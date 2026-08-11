Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ උණ අර්බුදය තීව්‍ර වෙමින් — වාර්තා වූ රෝගීන් සංඛ්‍යාව 90,000 ඉක්මවයි

11 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවේ උණ අර්බුදය තීව්‍ර වෙමින් — වාර්තා වූ රෝගීන් සංඛ්‍යාව 90,000 ඉක්මවයි

දිවයින පුරා පැතිරෙන වසංගතය බරපතල මහජන සෞඛ්‍ය ගැටලුවක් මතු කරයි

දිවයින පුරා වාර්තා වූ මුළු රෝගීන් සංඛ්‍යාව 90,000 සීමාව ඉක්මවීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව දරුණු උණ වසංගතයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, එය සෞඛ්‍ය බලධාරීන් සහ පොදු ජනතාව අතර දැඩි සංත්‍රාසයක් ඇති කර තිබේ.

ආසාදන ව්‍යාප්තියේ තියුණු ඉහළ යාම ගැඹුරු වන මහජන සෞඛ්‍ය අර්බුදයක් ඇඟවුම් කරන අතර, පළාත් කිහිපයකම ජනකොටස් මදුරුවන් හරහා පැතිරෙන මෙම රෝගයේ බලපෑමට ලක්ව සිටිති. Aedes මදුරුවාගේ දෂ්ටනය හරහා සම්ප්‍රේෂණය වන උණ රෝගය, වසරින් වසර ශ්‍රී ලංකාවට බලපාන වඩාත්ම නොකඩවා පවතින සහ භයානක දෛශික රෝගවලින් එකක් ලෙස පවතී.

සෞඛ්‍ය පද්ධතිය මත වැඩෙන බර

උණ රෝග ලක්ෂණ සහිතව රෝහල් වෙත පැමිණෙන රෝගීන්ගේ ගලා ඒම පාලනය කිරීමට සහ ප්‍රතිකාර කිරීමට සෞඛ්‍ය සේවකයන් කටයුතු කරන අතරතුර, රෝගීන් සංඛ්‍යාවේ ඉහළ යාම දිවයින පුරා රෝහල් සහ වෛද්‍ය පහසුකම් මත සැළකිය යුතු පීඩනයක් එල්ල කරමින් පවතී. උස් උෂ්ණත්වය, දරුණු හිසරදය, සන්ධි හා මාංශ පේශි වේදනාව, සහ දරුණු අවස්ථාවලදී රක්ත වහනය සම්බන්ධ සංකූලතා, රෝගයේ ප්‍රධාන ලක්ෂණ අතර වේ.

නිවාස, ඉදිකිරීම් ස්ථාන සහ පොදු ස්ථාන අවටින් රැඳී පවතින ජලය Aedes මදුරුවාට කදිම අභිජනනික පරිසරයක් සපයන බවත්, එය රෝගය අඛණ්ඩව පැතිරීමට හේතු වන බවත් සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් නිරන්තරයෙන් අනතුරු අඟවා ඇත.

මහජනතාවට කළ හැකි දේ

උණ රෝගය තවදුරටත් පැතිරීම වැළැක්වීම සඳහා වහාම නිවාරණ පියවර ගන්නා ලෙස බලධාරීන් පුරවැසියන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිති. නිර්දේශිත ප්‍රධාන පියවරවලට ඇතුළත් වන්නේ:

  • නිවස අවටින් මල් පෝච්චි, ටයර් සහ භාජනවල රැඳී ඇති ජලය ඉවත් කිරීම
  • විශේෂයෙන් අලුයම සහ සන්ධ්‍යා කාලවලදී මදුරු විකර්ෂක සහ ආරක්ෂිත ඇඳුම් භාවිත කිරීම
  • වැසි ජලය රැඳෙන ඉඩකඩ ඇති අපද්‍රව්‍ය නිසි ලෙස බැහැර කිරීම සහතික කිරීම
  • උණ රෝග ලක්ෂණ දැනෙන විගස වහාම වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීම

රෝගීන් සංඛ්‍යාව දිනෙන් දින ඉහළ යමින් පවතින මෙම අවස්ථාවේ, වසංගතය මැඩ පැවැත්වීමට සහ රට පුරා ජීවිත හානි තවදුරටත් වැළැක්වීමට මහජන සහයෝගය ඉතාමත් ඉහළ වැදගත්කමක් ගනී.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ග්‍රහලෝක හයක් ශ්‍රී ලංකා අහසේ පෙළගැසෙයි — නැරඹිය හැකි ආකාරය මෙන්න Sinhala

ග්‍රහලෝක හයක් ශ්‍රී ලංකා අහසේ පෙළගැසෙයි — නැරඹිය හැකි ආකාරය මෙන්න

ශ්‍රී ලංකාව පුරා දෘශ්‍යමාන දුර්ලභ තාරකා විද්‍යාත්මක සිදුවීමක් හෙට රාත්‍රී අහසේ ග්‍රහලෝක හයක් එකම රේඛාවකට පෙළගැසෙන දුර්ලභ තාරකා විද්‍යාත්මක සංසිද්ධියක් සිදුවීමට…

11 Aug 2026 Discuss
IPL තරුව අභිෂේක් පොරෙල් බලාත්කාර චෝදනා මත බටහිර බෙංගාලයේදී අත්අඩංගුවට Sinhala

IPL තරුව අභිෂේක් පොරෙල් බලාත්කාර චෝදනා මත බටහිර බෙංගාලයේදී අත්අඩංගුවට

දිල්ලි කැපිටල්ස් කණ්ඩායමේ සහ බෙංගාල් කණ්ඩායමේ වික්කට් රකින ක්‍රීඩක-පිතිකරු අභිෂේක් පොරෙල්, බලාත්කාරය සම්බන්ධ චෝදනා මත බටහිර බෙංගාල් පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට…

11 Aug 2026 Discuss
විදේශයෙන් නැවත පැමිණි සංක්‍රමණික කම්කරුවන්ට වතු ඉඩම් බදු දීමට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම් Sinhala

විදේශයෙන් නැවත පැමිණි සංක්‍රමණික කම්කරුවන්ට වතු ඉඩම් බදු දීමට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම්

විදේශයන්හි රැකියාවල නිරත වී නැවත පැමිණි පුරවැසියන්ට රාජ්‍ය අයිතිය හිමි වතු සමාගම්වලට අයත් ඉඩම් බදු දීමට ශ්‍රී ලංකාව සැලසුම් කර ඇති අතර, එය රට තුළ නැවත පදිංචි…

11 Aug 2026 Discuss