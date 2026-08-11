Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ග්‍රහලෝක හයක් ශ්‍රී ලංකා අහසේ පෙළගැසෙයි — නැරඹිය හැකි ආකාරය මෙන්න

11 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion

ශ්‍රී ලංකාව පුරා දෘශ්‍යමාන දුර්ලභ තාරකා විද්‍යාත්මක සිදුවීමක්

හෙට රාත්‍රී අහසේ ග්‍රහලෝක හයක් එකම රේඛාවකට පෙළගැසෙන දුර්ලභ තාරකා විද්‍යාත්මක සංසිද්ධියක් සිදුවීමට නියමිත බැවින්, ශ්‍රී ලංකාව පුරා සිටින තාරකා නිරීක්ෂකයන්ට අසාමාන්‍ය අද්භූත අත්දැකීමක් ලබාගැනීමට අවස්ථාව උදාවී ඇත. දිවයිනේ භූගෝලීය පිහිටීම මෙම විශිෂ්ට අහස් දර්ශනය නැරඹීමට ඉතා හොඳ වාසියක් සලසා දෙන අතර, මෑත කාලයේ බොහෝ දෙනෙකු ඉතා ආශාවෙන් බලා සිටි අහස් නිරීක්ෂණ සිදුවීමක් ලෙස මෙය සැලකේ.

දෘශ්‍යමාන වන ග්‍රහලෝක මොනවාද?

මෙම ග්‍රහලෝක පෙළගැසීමේදී ග්‍රහලෝක හයක් අහස පුරා කැපී පෙනෙන රේඛාවක් සෑදෙන ලෙස දිස්වනු ඇත. මෙවැනි බහු ග්‍රහලෝක පෙළගැසීම් සාපේක්ෂව දුර්ලභ සිදුවීම් වන අතර, වෘත්තීය තාරකා විද්‍යාඥයන් මෙන්ම සිත් ගත් සාමාන්‍ය නිරීක්ෂකයන් අතරේද ඉමහත් උනන්දුවක් ඇති කරයි.

නැරඹීමට වඩාත් සුදුසු තත්ත්වයන්

ශ්‍රී ලංකාව නිවර්තන කලාපයේ පිහිටීම, ස්ථානිකයන්ට මෙම සිදුවීම නැරඹීමට විශේෂයෙන් හිතකර කෝණයක් ලබා දෙයි. දර්ශනය නැරඹීමට බලාපොරොත්තු වන අයට පහත උපදෙස් ලබා දේ:

  • කොළඹ නගර මධ්‍යය වැනි ආලෝක දූෂණය බහුල නාගරික ප්‍රදේශවලින් ඈත් වන්න
  • නොවැසුණු පැහැදිලි ක්ෂිතිජයක් සහිත විවෘත ස්ථානයක් සොයා ගන්න
  • නැරඹීමේ අත්දැකීම වැඩිදියුණු කර ගැනීමට හැකිතාක් දුරේක්ෂයක් හෝ දෙනෙත් කාචයක් භාවිත කරන්න
  • පැහැදිලි අහස් සහිත ප්‍රදේශ හඳුනාගැනීමට දේශීය කාලගුණ අනාවැකි පරීක්ෂා කරන්න

ජනතාව තාරකා විද්‍යාව සමඟ සම්බන්ධ වීමේ අවස්ථාවක්

මෙම ග්‍රහලෝක පෙළගැසීම වැනි සිදුවීම් විශ්වයේ විස්මිත සුන්දරත්වය ගැන ප්‍රබල සිහිකැඳවීමක් ලෙස ක්‍රියා කරන අතර, විශේෂඥ උපකරණ නොමැතිව සාමාන්‍ය ජනතාවට තාරකා විද්‍යාව සමඟ සම්බන්ධ වීමට ලෙහෙසියෙන් ලද හැකි අවස්ථාවක් සලසා දෙයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ නිවර්තන අහස දිගු කලක් තිස්සේ තාරකා විද්‍යාත්මක නිරීක්ෂණ සඳහා විශිෂ්ට තත්ත්වයන් සෑදී ඇති අතර, හෙටේ පෙළගැසීමද ඊට ව්‍යතිරේකයක් නොවනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ස්ථානිකයන්ට හෙට සවස පිටතට පිය නැගී, අහස දෙසට බලා, දිවයින ඉහළින්펼쳐지ෙන මෙම දුර්ලභ හා විස්මිත ස්වාභාවික දර්ශනය අගය කිරීමට මොහොතක් ගත කිරීම දිරිමත් කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

IPL තරුව අභිෂේක් පොරෙල් බලාත්කාර චෝදනා මත බටහිර බෙංගාලයේදී අත්අඩංගුවට Sinhala

IPL තරුව අභිෂේක් පොරෙල් බලාත්කාර චෝදනා මත බටහිර බෙංගාලයේදී අත්අඩංගුවට

දිල්ලි කැපිටල්ස් කණ්ඩායමේ සහ බෙංගාල් කණ්ඩායමේ වික්කට් රකින ක්‍රීඩක-පිතිකරු අභිෂේක් පොරෙල්, බලාත්කාරය සම්බන්ධ චෝදනා මත බටහිර බෙංගාල් පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට…

11 Aug 2026 Discuss
විදේශයෙන් නැවත පැමිණි සංක්‍රමණික කම්කරුවන්ට වතු ඉඩම් බදු දීමට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම් Sinhala

විදේශයෙන් නැවත පැමිණි සංක්‍රමණික කම්කරුවන්ට වතු ඉඩම් බදු දීමට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම්

විදේශයන්හි රැකියාවල නිරත වී නැවත පැමිණි පුරවැසියන්ට රාජ්‍ය අයිතිය හිමි වතු සමාගම්වලට අයත් ඉඩම් බදු දීමට ශ්‍රී ලංකාව සැලසුම් කර ඇති අතර, එය රට තුළ නැවත පදිංචි…

11 Aug 2026 Discuss
ඉන්දියානු සංචාරකයින්ට දැන් UPI භාවිතයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ රයිඩ්-හේලිං සේවා සඳහා ගෙවීම් කළ හැකිය Sinhala

ඉන්දියානු සංචාරකයින්ට දැන් UPI භාවිතයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ රයිඩ්-හේලිං සේවා සඳහා ගෙවීම් කළ හැකිය

ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන ඉන්දියානු සංචාරකයින්ට දැන් දිවයිනේ රයිඩ්-හේලිං සේවා සඳහා ගෙවීම් සිදු කිරීමට Unified Payments Interface (UPI) භාවිතා කළ හැකි අතර, එය…

11 Aug 2026 Discuss