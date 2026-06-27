Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

විට්ජෙට් ගුවන් සේවය ශ්‍රී ලංකාව සහ වියට්නාමය අතර ඓතිහාසික සෘජු ගුවන් ගමන් ආරම්භ කරයි, වෙන්කරවීම් ආරම්භ වේ

27 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
විට්ජෙට් ගුවන් සේවය ශ්‍රී ලංකාව සහ වියට්නාමය අතර ඓතිහාසික සෘජු ගුවන් ගමන් ආරම්භ කරයි, වෙන්කරවීම් ආරම්භ වේ

ශ්‍රී ලංකාවේ ගුවන් සේවා ඉතිහාසයේ නව이정표

අඩු වියදම් ගුවන් සේවා සපයන විට්ජෙට් සමාගම, ශ්‍රී ලංකාව සහ වියට්නාමය සෘජුව සම්බන්ධ කරන මෙතෙක් සිදු නොවූ ප්‍රථම සෘජු ගුවන් ගමන් සඳහා වෙන්කරවීම් නිල වශයෙන් ආරම්භ කර ඇති අතර, මෙය ආසියානු රාජ්‍ය දෙකක් අතර ගුවන් සම්බන්ධතාවයේ සැලකිය යුතු ප්‍රගතියක් ලෙස සලකනු ලැබේ.

මෙම නිවේදනය දෙරටටම ඉමහත් ඉදිරි පියවරක් නියෝජනය කරන අතර, මීට පෙර නොතිබූ සෘජු මාර්ගයක් ගමන්කරුවන්ට සලසා දෙයි. එමඟින් රැඳී සිටීමේ අවශ්‍යතාව ඉවත් වී, ගමනාන්ත දෙක අතර සමස්ත ගමන් කාලය සැලකිය යුතු ලෙස අඩු වනු ඇත.

ගමන්කරුවන්ට මෙයින් ලැබෙන වාසිය

ශ්‍රී ලාංකික මගීන්ට, දකුණු නැගෙනහිර ආසියාවේ වඩාත් ජනප්‍රිය සංචාරක හා ව්‍යාපාරික ගමනාන්තයක් වන වියට්නාමයට ගමන් කිරීමේ රසවත් අවස්ථා මෙම නව මාර්ගය හරහා විවෘත වේ. එසේම, වියට්නාම් ගමන්කරුවන්ට ද ශ්‍රී ලංකාවට සෘජු ප්‍රවේශයක් ලැබෙන අතර, පුරාතන සංස්කෘතික උරුමයේ සිට සුරම්‍ය වෙරළ තීරයන් දක්වා, සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ ගෞරවය ඉහළ යමින් පවතින රටක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව ඔවුන් අතර ජනප්‍රියත්වය ලබා ගනිමින් සිටී.

සෘජු සේවාවේ ආරම්භය වියට්නාමයෙන් ලැබෙන සංචාරක පැමිණීම් ඉහළ නංවනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. සංචාරක ක්ෂේත්‍රය හරහා ආර්ථික ප්‍රකෘතිය ශක්තිමත් කිරීමේ සහ ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන සංචාරකයන්ගේ පදනම විවිධාංගීකරණය කිරීමේ පුළුල් ප්‍රයත්නයන්ගේ කොටසක් ලෙස වියට්නාම් වෙළඳපොළ සංවර්ධනය කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව කතිර ව සිටී.

විට්ජෙට් සමාගමේ වර්ධනය වන කලාපීය පැතිකඩ

අඩු වියදම් ආකෘතිය සහ ව්‍යාප්ත වෙමින් පවතින ජාත්‍යන්තර ජාලය සඳහා ප්‍රසිද්ධ විට්ජෙට් සමාගම, ආසියාව පුරා සිය ක්‍රියාකාරිත්වය ස්ථිරව වර්ධනය කරමින් සිටී. ශ්‍රී ලංකාව සිය මාර්ග සිතියමට එකතු කිරීම, සේවා ලාභී ලෙස නොලැබූ වෙළඳපොළවල් සම්බන්ධ කිරීමට සහ කලාපය පුරා දැරිය හැකි ගුවන් ගමන් සඳහා වැඩෙන ඉල්ලුමෙන් ප්‍රයෝජන ගැනීමට ගුවන් සමාගමේ ඇති අභිලාෂය අවධාරණය කරයි.

