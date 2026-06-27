Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

උබර් රත්නපුරයට පැමිණේ — ශ්‍රී ලංකාවේ මැණික් අගනුවරට රයිඩ්-හේලිං සේවා දිගු වෙයි

27 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
උබර් රත්නපුරයට පැමිණේ — ශ්‍රී ලංකාවේ මැණික් අගනුවරට රයිඩ්-හේලිං සේවා දිගු වෙයි

ලෝක පතළ රයිඩ්-හේලිං දැවැන්තයා වන උබර් සමාගම ශ්‍රී ලංකාවේ සිය පියවර තවදුරටත් පුළුල් කරමින්, රටේ ප්‍රසිද්ධ මැණික් අගනුවර වන රත්නපුරය තුළ සිය මෙහෙයුම් ආරම්භ කර ඇති අතර, එය සමාගමේ කලාපීය ව්‍යාප්ති උපාය මාර්ගයේ වැදගත් සන්ධිස්ථානයක් ලෙස සැලකේ.

රත්නපුර ගමනාගමනිකයන් සඳහා නව පරිච්ඡේදයක්

උබර් රත්නපුරයට පැමිණීම තුළින් සබරගමුව පළාතේ අගනුවර වන රත්නපුරයේ වැසියන්ට හා නගරයට පැමිණෙන අය අතට, ඉල්ලුම් අනුව ගමනාගමන සේවා සපයන එම වේදිකාවෙන් ප්‍රයෝජන ගැනීමට හැකියාව ලැබේ. වටිනා හා අර්ධ වටිනා මැණික් ගල් වෙළඳාම නිසා ජාත්‍යන්තරව ප්‍රකට රත්නපුරය, දැන් ශ්‍රී ලාංකික නගරවල ක්‍රමයෙන් දීර්ඝ වන ලැයිස්තුවට එක් වන අතර, ගමනාගමනිකයන්ට දැන් බොත්තමක් ස්පර්ශ කිරීමෙන් රථ ඉල්ලීමේ හැකියාව ලැබේ.

මෙම ව්‍යාප්තිය, සමාගම ඊට පෙර ප්‍රධාන වශයෙන් මෙහෙයුම් කේන්ද්‍ර කර ගෙන සිටි බස්නාහිර පළාතෙන් ඔබ්බට, මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ ශ්‍රී ලාංකික නගරවල වාණිජ ශක්‍යතාව කෙරෙහි උබර් සමාගම දක්වන විශ්වාසය ප්‍රකාශ කරයි.

ගමන් පමණක් නොවේ

සමාගමේ පුළුල් සේවා දර්ශනයට — 'Go Anywhere, Get Anything' යන ස්ථානගත කිරීමෙන් втор සාරාංශ කෙරෙන — අනුකූලව, රත්නපුර දියත් කිරීම මගී ප්‍රවාහනය පමණක් නොව, උබර් සිය ගෝලීය වෙළඳපොළවල හඳුන්වා දී ඇති ඉල්ලුම් පදනම් සේවාවල විශාල පරාසයද ආවරණය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

දේශීය රියදුරන්ට මෙම දියත් කිරීම නව ආර්ථික අවස්ථාවක් ලබා දෙන අතර, ඔවුන්ට උබර් හවුල්කරුවන් ලෙස ලියාපදිංචි වී, විශ්වාසදායක යෙදුම් පදනම් ගමනාගමනය සොයන මගීන් සමඟ ඔවුන් කෙලින්ම සම්බන්ධ කරන වේදිකාවක් ප්‍රයෝජනයට ගත හැකිය.

දිවයිනේ නාගරික ගමනාගමනය ව්‍යාප්ත වෙමින්

ශ්‍රී ලංකාවේ රයිඩ්-හේලිං වෙළඳපොළ මෑත වසරවල ක්‍රමයෙන් වර්ධනය වී ඇති අතර, දේශීය හා ජාත්‍යන්තර වේදිකා කිහිපයක් දිවයිනේ පරිශීලකයන් ආකර්ෂණය කර ගනිමින් තරඟ වදිති. රත්නපුරයට ඇතුළු වීමෙන් උබර් ගනු ලබන පියවර, ඩිජිටල් ගමනාගමන විසඳුම් කොළඹ හා එහි තදාසන්නයෙන් ඔබ්බට ව්‍යාප්ත වෙමින් පවතින පුළුල් ප්‍රවණතාවක් පිළිබිඹු කරයි.

