පළාත් හා ශේෂ රටට අතර පවතින සංවර්ධන පරතරය පියවා ගැනීමේ ක්‍රියාවලියට සැලකිය යුතු දායකත්වයක් ලබාදෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අඩු ආදායම්ලාභී රාජ්‍යවලට සහන මූල්‍යකරණය සපයන ලෝක බැංකු කණ්ඩායමේ අංගය වන ජාත්‍යන්තර සංවර්ධන සංගමය මෙම මූල්‍ය ගිවිසුමේ ප්‍රතිපාර්ශ්වය ලෙස කටයුතු කිරීම, ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රතිසංස්කරණ ගමන් මඟ කෙරෙහි ජාත්‍යන්තර බහුපාර්ශ්වික විශ්වාසය අඛණ්ඩව පවතින බවට නිදර්ශනයකි.

පුළුල් ආර්ථික ය立直ප්‍රකෘතිකරණ ප්‍රයත්නයන්

2022 වර්ෂයේ රටට ග්‍රහණය කළ දරුණු ආර්ථික අර්බුදයෙන් ශ්‍රී ලංකාව ක්‍රමයෙන් යළි නැගී සිටිද්දී මෙම අනුමැතිය ලැබී ඇත. රට පුරා යළිනිර්මාණ කටයුතු, යටිතල පහසුකම් නවීකරණය හා ජීවනෝපාය දියුණු කිරීම සඳහා සහය වීමට රජය සක්‍රීයව බහුපාර්ශ්වික හා ද්විපාර්ශ්වික අරමුදල් ලබාගැනීම් නිරන්තරව හොයයි.

ලෝක බැංකුව වැනි ආයතනවලින් සහන මූල්‍යකරණය ලබාගැනීම, ජාත්‍යන්තර舞台 වේදිකාවේ ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය මූල්‍ය විශ්වසනීයත්වය ඉහළ යන බවට ධනාත්මක ලකුණක් ලෙස පුළුල් ලෙස සළකනු ලැබේ.

මෙම ණය පහසුකම යටතේ අරමුදල් යොදවනු ලබන නිශ්චිත වැඩසටහන් හා ව්‍යාපෘති පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර, ශ්‍රී ලංකා රජය හා ලෝක බැංකු කණ්ඩායම අතර විධිමත් ගිවිසුම් අත්සන් කිරීමෙන් අනතුරුව නිවේදනය කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ග්‍රහලෝක හයක් ශ්‍රී ලංකා අහසේ පෙළගැසෙයි — නැරඹිය හැකි ආකාරය මෙන්න Sinhala

ග්‍රහලෝක හයක් ශ්‍රී ලංකා අහසේ පෙළගැසෙයි — නැරඹිය හැකි ආකාරය මෙන්න

ශ්‍රී ලංකාව පුරා දෘශ්‍යමාන දුර්ලභ තාරකා විද්‍යාත්මක සිදුවීමක් හෙට රාත්‍රී අහසේ ග්‍රහලෝක හයක් එකම රේඛාවකට පෙළගැසෙන දුර්ලභ තාරකා විද්‍යාත්මක සංසිද්ධියක් සිදුවීමට…

11 Aug 2026 Discuss
IPL තරුව අභිෂේක් පොරෙල් බලාත්කාර චෝදනා මත බටහිර බෙංගාලයේදී අත්අඩංගුවට Sinhala

IPL තරුව අභිෂේක් පොරෙල් බලාත්කාර චෝදනා මත බටහිර බෙංගාලයේදී අත්අඩංගුවට

දිල්ලි කැපිටල්ස් කණ්ඩායමේ සහ බෙංගාල් කණ්ඩායමේ වික්කට් රකින ක්‍රීඩක-පිතිකරු අභිෂේක් පොරෙල්, බලාත්කාරය සම්බන්ධ චෝදනා මත බටහිර බෙංගාල් පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට…

11 Aug 2026 Discuss
විදේශයෙන් නැවත පැමිණි සංක්‍රමණික කම්කරුවන්ට වතු ඉඩම් බදු දීමට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම් Sinhala

විදේශයෙන් නැවත පැමිණි සංක්‍රමණික කම්කරුවන්ට වතු ඉඩම් බදු දීමට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම්

විදේශයන්හි රැකියාවල නිරත වී නැවත පැමිණි පුරවැසියන්ට රාජ්‍ය අයිතිය හිමි වතු සමාගම්වලට අයත් ඉඩම් බදු දීමට ශ්‍රී ලංකාව සැලසුම් කර ඇති අතර, එය රට තුළ නැවත පදිංචි…

11 Aug 2026 Discuss