  • මෙම මාර්ගය ශ්‍රී ලංකාව සහ වියට්නාමය අතර ප්‍රථම සෘජු ගුවන් සම්බන්ධතාව සනිටුහන් කරයි
  • විට්ජෙට් සමාගමේ නිල නාලිකා හරහා දැනට වෙන්කරවීම් ආරම්භ වී ඇත
  • මෙම සේවාව සංචාරක හා ව්‍යාපාරික අංශ දෙකටම ප්‍රතිලාභ ගෙන දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ

ශ්‍රී ලංකාවේ ගුවන් සේවා අංශයට ලැබෙන ශක්තිය

ආර්ථික කළඹ වසර ගණනාවකට පසු ප්‍රකෘතිය ලබමින් සිටින ශ්‍රී ලංකාවේ ගුවන් සේවා හා සංචාරක කර්මාන්ත සඳහා බලාපොරොත්තු සහගත කාලයකදී මෙම නව මාර්ගය හඳුන්වා දීම සිදු වෙයි. සෘජු ජාත්‍යන්තර මාර්ග, සංචාරක පැමිණීම් සහ විදේශ විනිමය ඉපැයීම් ඇති කරන ප්‍රධාන මෙහෙයුම්කාරකයන් ලෙස පුළුල් ලෙස පිළිගැනේ; ශ්‍රී ලංකා රජයේ ප්‍රමුඛතාවන් ලෙස ද මේ දෙකම පවතී.

ශ්‍රී ලංකාව සහ වියට්නාමය අතර නව විට්ජෙට් සේවාව ගැන උනන්දු ගමන්කරුවන්, ලබා ගත හැකි ආසන ඉල්ලා සිටීමට සහ ඉන්ධිතාත්මක මාර්ගය සඳහා ඉල්ලුම ප්‍රබල විය හැකි බැවින් ඉක්මනින් ආසන වෙන් කර ගැනීමට දිරිමත් කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

හෝමුස් සේනාලාභය හරහා ගමන් කළ ටැංකර් නෞකාවකට පහරක් — තීරණාත්මක නාවික මාර්ගයට නව තර්ජනයක් Sinhala

හෝමුස් සේනාලාභය හරහා ගමන් කළ ටැංකර් නෞකාවකට පහරක් — තීරණාත්මක නාවික මාර්ගයට නව තර්ජනයක්

ලෝකයේ වැදගත්ම ක්‍රමෝපාය නාවික කොරිඩෝවලින් එකක් වන හෝමුස් සේනාලාභය තුළදී ටැංකර් නෞකාවකට පහරක් එල්ල වී ඇති බව, කලාපය පුරා නෞකා ආරක්ෂාව අධීක්ෂණය කිරීමේ වගකීම දරන…

27 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව 2026 වර්ෂය සඳහා ලෝකයේ අංක එකේ ප්‍රවණතා සෞඛ්‍ය සංචාරක ගමනාන්තය ලෙස නම් කෙරේ Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව 2026 වර්ෂය සඳහා ලෝකයේ අංක එකේ ප්‍රවණතා සෞඛ්‍ය සංචාරක ගමනාන්තය ලෙස නම් කෙරේ

ශ්‍රී ලංකාව 2026 වර්ෂය සඳහා ලෝකයේ වඩාත්ම ජනප්‍රිය සෞඛ්‍ය සංචාරක ගමනාන්තය ලෙස ශීර්ෂ ස්ථානය අත්පත් කර ගෙන ඇති අතර, මෙම සුවිශේෂී පිළිගැනීම හරහා ද්වීපය ගෝලීය…

27 Jun 2026 Discuss
බහරේනය එරට භූමියට ඩ්‍රෝන ප්‍රහාරයක් එල්ල කළ බවට ඉරානයට බරපතල චෝදනා එල්ල කරයි Sinhala

බහරේනය එරට භූමියට ඩ්‍රෝන ප්‍රහාරයක් එල්ල කළ බවට ඉරානයට බරපතල චෝදනා එල්ල කරයි

බහරේනය ඉරානයට එරෙහිව බරපතල චෝදනා එල්ල කරමින්, ඉරාන ඩ්‍රෝනයන් එරට භූමිය ඉලක්ක කර ගත් බවත්, එය එම ගල්ෆ් දූපත් රාජ්‍යයේ සර්වාධිපත්‍යය බරපතල ලෙස කඩ කිරීමක් බවත්…

27 Jun 2026 Discuss