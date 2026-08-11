ශ්රී ලංකාවේ උණ අර්බුදය තීව්ර වෙමින් — වාර්තා වූ රෝගීන් සංඛ්යාව 90,000 ඉක්මවයි
දිවයින පුරා පැතිරෙන වසංගතය බරපතල මහජන සෞඛ්ය ගැටලුවක් මතු කරයි
දිවයින පුරා වාර්තා වූ මුළු රෝගීන් සංඛ්යාව 90,000 සීමාව ඉක්මවීමත් සමඟ ශ්රී ලංකාව දරුණු උණ වසංගතයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, එය සෞඛ්ය බලධාරීන් සහ පොදු ජනතාව අතර දැඩි සංත්රාසයක් ඇති කර තිබේ.
ආසාදන ව්යාප්තියේ තියුණු ඉහළ යාම ගැඹුරු වන මහජන සෞඛ්ය අර්බුදයක් ඇඟවුම් කරන අතර, පළාත් කිහිපයකම ජනකොටස් මදුරුවන් හරහා පැතිරෙන මෙම රෝගයේ බලපෑමට ලක්ව සිටිති. Aedes මදුරුවාගේ දෂ්ටනය හරහා සම්ප්රේෂණය වන උණ රෝගය, වසරින් වසර ශ්රී ලංකාවට බලපාන වඩාත්ම නොකඩවා පවතින සහ භයානක දෛශික රෝගවලින් එකක් ලෙස පවතී.
සෞඛ්ය පද්ධතිය මත වැඩෙන බර
උණ රෝග ලක්ෂණ සහිතව රෝහල් වෙත පැමිණෙන රෝගීන්ගේ ගලා ඒම පාලනය කිරීමට සහ ප්රතිකාර කිරීමට සෞඛ්ය සේවකයන් කටයුතු කරන අතරතුර, රෝගීන් සංඛ්යාවේ ඉහළ යාම දිවයින පුරා රෝහල් සහ වෛද්ය පහසුකම් මත සැළකිය යුතු පීඩනයක් එල්ල කරමින් පවතී. උස් උෂ්ණත්වය, දරුණු හිසරදය, සන්ධි හා මාංශ පේශි වේදනාව, සහ දරුණු අවස්ථාවලදී රක්ත වහනය සම්බන්ධ සංකූලතා, රෝගයේ ප්රධාන ලක්ෂණ අතර වේ.
නිවාස, ඉදිකිරීම් ස්ථාන සහ පොදු ස්ථාන අවටින් රැඳී පවතින ජලය Aedes මදුරුවාට කදිම අභිජනනික පරිසරයක් සපයන බවත්, එය රෝගය අඛණ්ඩව පැතිරීමට හේතු වන බවත් සෞඛ්ය නිලධාරීන් නිරන්තරයෙන් අනතුරු අඟවා ඇත.
මහජනතාවට කළ හැකි දේ
උණ රෝගය තවදුරටත් පැතිරීම වැළැක්වීම සඳහා වහාම නිවාරණ පියවර ගන්නා ලෙස බලධාරීන් පුරවැසියන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිති. නිර්දේශිත ප්රධාන පියවරවලට ඇතුළත් වන්නේ:
- නිවස අවටින් මල් පෝච්චි, ටයර් සහ භාජනවල රැඳී ඇති ජලය ඉවත් කිරීම
- විශේෂයෙන් අලුයම සහ සන්ධ්යා කාලවලදී මදුරු විකර්ෂක සහ ආරක්ෂිත ඇඳුම් භාවිත කිරීම
- වැසි ජලය රැඳෙන ඉඩකඩ ඇති අපද්රව්ය නිසි ලෙස බැහැර කිරීම සහතික කිරීම
- උණ රෝග ලක්ෂණ දැනෙන විගස වහාම වෛද්ය ප්රතිකාර ලබා ගැනීම
රෝගීන් සංඛ්යාව දිනෙන් දින ඉහළ යමින් පවතින මෙම අවස්ථාවේ, වසංගතය මැඩ පැවැත්වීමට සහ රට පුරා ජීවිත හානි තවදුරටත් වැළැක්වීමට මහජන සහයෝගය ඉතාමත් ඉහළ වැදගත්කමක් ගනී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.