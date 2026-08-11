උතුරු හා නැගෙනහිර සංවර්ධනය ත්වරාන්විත කිරීමට ලංකාවට ලෝක බැංකුවෙන් එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 100ක ණයක්
උතුරු හා නැගෙනහිර පළාත්වල සංවර්ධනය ත්වරාන්විත කිරීම අරමුණු කරගනිමින්, ලෝක බැංකුව සමඟ ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 100ක ණය පහසුකමක් සඳහා ශ්රී ලංකා අමාත්ය මණ්ඩලය එකඟතාව ප්රකාශ කර ඇත.
මෙම යෝජනාව ඉදිරිපත් කළේ මුදල්, සැලසුම් හා ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්යවරයා ලෙස ද කටයුතු කරන ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතා විසිනි. ලෝක බැංකු කණ්ඩායමේ ජාත්යන්තර සංවර්ධන සංගමය (IDA) සමඟ මූල්ය ගිවිසුම් විධිමත් කිරීම සඳහා අමාත්ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලබා ගන්නා ලදී.
දිගුකලක් අතරමං වූ කලාපවලට ජවය
දශක ගණනාවක් පුරා පැවති සිවිල් යුද්ධයෙන් දරුණුතම පීඩාවට පත් උතුරු හා නැගෙනහිර පළාත්, ඉලක්කගත ආයෝජනයක් හා යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනයක් අවශ්ය කලාප ලෙස බොහෝ කලෙකින් හඳුනාගෙන ඇත. මෙම ලෝක බැංකු ණය පහසුකම, එම පළාත් හා ශේෂ රටට අතර පවතින සංවර්ධන පරතරය පියවා ගැනීමේ ක්රියාවලියට සැලකිය යුතු දායකත්වයක් ලබාදෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
අඩු ආදායම්ලාභී රාජ්යවලට සහන මූල්යකරණය සපයන ලෝක බැංකු කණ්ඩායමේ අංගය වන ජාත්යන්තර සංවර්ධන සංගමය මෙම මූල්ය ගිවිසුමේ ප්රතිපාර්ශ්වය ලෙස කටයුතු කිරීම, ශ්රී ලංකාවේ ප්රතිසංස්කරණ ගමන් මඟ කෙරෙහි ජාත්යන්තර බහුපාර්ශ්වික විශ්වාසය අඛණ්ඩව පවතින බවට නිදර්ශනයකි.
පුළුල් ආර්ථික ය立直ප්රකෘතිකරණ ප්රයත්නයන්
2022 වර්ෂයේ රටට ග්රහණය කළ දරුණු ආර්ථික අර්බුදයෙන් ශ්රී ලංකාව ක්රමයෙන් යළි නැගී සිටිද්දී මෙම අනුමැතිය ලැබී ඇත. රට පුරා යළිනිර්මාණ කටයුතු, යටිතල පහසුකම් නවීකරණය හා ජීවනෝපාය දියුණු කිරීම සඳහා සහය වීමට රජය සක්රීයව බහුපාර්ශ්වික හා ද්විපාර්ශ්වික අරමුදල් ලබාගැනීම් නිරන්තරව හොයයි.
ලෝක බැංකුව වැනි ආයතනවලින් සහන මූල්යකරණය ලබාගැනීම, ජාත්යන්තර舞台 වේදිකාවේ ශ්රී ලංකාවේ රාජ්ය මූල්ය විශ්වසනීයත්වය ඉහළ යන බවට ධනාත්මක ලකුණක් ලෙස පුළුල් ලෙස සළකනු ලැබේ.
මෙම ණය පහසුකම යටතේ අරමුදල් යොදවනු ලබන නිශ්චිත වැඩසටහන් හා ව්යාපෘති පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර, ශ්රී ලංකා රජය හා ලෝක බැංකු කණ්ඩායම අතර විධිමත් ගිවිසුම් අත්සන් කිරීමෙන් අනතුරුව නිවේදනය කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.