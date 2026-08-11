Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

අවන්ට් ගාඩ් සභාපති නිශ්ශංක සේනාධිපති 賄賂 කොමිෂන් සභාව ඉදිරියට කැඳවේ

11 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
අවන්ට් ගාඩ් සභාපති නිශ්ශංක සේනාධිපති 賄賂 කොමිෂන් සභාව ඉදිරියට කැඳවේ

අවන්ට් ගාඩ් මැරිටයිම් සර්විසස් සභාපති නිශ්ශංක සේනාධිපති, බදාදා උදෑසන ප්‍රකාශයක් ලබා දීම සඳහා අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශනය කිරීමේ කොමිෂන් සභාව ඉදිරියට පැමිණ සිටි අතර, මෙය කතාබහට ලක් වූ මෙම සමාගම සම්බන්ධ දිගින් දිගටම පවතින විමර්ශනවල සැලකිය යුතු ප්‍රගතියක් ලෙස සලකනු ලැබේ.

දූෂණ විරෝධී ආයතනය ඉදිරියේ ප්‍රමුඛ පෙළේ පෙනී සිටීමක්

ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත්ම මතභේදාත්මක පෞද්ගලික ආරක්ෂක හා සමුද්‍රීය සමාගම්වලින් එකක් වන අවන්ට් ගාඩ් මැරිටයිම් සර්විසස්හි ප්‍රමුඛ නායකයා වන සේනාධිපති, කොමිෂන් සභාවේ ඉල්ලීම පරිදි අල්ලස් කොමිෂන් සභාව ඉදිරියට ස්වකීයව පැමිණ සිටි අතර, විමර්ශකයන් සමාගම හා එහි මෙහෙයුම් සම්බන්ධ පරීක්ෂණ ක්‍රියාකාරීව ඉදිරියට ගෙන යන බව ඉන් පැහැදිලි වේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන දූෂණ විරෝධී අධිකාරිය වන අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශනය කිරීමේ කොමිෂන් සභාවට, රාජ්‍ය නිලධාරීන් හා පෞද්ගලික පුද්ගලයන් යන දෙඅංශය සම්බන්ධ දූෂිත පරිචයන් පිළිබඳ පැමිණිලි හා සාක්ෂි විමර්ශනය කිරීමේ බලය හිමිවේ.

විමර්ශනයේ පසුබිම

අවන්ට් ගාඩ් මැරිටයිම් සර්විසස් සමාගම වසර ගණනාවක් තිස්සේ සූක්ෂ්ම අවධානයට ලක් වී ඇති අතර, එහි ව්‍යාපාරික ගනුදෙනු, දේශපාලන සම්බන්ධතා සහ ශ්‍රී ලංකාවේ සමුද්‍රීය ආරක්ෂක අංශය තුළ දිගහැරෙන මෙහෙයුම් සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්න මතු වී තිබේ. මෙම සමාගම ඊට පෙර, පාවෙන ආයුධාගාර මෙහෙයුම් හා කියැවෙන අක්‍රමවත් ව්‍යාපාරික හැසිරීම් සම්බන්ධ මතභේද හරහා පුළුල් මහජන අවධානයට ලක් විය.

නිශ්ශංක සේනාධිපති මෙම මතභේද පුරා සමාගමේ කටයුතු සම්බන්ධ කේන්ද්‍රීය චරිතය ලෙස ක්‍රියා කර ඇති අතර, ඔහු අල්ලස් කොමිෂන් සභාව ඉදිරියේ පෙනී සිටීම සැලකිය යුතු මහජන හා දේශපාලන අවධානයක් ඇති කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

විමර්ශනය දිගටම පවතී

බදාදා දිනයේ පෙනී සිටීම හා සම්බන්ධව විමර්ශනය කෙරෙන විශේෂිත චෝදනාවල ස්වරූපය පිළිබඳව බලධාරීන් තවමත් හෙළිදරව් කර නොමැත. අල්ලස් කොමිෂන් සභාව තම කටයුතු දිගටම කරගෙන යාමට නියමිත අතර, ඉදිරි දිනවල තවදුරටත් ප්‍රතිඵල අපේක්ෂා කෙරේ.

මෙම නවතම ප්‍රගතිය, විශේෂයෙන් දේශපාලනිකව සංවේදී ගනුදෙනු සමඟ සම්බන්ධතා ඇතැයි කියැවෙන ප්‍රමුඛ ව්‍යාපාරික පුද්ගලයන් සම්බන්ධ නඩුවලදී වගවීම හා විනිවිදභාවය ඉෂ්ට කිරීම සඳහා ගෙන යන රජයේ ප්‍රකාශිත කැපවීම අවධාරණය කරයි.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ග්‍රහලෝක හයක් ශ්‍රී ලංකා අහසේ පෙළගැසෙයි — නැරඹිය හැකි ආකාරය මෙන්න Sinhala

ග්‍රහලෝක හයක් ශ්‍රී ලංකා අහසේ පෙළගැසෙයි — නැරඹිය හැකි ආකාරය මෙන්න

ශ්‍රී ලංකාව පුරා දෘශ්‍යමාන දුර්ලභ තාරකා විද්‍යාත්මක සිදුවීමක් හෙට රාත්‍රී අහසේ ග්‍රහලෝක හයක් එකම රේඛාවකට පෙළගැසෙන දුර්ලභ තාරකා විද්‍යාත්මක සංසිද්ධියක් සිදුවීමට…

11 Aug 2026 Discuss
IPL තරුව අභිෂේක් පොරෙල් බලාත්කාර චෝදනා මත බටහිර බෙංගාලයේදී අත්අඩංගුවට Sinhala

IPL තරුව අභිෂේක් පොරෙල් බලාත්කාර චෝදනා මත බටහිර බෙංගාලයේදී අත්අඩංගුවට

දිල්ලි කැපිටල්ස් කණ්ඩායමේ සහ බෙංගාල් කණ්ඩායමේ වික්කට් රකින ක්‍රීඩක-පිතිකරු අභිෂේක් පොරෙල්, බලාත්කාරය සම්බන්ධ චෝදනා මත බටහිර බෙංගාල් පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට…

11 Aug 2026 Discuss
විදේශයෙන් නැවත පැමිණි සංක්‍රමණික කම්කරුවන්ට වතු ඉඩම් බදු දීමට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම් Sinhala

විදේශයෙන් නැවත පැමිණි සංක්‍රමණික කම්කරුවන්ට වතු ඉඩම් බදු දීමට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම්

විදේශයන්හි රැකියාවල නිරත වී නැවත පැමිණි පුරවැසියන්ට රාජ්‍ය අයිතිය හිමි වතු සමාගම්වලට අයත් ඉඩම් බදු දීමට ශ්‍රී ලංකාව සැලසුම් කර ඇති අතර, එය රට තුළ නැවත පදිංචි…

11 Aug 2026 Discuss