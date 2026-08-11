අවන්ට් ගාඩ් සභාපති නිශ්ශංක සේනාධිපති 賄賂 කොමිෂන් සභාව ඉදිරියට කැඳවේ
අවන්ට් ගාඩ් මැරිටයිම් සර්විසස් සභාපති නිශ්ශංක සේනාධිපති, බදාදා උදෑසන ප්රකාශයක් ලබා දීම සඳහා අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශනය කිරීමේ කොමිෂන් සභාව ඉදිරියට පැමිණ සිටි අතර, මෙය කතාබහට ලක් වූ මෙම සමාගම සම්බන්ධ දිගින් දිගටම පවතින විමර්ශනවල සැලකිය යුතු ප්රගතියක් ලෙස සලකනු ලැබේ.
දූෂණ විරෝධී ආයතනය ඉදිරියේ ප්රමුඛ පෙළේ පෙනී සිටීමක්
ශ්රී ලංකාවේ වඩාත්ම මතභේදාත්මක පෞද්ගලික ආරක්ෂක හා සමුද්රීය සමාගම්වලින් එකක් වන අවන්ට් ගාඩ් මැරිටයිම් සර්විසස්හි ප්රමුඛ නායකයා වන සේනාධිපති, කොමිෂන් සභාවේ ඉල්ලීම පරිදි අල්ලස් කොමිෂන් සභාව ඉදිරියට ස්වකීයව පැමිණ සිටි අතර, විමර්ශකයන් සමාගම හා එහි මෙහෙයුම් සම්බන්ධ පරීක්ෂණ ක්රියාකාරීව ඉදිරියට ගෙන යන බව ඉන් පැහැදිලි වේ.
ශ්රී ලංකාවේ ප්රධාන දූෂණ විරෝධී අධිකාරිය වන අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශනය කිරීමේ කොමිෂන් සභාවට, රාජ්ය නිලධාරීන් හා පෞද්ගලික පුද්ගලයන් යන දෙඅංශය සම්බන්ධ දූෂිත පරිචයන් පිළිබඳ පැමිණිලි හා සාක්ෂි විමර්ශනය කිරීමේ බලය හිමිවේ.
විමර්ශනයේ පසුබිම
අවන්ට් ගාඩ් මැරිටයිම් සර්විසස් සමාගම වසර ගණනාවක් තිස්සේ සූක්ෂ්ම අවධානයට ලක් වී ඇති අතර, එහි ව්යාපාරික ගනුදෙනු, දේශපාලන සම්බන්ධතා සහ ශ්රී ලංකාවේ සමුද්රීය ආරක්ෂක අංශය තුළ දිගහැරෙන මෙහෙයුම් සම්බන්ධයෙන් ප්රශ්න මතු වී තිබේ. මෙම සමාගම ඊට පෙර, පාවෙන ආයුධාගාර මෙහෙයුම් හා කියැවෙන අක්රමවත් ව්යාපාරික හැසිරීම් සම්බන්ධ මතභේද හරහා පුළුල් මහජන අවධානයට ලක් විය.
නිශ්ශංක සේනාධිපති මෙම මතභේද පුරා සමාගමේ කටයුතු සම්බන්ධ කේන්ද්රීය චරිතය ලෙස ක්රියා කර ඇති අතර, ඔහු අල්ලස් කොමිෂන් සභාව ඉදිරියේ පෙනී සිටීම සැලකිය යුතු මහජන හා දේශපාලන අවධානයක් ඇති කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
විමර්ශනය දිගටම පවතී
බදාදා දිනයේ පෙනී සිටීම හා සම්බන්ධව විමර්ශනය කෙරෙන විශේෂිත චෝදනාවල ස්වරූපය පිළිබඳව බලධාරීන් තවමත් හෙළිදරව් කර නොමැත. අල්ලස් කොමිෂන් සභාව තම කටයුතු දිගටම කරගෙන යාමට නියමිත අතර, ඉදිරි දිනවල තවදුරටත් ප්රතිඵල අපේක්ෂා කෙරේ.
මෙම නවතම ප්රගතිය, විශේෂයෙන් දේශපාලනිකව සංවේදී ගනුදෙනු සමඟ සම්බන්ධතා ඇතැයි කියැවෙන ප්රමුඛ ව්යාපාරික පුද්ගලයන් සම්බන්ධ නඩුවලදී වගවීම හා විනිවිදභාවය ඉෂ්ට කිරීම සඳහා ගෙන යන රජයේ ප්රකාශිත කැපවීම අවධාරණය කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.