  • රත්නපුරය සබරගමුව පළාතේ අගනුවර වන අතර, ශ්‍රී ලංකාවේ මැණික් වෙළඳාමේ ප්‍රධාන කේන්ද්‍රස්ථානයකි.
  • දේශීය සංචාරකයන් හා ජාත්‍යන්තර මැණික් වෙළෙන්දන් සඳහා නගරය ප්‍රධාන ගමනාන්තයකි.
  • වැඩිදියුණු ගමනාගමන සම්බන්ධතාව සංචාරක ව්‍යාපාරය හා වාණිජ කටයුතු ඇතුළු දේශීය ආර්ථිකයට ප්‍රයෝජනවත් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

සාම්ප්‍රදායික ත්‍රිරෝද රථ හා පෞද්ගලික කුලී රථ මත දිගු කලක් යැපී සිටි වැසියන්ට, ජාත්‍යන්තරව පිළිගත් වේදිකාවක් හඳුන්වා දීම මගින් ගාස්තු සම්බන්ධයෙන් වඩා විනිවිද දැකීමක් හා ඔවුන්ගේ දෛනික ගමනාගමනයේ වැඩිදියුණු ආරක්ෂාව ගෙන දිය හැකිය.

රත්නපුරයට උබර් ව්‍යාප්ත වීම, පළාත් ශ්‍රී ලංකාවේ තාක්ෂණ-ගාමී ගමනාගමන විසඳුම් කෙරෙහි ඇති වෙමින් පවතින ඉල්ලුම අවධාරණය කරන අතර, සංචාරකයන්ට හා රියදුරන්ට නගරය ගෙවා යාම සඳහා වඩාත් ව්‍යුහගත හා ප්‍රවේශ්‍ය ක්‍රමයක් ලබා දෙයි.

රියදුරු ලියාපදිංචිය, සේවා ආවරණ ප්‍රදේශ හා ප්‍රවර්ධන දියත් කිරීමේ දීමනා සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර ඉදිරි දිනවල දී උබර්හි නිල නාලිකා හරහා දැනුම් දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකා ගිනස් ලෝක වාර්තා උත්සාහයේ අක්‍රමිකතා සම්බන්ධයෙන් එෆ්එස්පී පක්ෂය අනතුරු අඟවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකා ගිනස් ලෝක වාර්තා උත්සාහයේ අක්‍රමිකතා සම්බන්ධයෙන් එෆ්එස්පී පක්ෂය අනතුරු අඟවයි

ශ්‍රී ලංකාවේ පැවැති ගිනස් ලෝක වාර්තා උත්සවයක් සම්බන්ධයෙන් කියැවෙන අක්‍රමිකතා පිළිබඳව පෙරමුණු සමාජවාදී පක්ෂය (එෆ්එස්පී) විසින් නිල පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කර ඇති…

27 Jun 2026 Discuss
මලේසියාවෙන් නෙරපා හැරිය යැයි කියන සංවිධිත අපරාධ කල්ලියේ වෙඩිකාරයෙකු බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළදී අත්අඩංගුවට Sinhala

මලේසියාවෙන් නෙරපා හැරිය යැයි කියන සංවිධිත අපරාධ කල්ලියේ වෙඩිකාරයෙකු බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළදී අත්අඩංගුවට

මලේසියාවෙන් නෙරපා හැරීමෙන් පසු බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළට (BIA) පැමිණි සංවිධිත අපරාධ ජාලයක් සමඟ සම්බන්ධතා ඇතැයි සැකපිටින් සිටි පුද්ගලයෙකු පොලීසිය…

27 Jun 2026 Discuss
අතීත හැසිරීම් පිළිබඳ විමර්ශන මධ්‍යයේ ශ්‍රී ලංකාව හයිටියට දැවැන්තම සාම සාධක හමුදාව යවන්නට සූදානම් Sinhala

අතීත හැසිරීම් පිළිබඳ විමර්ශන මධ්‍යයේ ශ්‍රී ලංකාව හයිටියට දැවැන්තම සාම සාධක හමුදාව යවන්නට සූදානම්

ශ්‍රී ලංකාව හයිටියට තම විශාලතම සාම සාධක හමුදා කණ්ඩායම යෙදවීමට සූදානම් වෙමින් සිටින අතර, එරට පිටරට සේවා කළ පුද්ගලයන්ට එරෙහිව කලින් ලේඛනගත වූ අවර හැසිරීම් චෝදනා…

27 Jun 2026 Discuss