ශ්රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය උග්ර වෙමින් — වාර්තා වූ රෝගීන් සංඛ්යාව 90,000 ඉක්මවයි
දිවයින පුරා ඩෙංගු රෝග බර භයානක මට්ටමකට
ශ්රී ලංකාව දරුණු මහජන සෞඛ්ය අර්බුදයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, දිවයින පුරා වාර්තා වූ ඩෙංගු උණ රෝගීන් සංඛ්යාව 90,000 සීමාව ඉක්මවා ගොස් ඇති බව සෞඛ්ය බලධාරීන් සහ වෛද්ය විශේෂඥයන් අතර දැඩි කනස්සල්ලක් මතු කර ඇත.
ඩෙංගු ආසාදනයන්හි තියුණු ඉහළ යාම, රට පුරා රෝහල් සහ සායනවලට ඩෙංගු රෝග ලක්ෂණ සහිත රෝගීන් ක්රමයෙන් පැමිණෙමින් පවතින බවත් සමඟ, රටේ සෞඛ්ය ක්රමය මත දැඩි පීඩනයක් එල්ල කරන ක්රමයෙන් නරක් වෙමින් යන වසංගතයක සංඥාවකි.
හුරුපුරුදු තත්ත්වයන් තුළ සැමරෙන රෝගයක්
ඒඩීස් ඊජිප්තයි මදුරුවාගේ දෂ්ටනය මගින් පැතිරෙන ඩෙංගු උණ, ශ්රී ලංකාවේ වඩාත් ම නොනැසෙන සහ භයානක වාහකජනිත රෝගයන් අතර ප්රමුඛ ස්ථානයක් ගනී. දිවයිනේ බොහෝ ප්රදේශවල ඉතා සාමාන්ය දෙයක් වී ඇති තත්ත්වයන් වන තදබල වර්ෂාපතනය සහ එකතු වන සිනිඳු ජලය යන කාලවලදී මෙම රෝගය ශීඝ්රයෙන් ව්යාප්ත වෙයි.
අවිධිමත් කසළ බැහැර කිරීම, අවහිර වූ ජලාවහ නාල සහ නාගරික හා ග්රාමීය යන දෙඅංශයෙම ජලය රැඳෙන භාජන, මදුරුවන්ට සුදුසු ප්රජනනස්ථාන සැලසීමෙන් නැවත නැවත ව්යාප්ත වීමට හේතු වන බව සෞඛ්ය විශේෂඥයන් දීර්ඝ කලක් තිස්සේ අනතුරු ඇඟවූ කරුණකි.
ජනතාවට වැළැක්වීමේ ක්රියාමාර්ග ගන්නා ලෙස බලකිරීම
රෝගී සංඛ්යාව ඉහළ යත්ම, රෝගය තවදුරටත් ව්යාප්ත වීම වැළැක්වීම සඳහා ජනතාව වහාම හා ස්ථිරවම වැළැක්වීමේ ක්රියාමාර්ග ගන්නා ලෙස බලධාරීහු ඉල්ලා සිටිති. ප්රධාන නිර්දේශ ලෙස දැක්වෙන්නේ:
- නිවාස අවට මල් භාජන, ටයර් සහ බඳුන්වල රැඳෙන සිනිඳු ජලය ඉවත් කිරීම
- විශේෂයෙන් අලුයම සහ සවස් යාමයේ මදුරු විකර්ෂකයන් සහ ආරක්ෂිත ඇඳුම් භාවිත කිරීම
- මදුරු ප්රජනනය වැළැක්වීමට ඝන කසළ නිසි ලෙස බැහැර කිරීම
- උණ, සමේ කැසිලි හෝ සන්ධි වේදනාව ඇති වූ විගස වෛද්ය ප්රතිකාර ලබා ගැනීම
විශේෂයෙන් ළමයින් සහ වැඩිහිටියන් සම්බන්ධයෙන් ඩෙංගු රෝගය ජීවිතාපායී වීම වැළැක්වීමට කල්තියා හඳුනා ගැනීම සහ නියමිත වේලාවට වෛද්ය ප්රතිකාර ලබා ගැනීම ඉතාමත් ම තීරණාත්මකය.
සාමූහික වගකීමක්
රාජ්ය සෞඛ්ය කණ්ඩායම් ප්රජා මට්ටමින් දුම් දැමීමේ මෙහෙයුම් සහ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කරමින් සිටියද, ඩෙංගු රෝගය පාලනය කිරීම නිලධාරීන්ගේ ප්රයත්නය මතම රඳා සිටිය නොහැකි බව විශේෂඥයෝ අවධාරණය කරති. වසංගතය පාලනය යටතට ගැනීමට නිවෙස්, ප්රාදේශීය සභා සහ ප්රජා සංවිධානවල ක්රියාකාරී සහභාගිත්වය අත්යවශ්ය බව සලකනු ලැබේ.
රෝගී සංඛ්යාව 90,000 සීමාව ඉක්මවා ගොස් ඇති මේ මොහොතේ, මෙම වැළැක්විය හැකි රෝගය නිසා සිදුවන ජීවිත හානි වළක්වා මහජන සෞඛ්යය ආරක්ෂා කිරීමට ශ්රී ලංකාවට නිවිති රටවිලෙස, සම්බන්ධීකෘත ජාතික ක්රියාමාර්ගයක් ජරූරු ලෙස අවශ්ය වේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.